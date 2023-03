Khi trò chơi nhập vai huyền thoại được chuyển thể thành phim

"Honor Among Thieves" xoay quanh câu chuyện nhóm trộm lấy nhầm cổ vật của Phù thủy Đỏ. Họ bất đắc dĩ phải dấn thân vào cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm để "chuộc lỗi".

Mới đây, trailer cuối cùng của Ngục tối và Rồng: Danh dự của kẻ trộm (tựa gốc: Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves) đã chính thức được công bố. Theo tiết lộ, bộ phim có thời lượng 134 phút với kinh phí sản xuất lên tới hơn 150 triệu USD .

Được đạo diễn và biên kịch bởi Jonathan Goldstein cùng John Francis Daley, dự án này quy tụ dàn diễn viên thực lực như Chris Pine, Michelle Rodriguez hay Regé-Jean Page,... Đặc biệt, phim không có sự liên hệ với ba phần Dungeons & Dragons đã ra mắt trước đó (2000-2012).

Bản chuyển thể lý thú

Honor Among Thieves được chuyển thể từ trò chơi nhập vai huyền thoại Dungeons & Dragons. Trò chơi do Gary Gygax và Dave Arneson thiết kế, được phát hành lần đầu tiên vào năm 1974.

Dungeons & Dragons nổi tiếng với bối cảnh giả tưởng Forgotten Realms, còn được gọi bằng cái tên "The Realms". Đây là thế giới của những vùng đất bí truyền, sinh vật nguy hiểm hay các vị thần cổ đại, đồng thời là nơi chứa đầy ma thuật cùng các hiện tượng siêu nhiên. Vì lẽ đó, không ngạc nhiên khi Forgotten Realms là một trong những vũ trụ giả tưởng được yêu thích nhất mọi thời đại.

Đây cũng chính là bối cảnh chính trong phim Ngục Tối Và Rồng: Danh Dự Của Kẻ Trộm. Theo tiết lộ của hãng, nội dung phim mô phỏng lại cách chơi game điển hình, với nhiều sứ mệnh, nhiệm vụ và đặc biệt là cuộc phiêu lưu kỳ thú.

Tài tử Chris Pine – nam chính trong phim, chia sẻ Ngục tối và Rồng: Danh dự của kẻ trộm tái hiện câu chuyện phiêu lưu kinh điển. Chuyện phim xoay quanh nhân vật Edgin the Bard và hành trình cùng nhóm trộm sau khi gieo rắc đại họa cho thế giới.

Thú vị ở chỗ, nhóm nhân vật chính được lựa chọn quy tụ đủ các chức nghiệp, từ Thi sĩ, Pháp sư cho tới Người thú,… Tất cả có xuất phát điểm chỉ là những kẻ nghèo mạt, hành nghề trộm cắp nghiệp dư. Họ vô tình lấy trộm nhầm món đồ của Red Wizard, một mụ phù thủy muốn sử dụng nó tạo ra đội quân xác sống. Để cứu lấy thế giới, cả đội dấn thân vào hành trình nguy hiểm, đầy rẫy biến cố khó lường. Họ gặp phải vô số mối đe dọa đến từ các sinh vật lạ lùng trong thần thoại.

Sức hút từ câu chuyện phiêu lưu

Xoay quanh hành trình của nhóm trộm sau khi “bị gài” lấy phải cổ vật, Ngục tối và Rồng: Danh dự của kẻ trộm có nhiều hướng phát triển. Tuy nhiên, nó vẫn đảm bảo được các yếu tố cơ bản của một bộ phim chuyển thể. Các quái thú “độc lạ” chính là một trong những đặc tố làm nên thương hiệu trò chơi Dungeons & Dragons. Tất nhiên, tất cả sẽ được đạo diễn mang lên phim để chiều lòng thượng đế.

Ngay từ tựa đề phim, khán giả đã có thể mường tượng được thử thách mà nhóm nhân vật phải đối mặt: loài Rồng. Điều này được nhấn mạnh trong trailer phát hành gần đây. Ngay từ những giây đầu tiên, nhóm của Edgin đã phải chạm trán với con Rồng đỏ khổng lồ biết phun lửa. Nơi nó trú ngụ là một hang động dưới lòng đất chất đầy đầu lâu xương sọ, có vẻ như của những nạn nhân từng dám bén mảng tới gần đó. Tiếp tới là loài Rồng đá khổng lồ được Red Wizard trao mạng sống, hay Rồng đen với khả năng bay lượn cùng hơi thở axit cực độc,...

Không chỉ vậy, nhóm trộm còn phải đối mặt với nhiều sinh vật nguy hiểm trong lúc làm nhiệm vụ ở đấu trường. Vừa phải tìm cách thoát khỏi mê cung, họ cũng phải dè chừng những quái thú có thể bất chợt xuất hiện và “tiễn” họ về chầu trời. Đó là chiếc rương kho báu quái đản có hàm răng lởm chởm hay loài thú thân báo có cánh hung tợn biết tạo ảo giác,...

Tuy nhiên, trên hành trình phiêu lưu cũng xuất hiện những sinh vật có khả năng trở thành trợ thủ đắc lực cho họ. Ví như cô bé người thú có thể hóa Gấu Cú khổng lồ hay khối Gelatinous thần bí giúp vô hiệu những đòn tấn công.

Không dừng lại ở câu chuyện phiêu lưu, Ngục tối và Rồng: Danh dự của kẻ trộm còn lồng ghép nhiều mảng miếng hài, giúp người xem thư giãn trở lại sau những thước phim chiến đấu căng thẳng. Ví như, đoạn hội thoại ngắn ngủi giữa Edgin và xác chết không khỏi khiến khán giả bật cười. Đây sẽ là những gia vị đặc biệt mà đạo diễn nêm nếm cho bộ phim, biến nó trở thành một bản chuyển thể “dễ xem, dễ cảm”.

Hé lộ những chi tiết thú vị

Trải qua nhiều biến cố, quá trình ghi hình phim diễn ra từ tháng 4/2021 tại Iceland và sau đó là Bắc Ireland. Tới nay, Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves đã tung ra một số trailer và dự kiến khởi chiếu vào tháng 4/2023.

Nhóm nhân vật chính được hé lộ với 2 thành viên ban đầu là Edgin (Chris Pine) và Holga (Michelle Rodriguez). Holga chính là người đã giải cứu Edgin. Thuộc bộ tộc Man Di, Holga sở hữu khả năng chiến đấu mạnh mẽ, đối lập với Edgin – một thi sĩ chỉ có chiếc miệng giảo hoạt. Những thành viên tiếp theo được “kết nạp” vào nhóm bao gồm Xenk (Regé-Jean Page), một hiệp sĩ dũng cảm, pháp sư Simon (Justice Smith) cùng cô gái người thú Doric (Sophia Lillis).

Đối thủ của họ - Red Wizard là nữ phù thủy độc ác với quyền năng bất phàm. Nhân vật này lấy cảm hứng từ The Red Wizards of Thay, hay còn gọi là hội The Red Magic Cult trong trò chơi nguyên tác. Trên phim, Red Wizard đã sử dụng ma thuật tàn sát những người dân vô tội. Đặc biệt, điều khiến mụ trở nên đáng sợ còn là việc tạo ra một đội quân zombie (xác sống), đe dọa an nguy của nhân loại.

Bộ đôi đạo diễn của Jonathan Goldstein và John Francis Daley cho rằng họ chỉ “lấy ý tưởng, chứ không làm một bộ phim kiểu Jumanji” (trong đó, nhân vật vô tình bị mắc kẹt trong một trò chơi giả tưởng). "Chúng tôi muốn tạo ra một bộ phim có thể đứng độc lập, ngay cả khi loại bỏ tất cả các yếu tố giả tưởng, một bộ phim có thể phù hợp với những thể loại khác nhau", Goldstein trả lời phỏng vấn tờ Total Film.

Tiết lộ này càng làm tăng sức thú vị cho bộ phim chuyển thể kinh điển. Bởi, đạo diễn sẽ biến những điều “tưởng chừng quen thuộc” trở thành yếu tố gây bất ngờ cho chính các fan game nguyên tác. Tính đến nay, chưa có quá nhiều thông tin cụ thể về nội dung của Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves. Tuy nhiên, nhiều trang phim đã đưa ra phân tích và dự đoán về đứa con tinh thần của đạo diễn Goldstein cùng Daley.

Dựa vào những chi tiết đã hé lộ trong trailer, Holga dường như đóng vai trò là “cánh tay phải” gồng gánh sức mạnh của cả đội. Cô vốn xuất thân là người bộ tộc Man di (Barbarian). Nhân vật Xenk của Regé-Jean Page cũng có mối liên hệ kỳ lạ với Red Wizard, khi anh ta có thể nắm được sức mạnh hay thậm chí là kế hoạch của mụ.

Nguồn gốc và pháp thuật của phản diện chính cũng sẽ được ê-kíp “chuyển hóa” từ game lên màn ảnh. Ngoài ra, Forge Fitzwilliam (Hugh Grant) cũng xuất hiện với vai trò là phản diện bên cạnh Red Wizard. Là bậc thầy về tàng hình và các mánh khóe khéo léo, chính hắn là người đã đẩy cả nhóm Edgin rơi vào đấu trường hiểm nguy.