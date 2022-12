Khoảnh khắc cuối của cô gái chết cóng trong ôtô ở Mỹ

Anndel Taylor bị mắc kẹt suốt 18 giờ trong ôtô giữa trận bão tuyết dữ dội ở Buffalo. Vài giờ trước khi trút hơi thở cuối cùng, cô đã gửi đoạn video cho gia đình.

Anndel Taylor, 22 tuổi, bị mắc kẹt trên đường đi làm về khi trận bão tuyết quét qua thành phố Buffalo, bang New York, vào ngày 23/12. Lớp tuyết dày 1,27 m phủ kín xe của cô suốt 18 giờ, Telegraph đưa tin ngày 27/12.

Trong tin nhắn cuối cùng gửi tới gia đình qua WhatsApp vào đêm Giáng sinh, Taylor cho biết cô rất "sợ hãi". Taylor đã gửi hai video ghi lại cảnh trận bão tuyết lớn thổi xung quanh mình, và hạ kính chắn gió để thấy lớp tuyết phủ đầy xe.

Anndel Taylor, 22 tuổi, đã chết cóng trên xe vài giờ sau khi gửi video cuối cùng cho gia đình. Ảnh: Facebook.

Theo Telegraph, không rõ liệu Taylor tử vong do hạ thân nhiệt hay ngộ độc khí carbon monoxide vì tuyết bịt kín ống xả. Khi đội giải cứu tiếp cận chiếc xe, cô đã chết cóng.

Gia đình của Taylor ở Charlotte, Bắc Carolina, nói với truyền thông địa phương rằng họ không rõ khu vực phía tây New York đang trải qua điều gì.

Shawnequa Brown, chị gái của Taylor, cho biết: “Tôi không biết liệu có ai trong chúng tôi thực sự biết nó nghiêm trọng đến mức nào không. Chúng tôi không xem tin tức, chúng tôi không thực sự biết chuyện gì đang xảy ra ở Buffalo”.

“Tôi cảm thấy như những người cố gắng tiếp cận em gái tôi đều bị mắc kẹt. Sở cứu hỏa, cảnh sát,… mọi người đều bị mắc kẹt”, cô nói.

Bang New York đã ghi nhận hàng chục trường hợp tử vong do trận bão tuyết tồi tệ nhất lịch sử. Ngày 28/12, cảnh sát tiểu bang New York và quân đội đã được triển khai để ngăn người dân lái xe trên các con đường đầy tuyết tại thành phố Buffalo, theo AP.

Không ảnh ở tâm điểm trận bão tuyết thế kỷ tại Mỹ Cảnh quay từ trên cao bằng phương tiện bay không người lái hôm 26/12 cho thấy một khu phố ở Buffalo, bang New York, bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày sau “trận bão tuyết thế kỷ”.