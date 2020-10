Em gái Kim Kardashian ho khan, đau đầu và run rẩy khi mắc Covid-19. Cô không nói rõ nguyên nhân khiến mình nhiễm virus.

Trong teaser mới nhất của Keeping Up with the Kardashians, Khloe Kardashian tiết lộ cô từng dương tính với nCoV cách đây vài tháng. Người đẹp mô tả đó là khoảng thời gian tồi tệ của bản thân.

Ngôi sao truyền hình thực tế kể rằng cô bị nôn mửa, run rẩy, nóng lạnh và đau đầu. "Tôi bị chứng đau nửa đầu, nhưng lần này là lần cơn đau đầu kinh khủng nhất. Ngoài ra, tôi còn tức ngực, rát cổ khi ho. Cổ họng tôi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục", Khloe hồi tưởng.

Vào lúc nhiễm bệnh, em gái Kim phải cách ly ở nhà riêng tại Los Angeles, Mỹ. Bà Kris Jenner - mẹ Khloe - đứng ngồi không yên vì lo lắng. Bà liên tục gọi điện thoại cho bác sĩ để tìm kiếm sự giúp đỡ cho con gái.

Khloe Kardashian từng dương tính với nCoV. Ảnh: E! News.

"Tôi cầu nguyện rằng nếu tôi tuân thủ quy trình chữa bệnh và biết lắng nghe, mọi chuyện sẽ ổn", Khloe bộc bạch.

Dẫu vậy, ngôi sao 36 tuổi không tiết lộ tình trạng sức khỏe của con gái True và bạn trai Tristan Thompson - hai người cách ly cùng cô tại căn biệt thự triệu USD trong giai đoạn giãn cách xã hội.

Cũng trong video, Kim Kardashian nói cô lo lắng cho sức khỏe em gái. Trong lúc chờ kết quả xét nghiệm của Khloe, cả nhà Kardashian chỉ biết "nín thở" chờ đợi. Cuối cùng, Khloe đã dương tính với nCoV.

Theo Daily Mail, trong các bài đăng trên mạng xã hội thời gian qua, Khloe không bao giờ ám chỉ về bệnh tình của mình. Cô luôn tỏ ra khỏe mạnh khi quảng bá thương hiệu làm đẹp cũng như show truyền hình thực tế của gia đình.

Sức khỏe Khloe đã hồi phục. Cô cùng gia đình gồm 30 người đang ở một hòn đảo nhiệt đới mừng sinh nhật lần thứ 40 của Kim Kardashian. Bà xã Kanye West cho hay các thành viên của chuyến đi đều xét nghiệm Covid-19 liên tục trong hai tuần qua và luôn có kết quả âm tính.

Dẫu vậy, việc tụ tập đông người khi tình hình dịch bệnh tại Mỹ vẫn còn nghiêm trọng khiến gia đình này hứng chịu không ít chỉ trích từ công chúng.