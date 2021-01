Khi video chất lượng thấp được yêu thích hơn cả MV đắt tiền

Người hâm mộ Kpop dần có xu hướng theo dõi các bản dance practice (video tập nhảy) nhiều hơn MV chỉn chu, được đầu tư đắt tiền.

Được quay từ một chiếc may quay duy nhất, chất lượng video không cao, trang phục thể thao giản dị, phông nền trắng trơn của phòng tập và tiếng gót giày đạp sàn rít lên từng hồi, đây là những gì một video dance practice (cảnh tập nhảy) có.

Nhưng những video dance practice lại dần lấy được cảm tình của người hâm mộ và trở thành một phần không thể thiếu trong chiến dịch quảng bá của thần tượng Kpop. Video dance practice thường được dùng làm phần thưởng cho người hâm mộ, hoặc để kỷ niệm một cột mốc nhất định liên quan tới ca khúc đó.

Sở thích mới của người hâm mộ

Mở đầu bài viết về sự phổ biến của video dance practice, The Korea Times cho biết video tập nhảy How You Like That của BlackPink đã cán mốc 500 triệu lượt xem. Đây là con số đáng mơ ước với bất kỳ nghệ sĩ và MV nào của Kpop.

Video dance practice How You Like That của BlackPink đạt 500 triệu lượt xem.

Trong video trên, BlackPink không mặc váy áo lộng lẫy, cũng không có góc quay cận cảnh nào để các thành viên phô diễn năng lực biểu cảm khuôn mặt. Những gì khán giả thấy là bốn cô gái mặc trang phục thể thao tông màu đen, nhảy trong căn phòng có sàn nhà và đèn màu hồng. Thế nhưng, chính việc hạn chế góc quay và không trưng trổ trang phục giúp người xem tập trung vào năng lực vũ đạo của bốn cô gái hơn.

Không chỉ How You Like That, nhiều video tập nhảy khác của BlackPink cũng thu về lượt xem "khủng" và viral trên các nền tảng mạng xã hội. Các nghệ sĩ Kpop khác cũng có video tập nhảy được chú ý có thể kể tới EXO, BTS, TWICE, aespa, NCT...

So với thế hệ thần tượng số 2 (Kpop Gen 2), lượng video dance practice của các nhóm nhạc ngày nay đang tăng nhanh chóng mặt và được đầu tư chỉn chu hơn hẳn. Ở giai đoạn 2007-2011, dance practice thường là những video quay tạm bằng điện thoại, ánh sáng kém, và thường chỉ để cho chính các thần tượng kiểm tra lại bước nhảy của họ.

Sang đến đầu thập niên 2020, dance practice đã trở thành một phần không thể thiếu trong chiến dịch quảng bá của nghệ sĩ. Khán giả sẽ thích thú với cảnh 9 thành viên TWICE mặc trang phục trắng, nhảy múa hết mình trong căn phòng có sàn gỗ nâu và tấm gương lớn. Hoặc người hâm mộ sẽ truyền tay nhay video Baek Hyun (EXO) chuyển động đầy quyến rũ trên nền nhạc ca khúc Candy trong một studio được đầu tư âm thanh, ánh sáng không kém sân khấu chuyên nghiệp.

Dần dần, thần tượng Kpop không chỉ phát hành một bản dance practice duy nhất nữa. Họ cho ra mắt nhiều phiên bản, với những thay đổi nhỏ, nhưng đủ khiến người hâm mộ thích thú "cày đi cày lại". Chẳng hạn, TWICE cho ra mắt hai phiên bản góc máy cố định và di chuyển quay cận mặt cho bài hát Cry For Me. BTS có nhiều hơn một phiên bản phòng tập cho bản hit Dynamite.

Tân binh aespa cũng phát hành hai phiên bản tập nhảy với trang phục thể thao thông thường và quần áo theo phong cách techwear để thu hút fan. ITZY được xem là nhóm nhạc chăm chỉ phát hành dance practice nhất Kpop. Trung bình mỗi bài hát, nhóm sẽ tung ra 4-5 phiên bản phòng tập khác nhau

Không chỉ quay video tập nhảy độc lập, thần tượng Kpop bắt đầu phát triển thêm cả các phiên bản kết hợp với vũ công chuyên nghiệp để thu hút giới vũ công. Chẳng hạn, Mamamoo kết hợp vũ công đẳng cấp quốc tế Lia Kim thể hiện ca khúc Hip vào năm 2019 và thu hút được sự chú ý lớn của khán giả quốc tế. Nhiều nhóm nhạc cũng học theo cách làm trên, chẳng hạn WJSN, Everglow...

Mamamoo được khen khi quay video tập nhảy cùng vũ công hàng đầu Hàn Quốc Lia Kim.

Việc biểu diễn cùng các vũ công chuyên nghiệp vừa giúp khán giả được xem màn trình diễn một cách mãn nhãn nhất, vừa giúp thần tượng phô diễn tài năng khi được sánh vai cùng các tên tuổi hàng đầu trong làng vũ đạo.

Trước xu thế trên, đài Mnet còn cho ra mắt một kênh riêng biệt, chuyên quay video tập nhảy chất lượng cao cho nghệ sĩ có tên Studio Choom. Sản phẩm của Studio Choom đang chiếm sóng thị trường dance practice với hàng loạt video triệu view.

Chiến dịch lan tỏa văn hóa Kpop

Thực tế, các công ty giải trí bắt đầu đầu tư mạnh vào dance practice bởi các đơn vị quản lý đã nhận ra tiềm năng thị trường của loại hình video này.

“Vì vũ đạo là yếu tố cần thiết đối với Kpop, người hâm mộ dần thích thú, mong đợi các video luyện tập vũ đạo ngang với sự quan tâm dành cho MV chính thức”, phóng viên Park Han Sol của The Korea Times nhận xét.

“Trong Kpop, vũ đạo nhóm cũng quan trọng như âm nhạc. Khi các nhóm nhạc thần tượng quảng bá ca khúc mới trên chương trình âm nhạc, họ không chỉ phát bài hát chay lên cho khán giả nghe, mà còn phô diễn kỹ năng nhảy múa hoàn hảo", phó giáo sư Lee Gyu Tak của George Mason University Korea chia sẻ với tờ The Korea Times.

Ngày nay, video tập nhảy của thần tượng Kpop được đầu tư chỉn chu về âm thanh, ánh sáng.

Tuy nhiên, các video trình diễn trên sân khấu chương trình âm nhạc luôn được chèn thêm hiệu ứng hình ảnh, hoặc xen thêm các shot cận cảnh ca sĩ. Khán giả không thể theo dõi đầy đủ kỹ năng vũ đạo đồng đều của thần tượng.

Niki Chen - một người hâm mộ Kpop sống ở New York (Mỹ) - cho rằng video dance practice là bằng chứng trực quan về kỹ năng cũng như nỗ lực trong mỗi màn trình diễn của các thần tượng.

"Video dance practice là khía cạnh kém bóng bẩy, nhưng lại là minh chứng cho thấy thần tượng đã làm việc chăm chỉ thế nào. Khán giả có thể nhìn thấy từng chi tiết nhỏ trong vũ đạo và nhận ra độ khó của mỗi động tác. Điều đó hấp dẫn người hâm mộ, khiến họ chìm đắm vào sự ngưỡng mộ dành cho nghệ sĩ", Chen chia sẻ.

Thực tế, không ít nhóm nhạc Kpop trở nên viral trên mạng xã hội nhờ các đoạn video tập nhảy, giúp phô diễn kỹ năng độc đáo, có độ khó cao. Ví dụ có thể đến đoạn vũ đạo điểm nhấn của aespa trong Black Mamba, vũ đạo xoay hông của EXO và NCT, hay cảnh nhóm The Boyz tung mình bay lên không trung như nghệ sĩ xiếc để hoàn thành vũ đạo khó trong cuộc thi Road To Kingdom...

Chen cho biết các video dance practice còn giúp người hâm mộ học nhảy vũ đạo của thần tượng Kpop dễ dàng hơn, từ đó lan rộng ca khúc khắp các đất nước nhờ phong trào dance cover. Các công ty quản lý, đài truyền hình cũng thường tổ chức cuộc thi dance cover với giải thưởng hấp dẫn cho người hâm mộ quốc tế mỗi khi phát hành video dance practice.

The Boyz và nhiều nhóm nhạc Kpop gây ấn tượng khi khoe khả năng vũ đạo trong video dance practice.

Thực tế, đây là hình thức gia tăng sự phổ biến của một nhóm nhạc nói riêng và làn sóng Kpop nói riêng. Bởi thực tế, nhiều nhóm nhảy cover quốc tế không hẳn đã yêu thích nghệ sĩ, nhưng vẫn luyện tập, tham gia cuộc thi và biểu diễn ca khúc ở nhiều nơi nếu vũ đạo đủ hay, đủ hấp dẫn.

“Một người bạn của tôi là thành viên của nhóm nhảy cover Kpop. Cô ấy học nhảy như một cách để tới gần hơn với thần tượng. Trải nghiệm cảm giác tập luyện, biểu diễn cũng giúp fan thấu hiểu hơn cảm giác của nghệ sĩ, đồng thời có thể mang tới danh tiếng cho nhiều người", Niki Chen chia sẻ.

“Văn hóa cung cấp mọi thứ người hâm mộ Kpop yêu thích, gồm các video âm nhạc, tập luyện và cảnh sinh hoạt của thần tượng Kpop đã có từ cuối những năm 2000. Người hâm mộ chỉ cần đăng tải một video lên mạng, họ lập tức có thể kết nối, gia nhập vào một cộng đồng fan khổng lồ trên bất kỳ nền tảng nào. Đó là sức mạnh của Kpop", một người hâm mộ họ Lee nhận định với The Korea Times.