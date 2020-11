Khó xử lý 2 người trong clip biểu diễn phản cảm ở Đà Lạt

Lãnh đạo UBND TP Đà Lạt cho biết lực lượng chức năng đã mời 2 người còn lại trong clip biểu diễn phản cảm lên làm việc. Tuy nhiên, những người này ở xa nên chưa đến theo yêu cầu.

Sáng 26/11, một lãnh đạo UBND TP Đà Lạt cho biết đơn vị đã ra quyết định xử phạt Nguyễn Lê Nguyên (ngụ TP Đà Lạt) 7,5 triệu đồng về hành vi Sử dụng trang phục hoặc hóa trang không phù hợp với mục đích, nội dung biểu diễn, trình diễn và thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam. Nguyên bị xử phạt theo điểm c, khoản 3, Điều 13 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP.

Liên quan đến vụ việc, UBND TP Đà Lạt đang tiếp tục mời 2 trường hợp còn lại lên làm việc, xác định rõ hành vi để xử lý.

“Qua kiểm tra ban đầu, người mặc áo đỏ đi cùng chưa biểu diễn. Người này là du khách ở TP.HCM. Trường hợp còn lại được Nguyên thuê để quay clip. Đối với người ăn mặc, hành động phản cảm tại nơi công cộng thì đơn vị mới có đủ căn cứ xử phạt, còn không rất khó”, lãnh đạo UBND TP Đà Lạt nói.

Nguyên mặc trang phục phản cảm biểu diễn ở Đà Lạt. Ảnh: Cắt từ clip.

Vị này cho biết thêm lực lượng chức năng đã gửi giấy mời 2 trường hợp còn lại. Tuy niên, những người này thông báo chưa đến làm việc theo giấy mời vì ở xa.

“Đây lày sự việc hết sức phản cảm, khi nắm được thông tin, UBND TP đã chỉ đạo các đơn vị xác minh, xử lý nghiêm. Khi làm việc với cơ quan chức năng Nguyên đã biết lỗi và hứa không tái phạm”, lãnh đạo UBND TP Đà Lạt nói.

Trước đó, khi làm việc với công an, Nguyên cho biết khoảng 1 tháng trước đã lên ý định thực hiện biểu diễn. Sau đó Nguyên mời bạn tham gia múa phụ họa với trang phục làm từ chai nước, lồng chim và bạt xây dựng.

"Mục đích em làm tiết mục này là mong muốn đưa một loại hình nghệ thuật mới và sự tự do trong sáng tạo đến với TP Đà Lạt. Em chọn biểu diễn ở khu Hòa Bình là để mọi người có thể biết đến loại hình nghệ thuật này. Dự định khi thực hiện xong, em sẽ đăng lên Facebook cá nhân nhưng khi cơ quan chức năng can thiệp, em không phát tán những hình ảnh, clip này", Nguyên trình bày với công an.

Tối 22/11, clip ghi cảnh 2 thanh niên biểu diễn phản cảm ở khu Hòa Bình (phường 1, Đà Lạt, Lâm Đồng) được chia sẻ trên mạng xã hội.

Clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc đồ nữ, tạo dáng như đang catwalk. Người còn lại đảm nhận việc quay phim. Xung quanh, nhiều người tụ tập đứng xem hành động này, trong đó có cả trẻ em.