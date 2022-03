Khoản tiền Victoria Beckham kiếm được khi đã ngừng hát

Bà xã David Beckham kiếm được khoản tiền không nhỏ từ hợp đồng cấp phép và các sản phẩm tạo ra từ hợp đồng biểu diễn của chuyến lưu diễn thế giới.

Ngày 18/3, Daily Mail đưa tin trong năm 2020, Victoria Beckham đã kiếm được khoản tiền đáng kể từ sự nghiệp âm nhạc dù cô không còn ca hát. Cụ thể, bà xã David Beckham thu về 430.000 bảng Anh ( 560.000 USD ).

Theo The Sun, số tiền trên do Moody Productions Ltd - công ty âm nhạc của Victoria - chịu trách nhiệm quản lý. Công ty này cũng thay Victoria trả khoản thuế 86.000 bảng Anh ( 113.000 USD ).

Nguồn tin cho biết số tiền trên Victoria có được khi Spice Girls tiến hành đàm phán về những chuyến lưu diễn trên thế giới. Trước đó, nhóm nhạc cho biết bắt đầu lưu diễn vào năm 2023 và show kết thúc sẽ diễn ra tại Lễ hội âm nhạc Glastonbury ở Pilton, Somerset, Anh.

Trước đó, năm 2019, vợ David Beckham kiếm được 1 triệu bảng Anh (hơn 1,3 triệu USD ) từ các chứng thực, hợp đồng cấp phép và các sản phẩm tạo ra từ hợp đồng biểu diễn trong chuyến lưu diễn tái hợp của Spice Girls vào năm này.

Trái ngược với doanh thu từ âm nhạc, Victoria Beckham không gặp may trong kinh doanh. Tính đến nay, thương hiệu thời trang của Victoria chưa từng tạo ra lợi nhuận kể từ lần đầu tiên công bố số liệu vào năm 2016.

Năm 2020, thương hiệu này lỗ 8,6 triệu bảng Anh (hơn 11 triệu USD ). 12 tháng trước đó, công ty chịu khoản lỗ khác trị giá 16,8 triệu bảng (hơn 22 triệu USD ).

Ngược lại với vợ, David Beckham được đánh giá là đang làm tốt với các khoản đầu tư của riêng mình. Công ty Footwork Productions Ltd của anh đạt lợi nhuận 30,8 triệu bảng Anh.

Mỗi năm, công ty riêng của David Beckham (DB Ventures) đã phải chi ra hàng triệu bảng hỗ trợ vợ vượt qua khó khăn. Giới thạo tin cho biết kinh doanh thua lỗ cũng là một trong những nguyên nhân khiến Giám đốc thiết kế Ilaria Icardi - người được xem như "bộ não sáng tạo" của Victoria Beckham Ltd. - tách khỏi thương hiệu.