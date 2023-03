Khoảnh khắc nguy hiểm trên phim trường

Do không kiểm soát được cảm xúc, Jeremy Strong đã nhảy khỏi sân khấu cao 1,5 m trong lúc đang đóng tập 7 mùa thứ 3 của series Succession. Kết quả, anh bị thương ở xương đùi và xương chày. Trả lời The New Yorker, Strong còn kể anh từng bị gãy xương trong mùa đầu tiên của loạt phim do mang giày không phù hợp với việc chạy. Ảnh: Insider.