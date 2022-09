Khoảnh khắc sinh tử của nạn nhân trốn ở nhà vệ sinh quán karaoke cháy

"Ngạt không thở được, lúc đó tôi sợ lắm. Nhờ lực lượng chữa cháy tới kịp, nếu chậm hơn thì tôi không biết chuyện gì xảy ra'', chị N.Q. chia sẻ giây phút sinh tử.

Trưa 7/9, ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa An Phú, nhiều người bị thương trong vụ cháy quán karaoke An Phú (TP Thuận An, Bình Dương) tối qua đang được các bác sĩ theo dõi sức khỏe.

Một bác sĩ cho hay 21h30 ngày 6/9, có khoảng 30 người gặp nạn được đưa tới cấp cứu. Lúc vào viện, các bệnh nhân có tâm lý hoảng loạn. Bệnh nhân chủ yếu bị ngạt khí và gãy xương.

Các nạn nhân được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa An Phú. Ảnh: Duy Hiệu.

Sau khi sơ cứu, các bác sĩ đã cho 20 người có sức khỏe ổn định về nhà theo dõi, một người bị chấn thương sọ não được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Hiện còn khoảng 10 bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện, trong đó 3 người bị gãy xương nặng, 7 người trong tình trạng nhẹ hơn.

Trao đổi với Zing, bác sĩ Nguyễn Đình Đạt, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa An Phú, chia sẻ từ khi nhận được tin có vụ cháy lớn gần bệnh viện, cứ vài phút lại có xe cấp cứu chở về 5-7 bệnh nhân. Tất cả nạn nhân mặt bị ám khói đen, quần áo ướt sũng, một số người chảy máu đầu, gãy tay, gãy chân.

Với kinh nghiệm nhiều năm cấp cứu nạn nhân ngạt khói, bác sĩ Đạt chỉ đạo ê-kíp trực tận dụng tất cả oxy (kể cả dự trữ) hỗ trợ bệnh nhân, kết hợp với các phương pháp sơ cứu khác. Sau thời gian cấp cứu, một số người đã thở bình thường, được cho về nhà theo dõi.

Đang được theo dõi điều trị ở bệnh viện tại phường An Phú, một nhân chứng cho biết khi nghe mọi người hô hoán có cháy, anh chạy xuống nhưng thấy khói lửa bốc lên nên lại vội đi lên trên. Một lúc sau, lực lượng PCCC dùng thang cứu hộ hỗ trợ, đưa anh ra khỏi đám cháy.

Nạn nhân đang được theo dõi sức khỏe. Ảnh: Duy Hiệu.

Cùng thời điểm đó, chị N.Q. (nạn nhân trong vụ cháy) hoảng loạn chạy lên tầng trên cùng, trốn vào phòng vệ sinh. Tuy vậy, khói bao trùm kín mít phòng vệ sinh khiến chị khó thở, Q. vội chạy ra ngoài kêu cứu

"Ngạt không thở được, lúc đó tôi sợ lắm. Nhờ lực lượng chữa cháy tới kịp, nếu chậm hơn thì tôi không biết chuyện gì xảy ra'', chị N.Q. chia sẻ giây phút sinh tử.

Theo ghi nhận của Zing, đến 11h30, thêm 2 thi thể nạn nhân kẹt trong hiện trường vụ cháy đã được lực lượng chức năng đưa ra xe cấp cứu chuyển về nhà xác.

Trong khi đó, cảnh sát tiếp tục điều xe thang tiếp cận lầu 2, 3 của tòa nhà, dùng búa đập tường, thông vào các căn phòng để kiểm tra, nghi còn nạn nhân mắc kẹt.

Một nguồn tin cho biết còn khoảng 2 phòng karaoke ở tầng trên chưa được kiểm tra, cảnh sát đang cố đập tường tiếp cận từ hướng này. Từ phía nóc của quán karaoke, khói vẫn còn bốc lên ngùn ngụt. Cơn mưa lớn đổ xuống khiến công tác cứu hộ, cứu nạn của lực lượng chức năng gặp khó khăn.