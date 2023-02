Kho sách quý ở thư viện lớn nhất Trung Đông

Sách của tác giả lớn như William Shakespeare, Miguel de Cervantes, Valmiki, Dante được trưng bày, bao gồm bản in có hình đầu tiên của Thần khúc (Dante, 1491), The Second Folio(Shakespeare, 1632) hay Don Quijote, bản minh họa của Joaquin Ibarra (Cervantes, 1870).