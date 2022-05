Khoe giảm 7 kg trong 3 tuần, Kim Kardashian bị chỉ trích

Kim Kardashian khiến khán giả tức giận khi chia sẻ giảm 7 kg trong 3 tuần để mặc vừa chiếc váy của Marilyn Monroe tại sự kiện Met Gala 2022.

Pagesix đưa tin Kim Kardashian đang bị chỉ trích vì quảng cáo tiêu chuẩn cơ thể không lành mạnh. Lý do là cô thừa nhận đã giảm hơn 7 kg chỉ trong 3 tuần để mặc vừa chiếc váy mang tính biểu tượng của Marilyn Monroe tại Met Gala vừa diễn ra. Trên thảm đỏ của sự kiện, ngôi sao nói với La La Anthony, phóng viên của Vogue rằng cô đã khóc khi nhận ra mình không mặc vừa chiếc váy trong lần thử đầu tiên. Cô quyết định giảm cân.

“Tôi có ý tưởng mặc trang phục, đeo găng tay và xuất hiện trên thảm đỏ với những nhân viên an ninh mang theo vũ trang. Tôi đã thử nó nhưng không vừa. Vì vậy, tôi quyết tâm giảm 7 kg chỉ trong 3 tuần để mặc vừa chiếc váy”, Kim Kardashian nói.

Kim Kardashian nói với Vogue cô thực hiện chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt để có thể gầy đi. Cô không ăn carbs và đường trong 3 tuần. Ngôi sao chỉ ăn rau và protein sạch. “Tôi không bỏ đói bản thân, nhưng ăn kiêng rất nghiêm khắc”, Kim Kardashian cho biết. Kim Kardashian chia sẻ ngay sau sự kiện Met Gala, cô cùng bạn trai có bữa tiệc đồ rán, pizza.

Kim Kardashian tại sự kiện.

Khán giả sau đó chỉ trích ngôi sao vì nói chuyện cởi mở về việc giảm cân quá mức. Nhiều tài khoản chỉ ra việc ép bản thân giảm cân trong thời gian ngắn là không đáng và không có lợi cho sức khỏe.

“Chế độ giảm cân của Kim Kardashian không được phép nói trên truyền hình quốc gia, nơi giới trẻ tiếp cận. Họ không thể bảo vệ bản thân trước chứng rối loạn ăn uống”, “Kim nói cô ấy đang tránh carbs và ngay sau khi buổi tiệc tối kết thúc, cô ấy sẽ gọi pizza, đồ rán. Ép bản thân giảm cân sau đó lại ăn uống vô độ không tốt cho sức khỏe hoặc không có giá trị”, “Kim Kardashian trông thật đẹp tại Met Gala, nhưng cô ấy đã quảng bá các tiêu chuẩn cơ thể không thực tế trong nhiều năm chẳng hạn trà ăn kiêng, thuốc giảm cân… Cô ấy nói về việc giảm 7 kg trong 3 tuần để mặc vừa chiếc váy của Marilyn. Đây là điều thật kinh khủng”, khán giả tranh luận.