Khoảnh khắc đẹp của dàn sao ở Cannes 2022

Viola Davis trông như nữ hoàng bên ban công của khách sạn Martinez (Pháp). Sao phim How to Get Away with Murder lăng xê thiết kế của Alexander McQueen. Bộ đầm vàng trễ vai với điểm nhấn tinh tế ở phần vạt áo, tay bồng mang lại sự sang trọng, quý phái cho người mặc. Tại Liên hoan phim Cannes, nữ diễn viên được vinh danh ở giải thưởng Women in Motion Award vì những đóng góp của cô trong nghệ thuật. Ảnh: Getty.