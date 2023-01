Khổ sở vì có ngoại hình giống Taylor Swift

Người mẹ 29 tuổi, hiện có hai con được biết đến thông qua một clip lan truyền cách đây không lâu, trong đó fan của Swift xúc động, phấn khích vì nhận nhầm cô với ngôi sao nhạc pop trên đường phố New York, theo CNN.

Leechin kể hôm đó cô và nhóm bạn đã nhảy lên tàu điện ngầm, sau khi đọc dòng tweet cho biết Swift sẽ có mặt tại một cửa hàng Target trong thành phố.

Khi đến nơi, Leechin thấy có hàng trăm người xếp hàng và mọi người bắt đầu thì thầm hỏi nhau rằng liệu cô có phải là Swift hay không.

Trong khi đang phải giải thích với nhân viên của cửa hàng rằng mình không phải là Taylor Swift, Leechin thấy một thanh niên có vẻ như đang khóc tiến lại gần.

"Cậu ấy run rẩy, khóc lóc và bắt đầu nói: 'Ôi chúa ơi, Taylor, tôi yêu bạn rất nhiều. Tôi yêu bạn'", cô kể.

Đây không phải lần đầu tiên Leechin gặp tình huống dở khóc dở cười vì ngoại hình giống người nổi tiếng.

Leechin cho biết từ những năm học cấp 2, người xung quanh đã bắt đầu nói cô giống Swift, khi đó là một ca sĩ đang lên.

"Chúng tôi có kiểu tóc và ngoại hình rất giống nhau. Tôi bắt đầu nghe nhạc Taylor vào năm 2006. Vì vậy, đó là một trò đùa nhưng cũng là điều khiến tôi vui ở trường trung học".

Tuy nhiên, phản ứng của mọi người không phải lúc nào cũng tích cực. Leechin cũng chịu đựng sự ghét bỏ từ dân mạng, những người nói cô "hãy ngừng bắt chước một người mà bạn chưa từng gặp".

Ngay cả những đứa con của Leechin, một cậu con trai 8 tuổi và một cô con gái 7 tuổi, cũng cảm thấy thất vọng khi mẹ trở thành bản sao của người khác.

Dù vậy, Leechin khẳng định rằng mình chỉ có ý định tích cực vì rất tôn trọng Swift. "Tôi yêu âm nhạc của cô ấy, vì vậy tôi chỉ bắt chước một cách tự nhiên".

Mặc dù có thể kiếm được nhiều tiền khi trông giống Swift, Leechin hiện tại chỉ muốn vui vẻ.

"Tôi đã có nhiều cơ hội, nhưng đều đã từ chối. Tôi không nhận bất kỳ hợp đồng biểu diễn nào vào lúc này vì tôi biết họ chỉ muốn mình đeo kính áp tròng màu xanh lam và đóng khung với một hình ảnh. Tôi đã từ chối làm điều đó", cô chia sẻ.

