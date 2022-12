Khoảnh khắc gây tranh cãi của Ronaldo trong ngày chia tay World Cup

Sau tiếng còi mãn cuộc, Cristiano Ronaldo bật khóc và tiến thẳng vào đường hầm. Một CĐV chạy đến gần CR7 nhưng bị đội ngũ an ninh ngăn chặn. Về phía Ronaldo, anh được cho là đã tỏ thái độ và lấy tay đẩy thanh niên này ra xa.

"Một gã kiêu ngạo", một CĐV chỉ trích. "Ronaldo càng làm xấu thêm hình ảnh trong mắt người hâm mộ sau một kỳ World Cup thất bại", CĐV thứ 2 bình luận.

Ở chiều ngược lại, nhiều fan lên tiếng bênh vực cựu tiền đạo Man United. "Đó là phản ứng bình thường. Khi khóc, bạn sẽ không muốn ai làm phiền", người dùng Quintero cho biết. "Có thể đó là tác động từ nhân viên an ninh chứ không phải là Ronaldo. CR7 mới là người bị kéo tay", tài khoản Baixa nhận định.

Gần một ngày sau thất bại, Ronaldo gửi tâm thư khẳng định anh luôn chiến đấu cho giấc mơ vô địch World Cup, chưa bao giờ quay mặt vào cuộc chiến, cũng như không có khái niệm bỏ cuộc.

Tuy nhiên, Ronaldo thừa nhận: "Đáng buồn thay, ngày hôm qua giấc mơ đã kết thúc. Tôi chỉ muốn tất cả biết rằng nhiều điều đã được nói, nhiều điều đã được viết, nhiều điều được suy đoán, nhưng sự tận hiến của tôi cho tuyển Bồ Đào Nha không thay đổi dù chỉ một khoảnh khắc".

Tại World Cup 2022, Ronaldo chỉ ghi một bàn vào lưới Ghana từ chấm phạt đền. Sau đó, anh dần sa sút và mất luôn suất đá chính vào tay đồng đội trẻ Goncalo Ramos.

Chị gái và bạn gái của CR7 đồng loạt lên tiếng chê bai tập thể Bồ Đào Nha, thậm chí là cả huấn luyện viên Fernando Santos vì để Ronaldo ngồi dự bị trong 2 trận đấu cuối.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

