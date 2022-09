Khoảng 60 người trong 5 phòng hát lúc cháy quán karaoke ở Bình Dương

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, quán karaoke An Phú, TP Thuận An (Bình Dương), có 5 phòng đang hoạt động, phục vụ khoảng 60 người.

20h15 ngày 6/9, lửa bùng phát tại tầng 2 của quán karaoke An Phú.

22 người chạy lên sân thượng được cứu an toàn. Số khác tự nhảy khỏi tòa nhà.

Đêm 6/9, Bệnh viện Đa khoa An Phú tiếp nhận 40 nạn nhân.

Sáng 7/9, 29 nạn nhân được xuất viện.

Đến 20h ngày 7/9, tổng số nạn nhân thiệt mạng được ghi nhận lên 33.

9h ngày 8/9, tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo, thông tin về vụ cháy.

Ngày 8/9, Công an tỉnh Bình Dương cho biết thời điểm xảy ra hỏa hoạn, quán karaoke An Phú (TP Thuận An) có 5/30 phòng đang hoạt động.

Khách hát ở các phòng 301, 302, 303, 305, 306. Trong đó có 60 người ở bên trong (30 khách, 30 nhân viên quán).

Khi ngọn lửa bùng lên tại lầu 2, tất cả người trong quán tháo chạy. Tuy nhiên, một số người thoát ra ngoài kịp thời, nhiều người còn lại mắc kẹt bên trong các phòng và nhà vệ sinh.

Theo ghi nhận của Zing, sáng cùng ngày, tuyến đường Trần Quang Diệu qua khu vực quán karaoke An Phú vẫn đang được phong tỏa, phục vụ công tác khám nghiệm.

Nhiều YouTuber và người dân tiếp tục tập trung về khu vực này livestream và theo dõi lực lượng chức năng khám nghiệm.

Sáng 8/9, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa đoạn đường qua quán karaoke. Ảnh: An Huy.

“Hay tin vụ cháy có quá nhiều người chết, tôi chạy xe hơn 20 km từ TP.HCM xuống đây theo dõi. Tôi rất thích đi hát karaoke nhưng sau vụ cháy này, tôi cảm thấy sợ khi có ý định đến quán để ca hát”, chị Bùi Thị Minh (29 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) nói.

Sau vụ cháy cướp đi 33 sinh mạng, UBND tỉnh Bình Dương bước đầu hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân thiệt mạng 30 triệu đồng. 11 người khác bị thương được chính quyền hỗ trợ mỗi nạn nhân 5 triệu đồng.

Khoảng 20h15 ngày 6/9, quán karaoke An Phú trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, TP Thuận An (Bình Dương), bốc cháy ngùn ngụt.

Do lửa cháy ở khu vực lầu 2 của quán nên nhiều khách và nhân viên không thể thoát ra ngoài. Một số người nhảy từ trên cao xuống đất bị thương, được người dân gọi xe cấp cứu đưa đi bệnh viện.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, quán karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP.HCM) làm chủ. Quán được thiết kế 3 tầng với khoảng 30 phòng hát, hoạt động từ năm 2016 đến nay. Nguyên nhân ban đầu vụ cháy được xác định do chập điện.