Khoảnh khắc suýt mất mạng khiến Hoa hậu Lý Gia Hân ám ảnh

Cựu hoa hậu cho biết việc cô có dấu hiệu đột quỵ, được đưa đi cấp cứu là khoảnh khắc đáng sợ nhất cuộc đời mà nữ diễn viên từng trải qua.

Lý Gia Hân - Hoa hậu Hong Kong 1988. Ảnh: Jay.

Ngày 25/10, HK01 đưa tin Lý Gia Hân chia sẻ khoảnh khắc du lịch nước ngoài cùng chồng là doanh nhân Hứa Tấn Hanh. Trong ảnh, Hoa hậu Hong Kong 1988 nắm chặt tay ông xã. Cô cho biết trân trọng hạnh phúc giản dị bên gia đình sau cơn bạo bệnh.

Chia sẻ với truyền thông về căn bệnh đột quỵ khiến cô suýt thành người thực vật, thậm chí mất mạng nếu không được cấp cứu kịp thời, Lý Gia Hân cho biết chưa hết sợ hãi và rùng mình.

Theo nữ nghệ sĩ, nhịp tim cô rối loạn có lúc đập nhanh 160 nhịp/phút. Do chưa ý thức được tính nghiêm trọng của bệnh, Hứa Tấn Hanh vẫn để Lý Gia Hân nằm chợp mắt ở nhà trước khi nhập viện.

May nhờ có bác sĩ riêng gọi điện kiểm tra mới phát hiện Hứa Tấn Hanh hiểu sai tin nhắn từ "No, Hurry" (Không, nhanh lên) thành "No Hurry" (Không gấp), và bảo anh đưa Lý Gia Hân đến bệnh viện ngay lập tức. Theo cựu Hoa hậu Hong Kong, nếu không có sự cẩn thận của bác sĩ, cô có lẽ đã không thể tỉnh lại sau giấc ngủ.

Lý Gia Hân giành chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1988. Ảnh: HK01.

"Cả nhà đều hoảng loạn vì tình trạng của tôi. Họ không nói cho tôi nghe mức độ nghiêm trọng của bệnh tình. Tôi bàng hoàng nhìn mọi người, liên tục bảo rằng mình vẫn ổn mà không biết bản thân đang ở tình cảnh nghìn cân treo sợi tóc. Mãi đến khi vào phòng cấp cứu tôi mới biết bản thân vừa trải qua thời khắc sinh tử", Lý Gia Hân chia sẻ.

Đầu năm nay, sức khỏe Lý Gia Hân sa sút. Cô cảm thấy tim đập nhanh, khó thở vào đêm 10/1, nhịp tim nữ diễn viên khi đó lên đến 140-160 nhịp/phút. Sáng 11/1, Lý Gia Hân không đi vững, bác sĩ không đo được huyết áp cho cô, hàm lượng oxy trong máu thấp.

Theo HK01, sau khi nhập viện, các bác sĩ khoa Tim mạch và Thận đưa cô đến phòng ICE hút dịch phổi. "Chức năng tim, phổi, gan, thận của Lý Gia Hân gần như ngừng hoạt động, may mắn là cô ấy vẫn tỉnh táo. Nếu máu không thể lên não, cô ấy có thể sống thực vật", HK01 cho biết.

Sau 48 giờ cấp cứu trong phòng chăm sóc đặc biệt, Lý Gia Hân được về nhà theo dõi sức khỏe. Sau 2 tuần, nữ nghệ sĩ bình phục, trở lại sinh hoạt bình thường.

Lý Gia Hân sinh năm 1970, mang hai dòng dòng máu Bồ Đào Nha - Trung Quốc. Cô gia nhập giới giải trí từ khi 14 tuổi với công việc người mẫu. Nhờ ngoại hình nổi bật, Lý Gia Hân giành chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1988. Cô được mệnh danh là "Hoa hậu đẹp nhất xứ Cảng thơm".