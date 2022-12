Khoảnh khắc khiến fan nữ thích thú trong trận Hàn Quốc - Bồ Đào Nha

Trong trận đấu diễn ra đêm 2/12 (giờ Hà Nội) giữa tuyển Bồ Đào Nha và Hàn Quốc tại bảng H World Cup 2022, cầu thủ Cho Gue-sung và Antonio Silva có một tình huống va chạm nhẹ.

Số 9 bên phía Hàn Quốc và số 24 của Bồ Đào Nha vừa chăm chú theo dõi bóng vừa tìm vị trí thích hợp để sẵn sàng tiếp ứng đồng đội.

Sau trận đấu, khoảnh khắc hai cầu thủ cùng xuất hiện trong một khung hình được chia sẻ trên mạng xã hội và một số cộng đồng trực tuyến Hàn Quốc. Vẻ ưa nhìn của cả hai khiến nhiều fan nữ thích thú, theo Insight.

"Đó là cuộc chiến giữa trai đẹp châu Á và trai đẹp phương Tây", "Trai đẹp đối đầu nhau", "Có cảm giác như chàng trai Hàn Quốc là vẻ đẹp người phương Tây thích còn anh chàng Bồ Đào Nha cũng là vẻ đẹp người châu Á thích" là những bình luận của dân mạng.

Ngoài tài năng chơi bóng, Antonio Silva và Cho Gue-sung đều là những cầu thủ trẻ và nổi tiếng ở quê hương mình với vẻ ngoài sáng.

Antonio Silva sinh năm 2003, hiện thi đấu cho CLB Benfica. Màn thể hiện ấn tượng ở cấp câu lạc bộ cũng giúp chân sút 19 tuổi giành suất dự World Cup 2022 với tuyển Bồ Đào Nha. Sau trận đấu với Hàn Quốc, Silva cũng chia sẻ lại nhiều bài đăng của người hâm mộ về mình trên trang Instagram cá nhân hơn 140.000 người theo dõi.

Trong khi đó, Cho Gue-sung là ngôi sao mới đang nhận được sự quan tâm tại tuyển Hàn Quốc. Tiền đạo 24 tuổi là người ghi cú đúp vào lưới Ghana trong trận đấu hôm 28/11.

Trước đó, “Cầu thủ mang áo số 9 của đội Hàn Quốc là ai?” cũng là câu hỏi được quan tâm nhiều nhất mạng xã hội sau trận đấu vòng bảng World Cup giữa Hàn Quốc và Uruguay, cho thấy sức hút của Cho, theo News 1.

Nhờ sự vụt sáng, trang cá nhân của Cho cũng tăng lượng người theo dõi từ khoảng 20.000 lên 1,9 triệu. Theo The Athletic, anh đã phải tắt nguồn điện thoại do nhận được quá nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.

Sau khi giành chiến thắng nghẹt thở trước Bồ Đào Nha với tỷ số 2-1, tuyển Hàn Quốc chính thức giành quyền đi tiếp với vị trí nhì bảng sau khi ở trận cùng giờ, Uruguay chỉ thắng Ghana 2-0 và không thể vươn lên thứ 2 do kém Hàn Quốc chỉ số phụ.

