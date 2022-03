Khi Will Smith mất bình tĩnh

Will Smith nhiều lần thừa nhận bản tính nóng nảy, thiếu kiểm soát đã khiến anh gây chuyện không hay. Vụ anh tát Chris Rock trên sân khấu Oscar đang vấp phải chỉ trích.

Cú tát của Will Smith dành cho danh hài Chris Rock trên sân khấu lễ trao giải Oscar lần thứ 94 dấy lên tranh cãi.

Trên Twitter, nhiều bài viết thông cảm cho Smith khi chứng kiến vợ bị cợt nhả và mang chứng rụng tóc alopecia ra để chọc cười khán giả. Họ cho rằng Chris Rock đã đi quá giới hạn của sự trêu đùa.

Tuy nhiên, giới nghệ sĩ, nhất là các sao hài, chỉ trích hành động mất bình tĩnh của người đàn ông ẵm tượng vàng Nam chính xuất sắc. Mandy Moore, Janai Nelson nói bạo lực chưa bao giờ thể hiện cho tình yêu, đồng thời đề nghị Oscar không dung túng hành vi của Smith trên sóng truyền hình.

Theo SCMP, đây không phải lần đầu ngôi sao King Richard hứng chỉ trích vì tính cách nóng nảy, dùng nắm đấm giải quyết vấn đề.

Bị bắt vì tội hành hung

Năm 1989, Will Smith chưa gia nhập điện ảnh Hollywood mà vẫn còn là rapper của nhóm Hip-hop DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince cùng với Jeff Townes. Tuổi trẻ xốc nổi và bản tính nóng nảy đã dẫn đến hành động anh tấn công nhân viên phòng thu.

Theo Radar Online, vụ việc xảy ra chỉ sau vài tháng Smith nhận giải Grammy. Nạn nhân được kết luận gần như mù một mắt và bị tàn phế. Nam nghệ sĩ đã bị bắt và tạm giam ở nhà tù Philadelphia. Smith bị kết tội tấn công, gây nguy hiểm cho người khác.

Smith khẳng định anh đã có mặt ở hiện trường nhưng không tham gia vụ ẩu đả. Cũng có nguồn tin nói rằng tài tử ra lệnh cho vệ sĩ tấn công nạn nhân. Ngoài vụ này, nam ca sĩ từng dính líu đến hành vi tội phạm và từng có tin đồn cưỡng hiếp.

Bìa album Rock The House của DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince. Ảnh: SCMP.

Thời ấy, Will Smith tỏ ra đắc thắng và sa vào ăn chơi tới nỗi phải cầm cố đồ đạc để trả nợ và còn vướng vào bê bối trốn thuế. Sau khi đóng The Fresh Prince of Bel-Air năm 1990, anh nợ Sở Thuế vụ (IRS) 2,8 triệu USD . Hầu hết tài sản của anh, bao gồm cả nhà và xe hơi, đều đã bị tịch thu.

"Mặc dù là ngôi sao của một trong những phim truyền hình nổi tiếng nhất nước Mỹ, Will chỉ giữ lại được phần nhỏ trong cát-xê, 70% lương phải được chuyển trực tiếp đến IRS cho đến khi anh hết nợ", SCMP cho biết.

Giai đoạn cuối những năm 1980 đầu 1990 là khoảng ký ức mà anh luôn muốn quên đi.

Ghen tuông với bạn thân của vợ

Jada Pinkett Smith và Tupac Shakur là đôi bạn thân từ thời trung học, lớn lên với biết bao kỷ niệm chung. Họ vẫn duy trì quan hệ ở thời điểm Jada Pinkett bắt đầu hẹn hò Will Smith vào năm 1994.

Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu tài tử King Richard không sinh lòng ghen tuông đến mù quáng. Trong cuốn hồi ký năm 2021, Smith thừa nhận điều này. Anh nghĩ rằng sự hiện diện của Shakur là mối đe dọa tình cảm giữa anh và nữ diễn viên quê ở Baltimore.

"Tôi ghét cảm giác như thể mình không thuộc về thế giới này, và tôi đã hứng chịu cơn ghen tuông dữ dội. Tôi muốn Jada nhìn tôi những lúc như vậy", Smith chia sẻ. Tài tử đã giữ thái độ bất hòa với Shakur và không bao giờ có thể kết bạn, giao tiếp cùng rapper này.

Mối quan hệ thân thiết giữa Jada Pinkett Smith và Tupac Shakur khiến Will Smith nổi máu ghen tuông. Ảnh: NME.

Trong lúc quảng bá tác phẩm Aladdin (2019), Smith nói: "Tôi tiếc vô cùng vì chưa bao giờ cởi mở với Tupac Shakur". Anh giải thích: "Jada và Tupac lớn lên cùng nhau, và họ luôn yêu thương nhau nhưng lại không phải tình cảm nam nữ. Họ từng có khả năng đó và lúc đó Jada đã yêu tôi. Tôi nghĩ Tupac cũng có chút tình cảm khó nói nhưng Jada chỉ coi anh ấy như biểu tượng của sự hoàn hảo".

Smith cũng thừa nhận Jada Pinkett nhìn thấy sự giống nhau giữa anh và người bạn thân của cô. Họ sẽ không bắt đầu câu chuyện với người đối diện, ai cũng có cái tôi cao.

"Tôi đã không thể khống chế được sự đố kỵ của bản thân. Tôi luôn cảm thấy bất an và nghĩ rằng mình không đủ nam tính để có thể duy trì mối quan hệ ấy. Đặc biệt, lúc đó tôi chỉ là rapper nghiệp dư đến từ Philly còn anh ấy đã rất nổi tiếng", Smith bày tỏ.

"Mất tất cả khi bị Will Smith gọi là phụ nữ da đen"

Janet Hubert thủ vai dì Vivian của Will Smith trong sitcom The Fresh Prince of Bel-Air những năm 1990. Tuy nhiên, đến mùa thứ ba, nữ diễn viên bất ngờ rời loạt phim vì mâu thuẫn với đàn em.

Hubert tố tài tử sinh năm 1968 phá đám và tìm cách đá cô khỏi chương trình. Smith còn được cho là dùng lời lẽ khó nghe để vùi dập, khiến Hubert tổn thương.

Năm 2020, sau 27 năm không nhìn mặt nhau, Hubert và Smith đã ngồi lại trò chuyện. Nữ diễn viên sinh ra ở Chigaco chia sẻ: "Có người xúi Will đánh con trai tôi. Họ nói rằng mẹ thằng bé là con khốn. Thậm chí, fan cuồng của Will còn gửi những bức ảnh đầy thù hận kèm lời nhắn ‘Mày vẫn chưa chết sao? Chúng tao yêu Will. Sao mày không đi chết đi?’. Quả là khó khăn để tôi vượt qua". Janet Hubert vừa nói vừa cố giữ nước mắt.

Thừa nhận ghét những điều Smith đã làm, Hubert cho rằng đàn em quá háo thắng, lúc nào cũng muốn tiến về phía trước, bất chấp mọi thứ.

Will Smith và Janet Hubert gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn sau 27 năm. Ảnh: SCMP.

Tiếp tục, sao No Letting Go trút bỏ nỗi lòng: "Tôi mất tất cả, mất danh tiếng và mọi thứ. Cậu không hiểu được khi cậu gọi một phụ nữ da đen ở Hollywood là ‘khó ở’ thì chẳng khác nào Thần Chết ban nụ hôn cho sự nghiệp của người đó. Nhưng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải cố gắng vươn lên".

Cuộc tái ngộ trên chương trình Red Table là nơi Hubert "xả" hết bức xúc trong 27 năm. Cuối cùng, Hubert hy vọng có thể gỡ bỏ nút thắt, không phải gây thêm thù hận với Smith.

Tát phóng viên trên thảm đỏ

Vụ tấn công Chris Rock không phải lần đầu Will Smith dùng vũ lực ở sự kiện. Năm 2012, anh trở thành tâm điểm dư luận khi tát Vitalii Sediuk đến nổ đom đóm mắt. SCMP cho biết Sediuk là phóng viên kiêm người dẫn chương trình của Ukraine.

Will Smith tát phóng viên nam trên thảm đỏ. Ảnh: Life News.

Theo hãng tin AP, Smith đã tát nam phóng viên khi anh này cố tiến tới hôn tài tử trong lúc phỏng vấn tại buổi công chiếu Men in Black III ở Moscow. Sau đó, Smith nói với giới truyền thông: "Anh ta thật may mắn vì đã không bị tôi đấm mạnh hơn nữa".

Will Smith hứng chịu sự chỉ trích của công chúng. Anh bị cáo buộc kỳ thị người đồng tính và không biết gì về các nghi thức truyền thống của văn hóa châu Âu.