Kho nhạc bản quyền của SM Entertainment có mặt trên Zing MP3

Zing MP3 ký kết với FUGA giúp người dùng Việt nghe nhạc bản quyền của các nghệ sĩ EXO, Red Velvet, aespa… từ công ty giải trí Hàn Quốc SM Entertainment.

Theo đó, nền tảng nhạc số này đạt thỏa thuận phân phối các bản ghi có bản quyền của những nghệ sĩ từ công ty giải trí Hàn Quốc SM Entertainment. Người dùng Zing MP3 được nghe miễn phí sản phẩm âm nhạc của các nghệ sĩ Kpop thuộc SM, gồm TVXQ, Super Junior, Girls’ Generation, SHINee, EXO, Red Velvet, NCT, aespa, BoA…

Zing MP3 là nền tảng nhạc số đầu tiên ở Việt Nam ký kết với FUGA và sở hữu đầy đủ kho nhạc bản quyền của SM Entertainment. Độc giả nghe danh sách phát nhạc của SM tại đây.

Bên cạnh đó, nhằm kết nối người hâm mộ Việt với thần tượng Kpop, nền tảng này đồng hành FUGA và SM Entertainment mang đến nhiều quyền lợi như cập nhật thông tin mới về sản phẩm âm nhạc sắp phát hành, quà tặng độc quyền từ nghệ sĩ.

SM Entertainment là một trong những công ty giải trí lớn của Hàn Quốc, phát triển nhiều ngôi sao Kpop có lượng người hâm mộ lớn trên thế giới. Đặc biệt, SM được biết đến góp phần đặt nền móng cho làn sóng Hallyu của âm nhạc Hàn Quốc vươn ra thị trường quốc tế qua thành công của nhóm nhạc H.O.T., S.E.S. và nữ ca sĩ BoA.

Ông KyungJin Han, CEO SM Entertainment khu vực Đông Nam Á, cho biết: “Với việc ký kết giữa Zing MP3 và FUGA phân phối nội dung âm nhạc của SM Entertainment, chúng tôi tin ngành công nghiệp giải trí tại Việt Nam sẽ nâng cao giá trị sở hữu trí tuệ, có nhiều cơ hội phát triển trong tương lai”.

Kho nhạc của SM Entertainment có mặt trên Zing MP3.

Trong năm nay, bên cạnh SM Entertainment, Zing MP3 ký kết với 3 hãng thu âm và sản xuất nhạc nổi tiếng thế giới khác là The Beggars Group, Monstercat, The Orchard. Kho nhạc của The Beggars Group có Adele, Radiohead, Bon Iver…

Với Monstercat, người dùng được thưởng thức loạt hit EDM của Marshmello, Vicetone, Noisestorm, Pegboard Nerds, Feint, Tokyo Machine… Còn The Orchard giúp thính giả tiếp cận nhạc phẩm của BTS, Sunmi, Chung Ha, Monsta X, Eric Nam, DPR, Ozuna, Jorja Smith, Skepta, Ichon, Sarah Klang và DORA.

Trước đó, Zing MP3 hợp tác nhiều hãng thu âm lớn để phát nhạc quốc tế tại thị trường Việt Nam, gồm: Universal Music Group (kho nhạc của Taylor Swift, Ariana Grande, Billie Eilish, Katy Perry, Lady Gaga, Maroon 5, Justin Bieber…), Sony Music Entertainment (Alan Walker, Calvin Harris, Camila Cabello, Doja Cat, Harry Styles, Mariah Carey, Miley Cyrus, The Chainsmokers…), Warner (Bruno Mars, Ed Sheeran, Dua Lipa, Ava Max, Charlie Puth, Sia…), YG Plus (BlackPink, iKon, Winner, Treasure, Somi…), Empire, Fluxus Inc, JSJ Corporation…

Zing MP3 cũng là nền tảng nghe nhạc được ưa chuộng, có trên 85% bản quyền nhạc Việt, trong đó khoảng 80% bản ghi phát hành độc quyền. Thời gian tới, nền tảng tiếp tục kết hợp các hãng nhạc quốc tế khác.