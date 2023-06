Khoảnh khắc hạnh phúc của ca sĩ Jaykii và Mai Anh trong lễ cưới

Jaykii và Mai Anh tổ chức tiệc cưới vào tối 11/6. Ali Hoàng Dương, Đỗ Khánh Vân, Hoàng Yến Chibi có mặt trong buổi lễ để chúc mừng cô dâu, chú rể.

Jaykii và Mai Anh tổ chức tiệc cưới sau khoảng 2 năm đăng ký kết hôn.

Lễ cưới nam ca sĩ Jaykii và Trương Hoàng Mai Anh diễn ra tại TP.HCM. Một số đồng nghiệp như Ali Hoàng Dương, Đỗ Khánh Vân, Hoàng Yến Chibi, vợ chồng Sara Lưu, Dương Khắc Linh, Erik… tới chúc mừng cô dâu chú rể.

Cô dâu Mai Anh chọn váy cưới dáng cúp ngực, khoe vai trần, trong khi chú rể Jaykii bảnh bao với vest. Họ quy định khách mời mặc trang phục đen khi tới dự lễ cưới.

Trên trang cá nhân, Mai Anh cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi đăng ảnh mặc váy cưới cùng dòng trạng thái: “Em là cô dâu của anh. Em là vợ anh”. Cuối tháng 5, hai người tổ chức lễ ăn hỏi, lễ cưới tại quê nhà Lào Cai.

Cô dâu, chú rể cùng dàn khách mời trong tiệc cưới. Ảnh: Ali Hoàng Dương.

Jaykii và Mai Anh chính thức hẹn hò sau khi cùng tham gia chương trình Tình yêu hoàn mỹ. Trước đó, họ chơi chung nhóm bạn và Jaykii yêu đơn phương Mai Anh.

Tới cuối năm 2021, hai người đăng ký kết hôn và đón con đầu lòng. Cả hai có nhiều điểm chung, đặc biệt là sự thẳng thắn, thành thật.

"Tôi đã có người thương mình hơn cả bản thân. Anh ấy chỉ nhìn thôi cũng hiểu tôi định nói gì, nghĩ gì và kìm nén được sự tức giận của tôi chỉ vì sợ tôi buồn. Anh ấy luôn để ý đến cảm xúc của tôi đầu tiên và chấp nhận mọi tật xấu mà không phàn nàn", Mai Anh tâm sự.

Jaykii tên thật là Trần Anh Quân, sinh năm 1993, lọt top 10 Vietnam Idol 2013. Anh nổi tiếng từ năm 2019 nhờ ca khúc Đừng như thói sau đó phát hành một số sản phẩm âm nhạc như Yếu đuối ai xem, Càng lớn càng cô đơn, I Wish You Were Unhappy… Vợ anh xuất thân là người mẫu ảnh và góp mặt trong một số MV, phim truyền hình như Tuổi thanh xuân, Bánh đúc có xương, Ma làng 2.