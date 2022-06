Khoảnh khắc đời thường của Ryan Reynolds và Blake Lively

Vợ chồng Ryan Reynolds và Blake Lively thu hút sự chú ý khi dự họp báo ra mắt "All Too Well: The Short Film" của bạn thân Taylor Swift.

Theo Daily Mail, Blake Lively và Ryan Reynolds có nhiều khoảnh khắc tình tứ được công chúng chú ý khi xuất hiện tại buổi công chiếu All Too Well: The Short Film của Taylor Swift ở New York, Mỹ.

Blake Lively được nhìn thấy tươi tắn trong chiếc váy suông xếp tầng hai dây. Cô để kiểu tóc uốn xoăn tự nhiên, mang đậm phong cách Bohemian.

Blake Lively khoe vẻ đẹp ngọt ngào trong buổi họp báo phim của Taylor Swift. Ảnh: GC.

Tài tử Deadpool giữ phong cách giản dị thường ngày với áo sơ mi phối quần jeans và sneaker trắng. Hai ngôi sao vẫy tay chào người hâm mộ sau khi đi qua lối vào khách sạn Beacon, nơi diễn ra buổi chiếu phim.

Việc làm đạo diễn phim được cho là bước đi táo bạo của Taylor Swift. Sau nhiều năm hát nhạc, làm diễn viên trong MV, cô giờ đây hoạt động công việc sau máy quay.

"Tôi là người tò mò. Tôi bắt đầu tham gia việc chỉnh sửa MV và thấy mình thích thú với công việc đạo diễn. Điều đó đôi khi khiến tôi thấy mình không có chiều sâu. Những người khác đi học để làm đạo diễn và tôi sợ mình không làm được", cô nói tại sự kiện.

Ryan Reynolds giản dị bên cạnh vợ. Ảnh: Splash News.

Trong buổi ra mắt phim, Blake Lively và Ryan Reynolds ủng hộ cô bạn Taylor Swift nhiệt tình. Cặp diễn viên nổi tiếng cùng người hâm mộ dành tràng pháo tay lớn cho tác phẩm đầu tay do Swift làm đạo diễn.

Theo Daily Mail, Blake Lively và Taylor Swift là bạn thân suốt một thập kỷ. Nữ ca sĩ đề cập đến tên con gái của Lively là Betty trong bài hát nằm trong album Folklore. Ngoài ra, Blake Lively làm đạo diễn MV I Bet You Think About Me cho Swift. MV nhận hơn 39 triệu lượt xem.