Khoảnh khắc buồn trong scandal phân biệt chủng tộc tại La Liga

Rạng sáng 26/5, cầu thủ Mallorca và Valencia cùng nhau chụp hình với tấm băng rôn phản đối nạn phân biệt chủng tộc trước khi bước vào trận đấu. Tuy nhiên, CĐV phát hiện Mouctar Diakhaby lại cúi đầu và lặng lẽ đứng lùi ra sau.

Cầu thủ người Guinea từng nhiều lần bị phân biệt chủng tộc trong quãng thời gian thi đấu cho Valencia. Năm ngoái, Diakhaby bị CĐV Cadiz nhục mạ. Anh yêu cầu BTC La Liga đưa ra án phạt nhưng không nhận được phản hồi.

Giờ đây, khi một cầu thủ nổi tiếng hơn là Vinicius Junior bị phân biệt chủng tộc, BTC La Liga mới chịu vào cuộc.

Diakhaby đá chính nhưng không thể giúp Valencia giành điểm tại sân Palma de Mallorca. "Bầy dơi" thua 0-1 bởi bàn thắng duy nhất của Vedat Muriqi, qua đó chưa thể yên tâm trong cuộc đua trụ hạng.

Lúc này, CLB chủ sân Mestalla có 40 điểm, chỉ hơn nhóm "cầm đèn đỏ" 2 điểm, trong khi mùa giải còn 2 trận. Trong lịch sử, "Bầy dơi" mới có một lần xuống hạng vào mùa giải 1985/86.

