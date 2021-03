Khi Vương Anh Tú làm ca sĩ

Vương Anh Tú đã có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng cho giấc mộng ca sĩ, nhưng hạn chế của anh là chưa thể hát tốt ca khúc do chính mình sáng tác.

Loại hình: Music Video

Thể loại: Pop ballad

Sáng tác: Vương Anh Tú

Phối khí: Đoàn Minh Vũ

Đánh giá: 6/10

Vương Anh Tú vừa ra mắt Anh đâu phải anh ấy trong mục tiêu trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp thay vì nhạc sĩ như trước. Sau 3 ngày đăng tải, MV ca khúc có lượt xem khiêm tốn với chưa đầy 400.000 lượt, trong khi bản thu có số liệu tốt hơn với gần 800.000 lượt nghe trên Zing MP3.

Vương Anh Tú “thống trị” ballad như thế nào?

Vương Anh Tú có lẽ là một trong những nhạc sĩ chuyên trị ballad đắt hàng nhất hiện nay. Phần đa trong số đó là những cuộc tình buồn, lưu luyến trong một cấu trúc âm nhạc rất truyền thống và cơ bản.

Một vài bản ballad, đúng hơn đã được "cứu" nhờ chất giọng đặc trưng của ca sĩ. Nhưng cũng không thể phủ nhận Vương Anh Tú nằm trong nhóm nhạc sĩ tiêu biểu nhất về ballad trên thị trường. Anh là lựa chọn của nhiều ca sĩ, tác giả của không ít bản hit và cũng đã tạo ra những cú hích cho đồng nghiệp.

Vương Anh Tú là nhạc sĩ chuyên trị pop ballad.

Năm 2020, Vương Anh Tú là tác giả của Gặp nhưng không ở lại do Hiền Hồ thể hiện. Cách viết ballad của Vương Anh Tú trong ca khúc này mang những đặc tính âm nhạc quá rõ của anh, thậm chí nghe verse (đoạn) đầu đã có thể đoán được cách triển khai giai điệu, bố trí điệp khúc, cao trào về sau.

Nhưng với Gặp nhưng không ở lại, phải ghi nhận giọng hát của Hiền Hồ. Cô có lẽ không chỉ là giọng ca được coi là thành công và nổi bật nhất của Giọng hát Việt 2017. Hơn cả thế, cô là người luôn biết làm chủ chất giọng của mình.

Trong ca khúc này, giọng ca sinh năm 1997 xử lý vừa vặn mà vẫn phô bày được sự trưởng thành qua thời gian. Khi Hiền Hồ hát ballad, cô bao giờ cũng nhận được thiện cảm hơn là theo đuổi những thể loại như future bass, nhạc điện tử.

Năm qua Vương Anh Tú còn thành công với Tình nào không như tình đầu, viết riêng cho giọng hát của Trung Quân. Vì là ca khúc “đo ni đóng giày” nên dễ nhận thấy ca khúc có những quãng cao để Trung Quân khoe giọng.

Ca khúc được đánh giá là nhẹ nhàng, hơi hướm thanh xuân, kỷ niệm nhưng cách thiết kế giai điệu hay cấu trúc bài đều thuộc dạng phổ biến, dễ gặp trong kho bài của Vương Anh Tú. Và điệp khúc (chorus) thiếu vần điệu đắt giá để trở nên bắt tai hơn.

Trong năm 2020, Vương Anh Tú cũng là tác giả của bản ballad Cự tuyệt nằm trong album Love Songs: Càng trưởng thành càng cô đơn của Hồ Ngọc Hà. Ngoài ra, cú trở lại của Noo Phước Thịnh với Em đã thương người ta hơn anh, cũng là một sáng tác của Vương Anh Tú dừng ở mức dễ nghe.

Ca khúc buồn, da diết không thể làm khó được Noo Phước Thịnh khi ballad vốn là thế mạnh của anh. Noo vẫn luyến láy theo cách đã là bản sắc mà bao giờ cũng khiến người nghe dễ chịu ngay cả khi sáng tác đó quá cũ và không lấy gì làm mới mẻ.

Nhưng Em đã thương người ta hơn anh cũng như Cự tuyệt hay Tình nào không như tình đầu cho thấy một Vương Anh Tú rất biết cách tạo ra câu chuyện âm nhạc. Ca khúc hay hơn nhờ cách xử lý của Noo Phước Thịnh, Hồ Ngọc Hà và Trung Quân. Nhưng cũng đã đến lúc Vương Anh Tú vượt qua vòng an toàn của chính mình, cũng là cách để anh không lặp lại và có cơ hội khai phá nhiều hơn chất giọng riêng biệt của từng ca sĩ.

Ca khúc bị chê nhất của Vương Anh Tú năm qua về sự cũ kỹ là Khóc giữa trời mưa do Cao Thái Sơn thể hiện. Ca khúc na ná về cấu tứ, cách đặt để ca từ, cách chuyển đoạn, thậm chí những tương đồng về giai điệu với một số ca khúc cũng do Vương Anh Tú sáng tác. Kiểu ballad này đã phổ biến suốt nhiều năm, do vậy, rất khó để tạo ra màu sắc mới, đóng góp của thị trường.

Bước chuyển ca sĩ của Vương Anh Tú

Dù vẫn gây tranh cãi về chất lượng sáng tạo, không thể phủ nhận Vương Anh Tú đã có một năm thành công về hiệu suất, số lượng sản phẩm âm nhạc. Không nhiều tác giả có sự sung sức như vậy với nghề. Nhưng Vương Anh Tú hiện tại vẫn thuần túy bán bài, giao bài cho ca sĩ mà chưa có album nhạc sĩ ấn tượng mang đậm dấu ấn cá nhân.

Đầu năm 2021, Vương Anh Tú quyết định chuyển hướng ca sĩ, đẩy mình theo hướng đi tự thể hiện sáng tác - songwriter/singer. Trước đó, anh từng được ghi nhận với Cuộc gọi nhỡ, cũng đạt thành tích xem/nghe tốt. Song, sản phẩm này cũng chưa đủ để nam nhạc sĩ được công nhận với vai trò ca sĩ chuyên nghiệp.

Vương Anh Tú chưa thể khẳng định vị trí ca sĩ chuyên nghiệp.

Anh đâu phải anh ấy của năm 2021 xác định rõ hơn mục đích của Vương Anh Tú. Ca khúc được anh vừa sáng tác vừa thể hiện, tiếp tục buồn và da diết như phong cách và thương hiệu vốn có. Bài hát do Đoàn Minh Vũ phối theo kiểu ballad cơ bản, truyền thống. Gần đây, Đoàn Minh Vũ cũng phối bản ballad Lời xin lỗi vụng về theo kiểu an toàn tương tự.

Điều đáng ghi nhận là bản thu của Vương Anh Tú trong ca khúc này cho thấy anh không phải một giọng hát tệ. Kiểu hát nhẹ nhàng, tình cảm lại biết sức mình khiến bài hát khá dễ chịu. Vương Anh Tú cũng làm chủ những nốt nhạc do chính mình viết ra dù anh vẫn vướng vào hạn chế là chưa thể hát tốt nhất ca khúc do anh sáng tác.

Anh đâu phải anh ấy thực tế có thể hay hơn nếu rơi vào tay những giọng nam nội lực, màu sắc, tình cảm như Đức Phúc, Bùi Anh Tuấn. Bên cạnh đó, nếu sở hữu bản phối ấn tượng và sáng tạo hơn, ít nhất là với những instrumental solo (solo nhạc cụ) hấp dẫn, cuốn hút, ca khúc có thể sẽ đạt thành tích và hiệu ứng tốt hơn.

Điểm cần cải thiện khác là Vương Anh Tú trong cách xử lý của mình ở ca khúc Anh đâu phải anh ấy chưa chứng tỏ được rằng anh có màu giọng riêng biệt, khó trộn lẫn trên thị trường - điều là tối cần thiết với thành công của một ca sĩ chuyên nghiệp.