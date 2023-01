Khổ luyện của tài tử Nhật đằng sau cảnh khỏa thân khoe cơ bắp

Tomohisa Yamashita là tân binh của series Alice in Borderland. Xuất hiện ở phần 2, anh thủ vai Ginji Kyuma - giữ trận King of Clubs (Già Chuồn). Theo nguyên tác nhân vật do Tomohisa Yamashita đảm nhận có sở thích khoe thân. Vì vậy, tài tử 38 tuổi luôn xuất hiện trong tình trạng không một mảnh vải che thân trên màn ảnh.