Khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm diễn của BlackPink

Trong chương trình, Lisa đã biểu diễn solo trên sân khấu với dàn vũ công hỗ trợ. Tiếp đến, Jisoo xuất hiện và cover ca khúc Say So của Doja Cat và Habits (Stay High) của Tove Lo. Jisoo đã biểu diễn Habits bằng phiên bản tiếng Hàn. Trên sân khấu The Show, Lisa và Jisoo đã thổi làn gió mới vào hai ca khúc nổi tiếng của Doja Cat và Tove Lo.