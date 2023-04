Khinh hạm Pháp diễn tập chung với Hải quân Việt Nam

Theo Đại sứ Warnery, hoạt động tuần tra của khinh hạm Prairial cũng thể hiện 2 nguyên tắc chung mà Việt Nam và Pháp đều đồng thuận là đảm bảo tự do đi lại về hàng hải và hàng không tại vùng biển quốc tế. Trả lời Zing, đại sứ khẳng định Pháp luôn duy trì đủ nguồn lực và lượng tàu cần thiết để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trong khu vực và quyền tự do đi lại theo đường biển và đường hàng không, phù hợp với chính sách về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của nước này. Ảnh: An Bình.