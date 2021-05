Khoảnh khắc khó xử giữa người nổi tiếng và Hoàng gia Anh

Nam diễn viên Simon Pegg (trái) từng có cơ hội diện kiến Nữ hoàng Anh tại buổi ra mắt bộ phim The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader. Khi gặp gỡ, Nữ hoàng không nói chuyện ngay, chỉ chăm chăm nhìn ông trong khoảng 30 giây. "Tôi thề rằng bà đứng yên nhìn tôi suốt 30 giây. Tôi bắt đầu đổ mồ hôi hột. Đến khi bà lên tiếng hỏi chuyện tôi mới thở phào nhẹ nhõm", Pegg kể trong The Graham Norton Show. Ảnh: Handout.