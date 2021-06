Khoảng thời gian tuyệt vọng của Dae Sung (Big Bang)

Vướng vào vụ tai nạn xe hơi gây chết người, dù sau đó được tòa án bác bỏ mọi cáo buộc, Dae Sung vẫn phải trải qua khoảng thời gian tuyệt vọng và muốn tự tử.

Vào tháng 11/2019, YG Entertainment thông báo nam ca sĩ Dae Sung, giọng ca chính của Big Bang, chính thức xuất ngũ cùng Tae Yang sau hai năm nhập ngũ bắt buộc.

Sau khi xuất ngũ, Big Bang dự kiến có màn biểu diễn tái hợp tại lễ hội âm nhạc Coachella năm 2020. Đây vốn là sân khấu tái xuất của nhóm nhạc huyền thoại, với đội hình 4 thành viên. Tuy nhiên, lễ hội âm nhạc mùa hè lớn nhất thế giới đã bị hủy bỏ do chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19.

Từ đó tới nay, Dae Sung vẫn không xuất hiện tại các sự kiện giải trí công khai. Ở năm thứ 15 của sự nghiệp, nam ca sĩ 32 tuổi ở ẩn, theo đúng nghĩa đen và chỉ giao tiếp với fan một cách hạn chế qua mạng xã hội.

Dae Sung ở ẩn từ sau khi xuất ngũ, không đi hát và hạn chế giao lưu với fan.

Bỏ nhà ra đi

Kang Dae Sung lớn lên tại khu phố Itaewon, Seoul. Sinh ra trong gia đình với cha là nhân viên văn phòng bình thường và người mẹ sùng đạo, Dae Sung miệt mài trải qua những năm tháng tuổi thơ ở trường và lớp học thêm. Nhưng ngay từ khi còn nhỏ, anh đã có ước mơ trở thành ca sĩ.

Nam ca sĩ bật mí về niềm đam mê ca hát của anh: “Vào năm đầu tiên hoặc năm thứ hai trung học cơ sở, có một thứ gọi là Internet Karaoke. Hàng ngày, tôi giải tỏa mọi căng thẳng ở trường bằng cách đeo tai nghe vào và hát. Bố mẹ than phiền rằng tôi quá ồn ào nên vào buổi đêm, tôi sẽ hát trong khi úp mặt vào gối”.

Tình yêu dành cho ca hát của Dae Sung cũng phát triển hơn khi anh trưởng thành. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Asiae, anh cho biết: “Vào khoảng năm hai hoặc năm ba trung học, niềm đam mê ca hát của tôi lớn dần nên tôi bắt đầu tâm sự với bố. Khi ấy tôi muốn học chuyên ngành âm nhạc tại đại học và mong bố có thể cho tôi theo học ở học viện âm nhạc. Tuy nhiên bố phản đối kịch liệt”.

Nam ca sĩ từng bị gia đình phản đối theo đuổi nghệ thuật.

Thực tế có một người họ hàng của Dae Sung cũng cố gắng trở thành ca sĩ nhưng không thành công. Cha nam ca sĩ đã chứng kiến tất cả, vậy nên ông quyết tâm ngăn chặn bằng mọi giá khi anh cũng muốn theo đuổi nghề ca hát.

“Ngày ấy tôi còn trẻ và ngây thơ, tôi nghĩ bố sẽ cho tôi theo đuổi con đường ca hát nếu tôi được nhận vào học viện. Nhưng rồi ba nói: ‘Chẳng phải đây cũng giống bất kỳ học viện nào khác, chỉ cần trả tiền là được vào sao?’. Sau đó ba thậm chí còn không buồn nhìn tôi. Mọi người thân chỉ nhìn tôi và thở dài. Tôi nghĩ thay vì niềm đam mê với âm nhạc, một trong những động lực thúc đẩy tôi khi ấy lại là quyết tâm đi ngược lại với quan điểm của gia đình, những người sẽ không chấp thuận ước mơ của tôi”, Dae Sung tâm sự.

Trong cuốn tự truyện Shouting Out to The World của Big Bang, Dae Sung cho biết thử thách khó khăn nhất với anh là vượt qua sự phản đối của cha mẹ. Để có được sự chấp thuận của cả hai, anh đã rời khỏi nhà một tuần.

Trái ngược với suy nghĩ của cha anh rằng anh sẽ bỏ cuộc sau khi trải qua khoảng thời gian khó khăn mà bất kỳ ai muốn trở thành ca sĩ cũng phải chịu đựng, Dae Sung được đại diện của YG chú ý trong một lần tới học viện tuyển thực tập sinh.

Dae Sung chia sẻ với tờ Asiae: “Nhiều công ty quản lý tới học viện nhưng không ai chọn tôi cả. Tôi chỉ tự nhủ rằng: ‘Hẳn là vì mình chưa đủ giỏi’ và tập trung vào nâng cao kỹ năng. Khi ấy tôi thầm mong mình sẽ được vào YG, nhưng đại diện của YG chưa đến trung tâm lần nào cả. Ngay lúc tôi bắt đầu nghĩ: ‘Mình nên tự đến công ty để thi tuyển’, thì đại diện của YG ghé qua và thật may là tôi được nhận”.

Giọng hát nổi bật trong Big Bang

Sau một thời gian dài thực tập, nỗ lực của Dae Sung đã được đền đáp khi tên anh xuất hiện trong danh sách đội hình ra mắt của Big Bang.

Liên tục dính các scandal nghiêm trọng, thậm chí có thành viên phải rời nhóm do bị cáo buộc phạm pháp nghiêm trọng, Big Bang vẫn luôn được coi là một trong những nhóm nhạc có sức ảnh hưởng lớn nhất lịch sử Kpop. Khán giả Hàn Quốc cho rằng nhờ có Big Bang mà YG mới có thể thành công như hiện tại.

Ngoài thành tích huy hoàng có được cùng Big Bang, sự nghiệp âm nhạc cá nhân của Dae Sung cũng đạt nhiều thành tựu.

Năm 2008, Dae Sung phát hành đĩa đơn nhạc trot đầu tiên có tên Look at Me, Gwisoon. Nam ca sĩ là một trong những người đầu tiên tiếp cận thể loại âm nhạc truyền thống của Hàn Quốc theo phong cách trẻ trung. Look at Me, Gwisoon, cũng giống như bao ca khúc trot truyền thống khác, giai điệu bắt tai, vui tươi và lời ca có phần thường bị đánh giá là "sến súa". Sự khác biệt này giúp ca khúc nổi tiếng với những người hâm mộ Kpop đang tìm kiếm điều mới mẻ trong thị trường âm nhạc thuần kiểu dance/pop giai đoạn đó.

Giọng ca chính của Big Bang có sự nghiệp solo thành công rực rỡ ở Nhật Bản.

Năm 2009, Dae Sung phát hành đĩa đơn nhạc trot thứ hai Big Hit. Sự nghiệp solo của Dae Sung đạt nhiều thành công khi anh tiếp cận thị trường Nhật Bản.

Vào tháng 2/2013, Dae Sung phát hành album tiếng Nhật đầu tiên D’scover. Sau khi phát hành, D’scover đã đạt hạng 2 trên bảng xếp hạng Oricon. Nam ca sĩ dự kiến tổ chức 4 buổi concert tại Kobe và Tokyo để quảng bá album, tuy nhiên do lượng người hâm mộ tham dự quá đông, tour của anh phải bổ sung thêm 21 buổi concert, biến đây thành chuyến lưu diễn với 25 đêm diễn tại hơn 18 thành phố.

Tháng 7/2014, Dae Sung phát hành album tiếng Nhật thứ hai D’slove. Album đã đạt hạng nhất trên bảng xếp hạng Oricon Daily Album trong ngày đầu tiên phát hành với tổng cộng 30.090 bản bán ra. Để quảng bá album, Dae Sung tổ chức tour diễn thứ hai tại Nhật Bản. Chuyến lưu diễn gồm 17 đêm diễn tại 9 thành phố của nam ca sĩ đã thu hút tổng cộng 170.000 fan tham dự. Dae Sung trở thành nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên có hơn 100.000 người hâm mộ tham dự mỗi tour diễn tại Nhật trong hai năm liên tiếp.

Năm 2017, Dae Sung thực hiện dome tour đầu tiên ở Nhật Bản của anh. Tour diễn mang tên D-lite Japan Dome Tour 2017 đã có hơn 150.000 người hâm mộ tham dự. Sau đó, Dae Sung khởi động chuyến lưu diễn toàn Nhật Bản mang tên DNA Show Vol.1 vào tháng 8/2017 với 28 đêm diễn. Hơn 350.000 người hâm mộ mua vé tham dự concert của nam ca sĩ, nhiều gấp 6 lần so với dự kiến của ban tổ chức. Để đáp ứng nhu cầu của khán giả, ban tổ chức đã bổ sung thêm 11 đêm diễn, nâng tổng số buổi concert trong chuyến lưu diễn lên 39 buổi diễn tại 18 thành phố.

Những thành tích trên không có nhiều nghệ sĩ solo đạt được, đặc biệt ở Nhật Bản - thị trường nổi tiếng khó tính và là giấc mơ của bất kỳ nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc nào.

Muốn tự tử sau khi gây tai nạn chết người

Bên cạnh những thành công trong sự nghiệp, Dae Sung cũng vướng phải không ít tranh cãi.

Khi đang chuẩn bị cho màn ra mắt, do tập luyện quá đà, cổ họng của Dae Sung đã nổi hạch, khiến sự nghiệp ca hát của anh đứng trước nguy cơ chấm dứt.

Giọng ca sinh năm 1989 từng bị tổn thương thanh quản nghiêm trọng vì hát nốt cao liên tục.

Chia sẻ với tờ Asiae, Dae Sung cho biết: “Lúc ra mắt, chúng tôi được mệnh danh là ‘nhóm nhạc thần tượng dựa vào thực lực’. Tuy nhiên, tôi bị vỡ giọng phải 8 trên 10 lần lúc hát bài La La La. Tôi thậm chí không thể nhìn thẳng vào mắt người khác. Dần dần tôi mắc chứng sợ xã hội và bắt đầu nghĩ tới việc sẽ tốt hơn nếu tôi bị YG sa thải”.

Nam ca sĩ đã đấu tranh cùng giọng hát của mình một cách tuyệt vọng trong gần một năm. Anh lo lắng về chuyện hát hỏng nốt cao trên sân khấu và đem lại danh tiếng xấu cho Big Bang khi nhóm mới ra mắt. “Tôi đã buồn tới mức các thành viên không thể trêu đùa cùng tôi một cách thoải mái. Mọi người bảo khi ấy tôi luôn tỏ ra cảm giác u ám. Không ai có thể tiếp cận tôi, đến mức mọi người còn gặp khó khăn khi cố gắng động viên tôi rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”, Dae Sung tâm sự.

Sau 6 tháng nghỉ ngơi, dây thanh đới của Dae Sung hồi phục. Dae Sung chia sẻ: “Tôi học được rất nhiều điều khi tham gia biểu diễn nhạc kịch. Chứng sợ sân khấu của tôi dần biến mất sau khi tôi liên tục biểu diễn trên sân khấu. Kể từ khi còn theo học tại học viện âm nhạc, tôi đã nghĩ rằng điều gì cũng là khả thi miễn bạn có đủ cố gắng”.

Vào tháng 8/2009, Dae Sung vướng phải một vụ tai nạn xe hơi trên đường về nhà từ trường quay chương trình Family Outing. YG cho biết chiếc xe chở Dae Sung đã đâm vào vệ đường sau khi bị trượt dưới trời mưa tầm tã. Lúc ấy nam ca sĩ ngồi ở ghế sau. Anh bị vỡ mũi, bị chấn thương ở lưng và có trầy xước nhẹ trên mặt, cánh tay. Dae Sung buộc phải tạm dừng mọi hoạt động cho tới khi hồi phục hoàn toàn vào tháng 10/2009.

Tuy nhiên, những thử thách Dae Sung gặp phải chưa dừng lại tại đó. Tháng 5/2011, giọng ca sinh năm 1989 vướng nghi vấn gây tai nạn xe hơi tại khu vực cầu Yanghwa khiến nạn nhân qua đời. Anh bị buộc tạm dừng mọi hoạt động ca hát trong 6 tháng để phục vụ quá trình điều tra.

Vào tháng 8/2011, văn phòng công tố Seoul bác bỏ mọi cáo buộc Dae Sung là thủ phạm gây chết người do không có bằng chứng xác minh nguyên nhân qua đời của nạn nhân. Trong buổi trò chuyện trên đài SBS vào tháng 2/2012, Dae Sung thừa nhận anh từng nghĩ đến chuyện tự tử khi phải đối mặt với áp lực từ công chúng sau vụ tai nạn.

Tháng 7/2019, cảnh sát thông báo một số cơ sở kinh doanh trong tòa nhà Dae Sung sở hữu bị bắt vì có dính líu tới hoạt động phân phối ma túy, mại dâm và trốn thuế. Nam ca sĩ bị nghi ngờ đã bao che cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi bị triệu tập với tư cách nhân chứng vào tháng 12/2019, nam ca sĩ khẳng định anh hoàn toàn không biết gì về những hoạt động phi pháp của các doanh nghiệp trong tòa nhà. Vào tháng 1/2020, Dae Sung được tuyên bố vô tội.

Vì những scandal trên, Dae Sung cũng bị chê là "lắm tài nhiều tật", có giọng hát hay nhưng đời tư không trong sạch. Đi qua nhiều sóng gió, Dae Sung, cũng như G-Dragon và các thành viên Big Bang khác, sống ẩn mình và hoàn toàn chưa có ý định quay lại với ngành giải trí.