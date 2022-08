Khoảnh khắc thời trang của Serena Williams trước khi muốn giải nghệ

Trong suốt sự nghiệp, Serena Williams thường khiến người hâm mộ bất ngờ với cách lựa chọn trang phục thi đấu.

Lối đi khác

Gắn bó với sự nghiệp quần vợt kéo dài gần ba thập kỷ, Serena Williams đã phá vỡ các rào cản không chỉ trong thể thao, mà còn ở cả lĩnh vực thời trang, theo WWD. Hiện tại, ở tuổi 41, Williams có được 23 danh hiệu Grand Slam đơn, từng vô địch US Open, Wimbledon và Australian Open ít nhất 6 lần. Tuy nhiên, những năm gần đây, việc bị chấn thương buộc cô phải rút lui khỏi một số giải Grand Slam. Mới đây, chia sẻ với tạp chí Vogue, cô ám chỉ mình sẽ giải nghệ. Định hướng của cô có liên quan mật thiết đến lĩnh vực thời trang. Williams có một dòng quần áo bền vững mang tên S by Serena, lấy cảm hứng từ thời trang dạo phố của những năm 1990. Bên cạnh đó, cô cho biết mình muốn tập trung xây dựng gia đình. Williams đã kết hôn với người đồng sáng lập Reddit - Alexis Ohanian. Cả hai có con gái 5 tuổi Alexis Olympia Ohanian Jr.

Người tiên phong

Williams được xem là người tiên phong trên sân với phong cách chơi tấn công và trang phục nổi bật, màu sắc và có hoa văn rực rỡ. Những năm qua, cô đã tiếp tục làm mới bản thân với nhiều bộ trang phục tông neon, họa tiết da báo, thậm chí là váy denim và boots cao đến đầu gối. Cô trở nên nổi tiếng với bộ quần áo catsuit đầu tiên tại US Open 2002. Vào năm 2018, cô mặc bộ catsuit đen hoàn toàn với thắt lưng màu đỏ tại giải Pháp mở rộng. Người hâm mộ và giới truyền thông ca ngợi cô vì đã đi ngược lại quy định về trang phục. Tuy nhiên, Bernard Giudicelli - Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Pháp - tuyên bố điều này sẽ không còn được phép nữa. Ngoài ra, tại Wimbledon, Williams cũng đã vượt qua ranh giới về quy định trang phục toàn màu trắng. Trong năm 2010 và 2012, cô đã mặc chiếc áo lót có màu sắc rực rỡ trong các giải đấu với mục đích để cầu may. Ở US Open 2018, Williams đã mặc vài bộ trang phục quần vợt Off-White do chính nhà thiết kế quá cố Virgil Abloh tạo nên. Các thiết kế bao gồm áo lệch một bên vai, váy tulle màu đen và tím. Tại Australian Open 2021, cô đã tri ân ngôi sao điền kinh quá cố Florence Griffith Joyner (còn được gọi là Flo-Jo) bằng cách mặc bộ quần áo dài màu hồng và đen.