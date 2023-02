Khoan thăm dò 1.320 m để tìm than ở Quảng Ninh

Sau hơn 5 tháng thi công, công trình MK1227 là lỗ khoan lấy mẫu khoáng sản sâu nhất ngành than tại bể than Quảng Ninh.

Tập đoàn Công nghiệp Than - khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết Công ty CP Địa chất mỏ vừa hoàn thành lỗ khoan MK1227 với chiều sâu 1.320 m sau hơn 5 tháng thi công. Lỗ khoan đạt kỷ lục "công trình khoan thăm dò sâu nhất tại bể than Quảng Ninh đến hiện tại".

Vị trí lỗ khoan MK1227 tại khu vực đồi núi cao, dốc đứng của xã Tràng Lương, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Công trình có chiều sâu thiết kế là 1.220 m và được tiếp tục kéo dài thêm đến 1.320 m để nghiên cứu địa tầng, kiến tạo, xác định chiều dày các vỉa than chính. Lấy các loại mẫu hóa than; khí; thể trọng nhỏ; hóa học tro than và cơ lý đá.

"Công trình MK1227 là lỗ khoan lấy mẫu khoáng sản sâu nhất do Công ty Địa chất mỏ thi công tại bể than Quảng Ninh", TKV đánh giá.

Theo đánh giá của các nhà chuyên môn trong nhiều năm qua, để thi công hoàn thành lỗ khoan sâu trên 1.000 m tại bể than Quảng Ninh thường xảy ra khá nhiều rủi ro, nguy cơ xảy ra sự cố tại những công trình khoan sâu là rất cao.

"Thực tế nhiều năm qua cho thấy đã có các công trình khoan sâu gặp sự cố phải mất nhiều thời gian và tốn nhiều chi phí nhân công, vật tư, nhiên liệu và cứu chữa phức tạp", TKV cho biết.

Vị trí thi công lỗ khoan MK1227 trên bản đồ. Ảnh: TKV.

Lỗ khoan MK1227 do Tổ khoan 12 Công ty CP Địa chất mỏ thi công, thuộc đề án thăm dò mỏ than Mạo Khê được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép thăm dò.

Đề án có nhiệm vụ thăm dò 25 vỉa than từ vỉa 1D đến vỉa 12, nằm trong giới hạn mức cao từ lộ vỉa đến -1.000 m với mục tiêu thiết kế thăm dò để nâng cấp trữ lượng 122 đạt 87% đối với tầng từ -150 m đến -400 m, 86% tầng từ -400 m đến -600 m.

Đề án có thiết kế một số lỗ khoan sâu đến dưới -1.000 m nhằm phân định các tập chứa than, tìm kiếm đánh giá tiềm năng trữ lượng tài nguyên dưới mức -600 m đến đáy tầng than.