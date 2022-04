Khi Tom Cruise gây tranh cãi

Tài tử sinh năm 1962 là diễn viên được yêu thích trên màn ảnh, tuy nhiên, trong cuộc sống đời thường, cách hành xử của anh nhiều lần bị chỉ trích.

Tom Cruise được coi là một trong những ngôi sao nổi bật của Hollywood trong suốt hơn 40 năm qua, SCMP khẳng định. Nam diễn viên góp mặt ở hơn 60 bộ phim lớn, nhỏ và để lại dấu ấn đậm trong lòng khán giả. Nói về khả năng diễn xuất, truyền thông thế giới cho rằng trình độ của Tom Cruise là không có gì phải bàn cãi. Tuy nhiên, trong cuộc sống đời thường, ngôi sao sinh năm 1962 vướng phải khá nhiều lùm xùm liên quan đến cách ứng xử.

Cười khi kể lại tình huống khẩn cấp

Năm 1999, khi xuất hiện trên chương trình Late Show with David Letterman, Cruise nhớ lại khoảnh khắc anh can thiệp vào mặt nạ dưỡng khí của một hành khách trên chuyến bay tới Colorado. Cụ thể, khi đó, Cruise và phi công phụ cùng một vị khách khác dùng mặt nạ dưỡng khí khi máy bay đạt độ cao nhất định. Sau đó, Tom Cruise nhận ra bản thân không tỉnh táo vì thiếu oxy.

Lúc này, Cruise và phi công phụ quyết định tắt hoạt động của mặt nạ dưỡng khí và để chuyến bay tiếp tục hành trình.

Tom Cruise bị nhận xét vô tư khi nói về tình huống khẩn cấp. Ảnh: SCMP.

Khi kể lại câu chuyện này, Tom Cruise liên tục bật cười khiến những người có mặt trong trường quay cảm thấy khó chịu.

"Nhìn từ một hướng khác, đây không phải hành động có tính ngộ sát sao", David Letterman hỏi. Khi nhận được giải đáp của Cruise, người dẫn chương trình mới có thể thoải mái, vui vẻ trò chuyện tiếp với nam diễn viên.

Nói về những lần Cruise cư xử khó hiểu khi tham gia chương trình truyền hình, cú nhảy lên ghế sofa trên The Oprah Winfrey Show vào tháng 5/2005 là một trong những khoảnh khắc khiến khán giả không thể quên. Khi ấy, nam diễn viên nói về mối quan hệ của mình với Katie Holmes. Vì quá phấn khích, Tom Cruise liên tục đứng dậy, nhảy trên ghế sofa để bày tỏ cảm xúc vui mừng.

Chỉ trích đồng nghiệp

Mùa hè năm 2005, Cruise thẳng thắn chỉ trích diễn viên Brooke Shields vì cô sử dụng thuốc chống trầm cảm. Trong cuộc phỏng vấn với Access Hollywood, Tom Cruise nói rằng Shields "vô trách nhiệm" khi sử dụng loại thuốc này sau khi sinh con gái vào năm 2003.

Sau đó, trong một cuộc phỏng vấn trên Today, Tom Cruise thẳng thắn bày tỏ quan điểm với nhà báo Matt Lauer về việc dùng thuốc chống trầm cảm.

Mối quan hệ của Tom Cruise và Brooke Shields từng rạn nứt. Ảnh: SCMP.

Nam diễn viên cho rằng thực chất, thuốc chống trầm cảm là để che giấu vấn đề thay vì tìm cách chữa trị. Cruise nhấn mạnh rằng nạp chất dinh dưỡng và tập thể dục là những cách tốt hơn để chữa trị căn bệnh này.

Hành động này của nam diễn viên khiến mối quan hệ giữa anh với Shields bị rạn nứt.

Về việc này, Brooke Shields nói với The New York Times rằng những lời nhận xét của Cruise là một điều vô lý, thiếu đồng cảm với tất cả bà mẹ trên thế giới. Sau đó, trên chương trình The Tonight Show with Jay Leno, Shields cho biết Tom Cruise đã đến nhà cô và xin lỗi cô. Năm 2006, mối quan hệ giữa hai người lành lại.

Nổi nóng vô cớ

Tháng 11/2015, Leah Remini xuất bản cuốn hồi ký Troublemaker: Surviving Hollywood and Scientology sau khi rời khỏi Scientology. Trong cuốn hồi ký, nữ diễn viên đề cập đến mối quan hệ của cô với Cruise.

Cụ thể, Remini viết rằng trợ lý của Tom Cruise từng than phiền rằng nam diễn viên đã nổi nóng vô cớ với họ chỉ vì anh muốn làm bánh quy nhưng không tìm thấy bột đóng gói sẵn.

Tuy nhiên sau đó, người đại diện của Scientology phủ nhận những chia sẻ của Remini trong cuốn hồi ký này ngay khi nó được xuất bản.

Cruise là người dễ nổi nóng. Ảnh: SCMP.

Tháng 12/2020, đoạn ghi âm ghi lại việc Tom Cruise quát mắng nhân viên đoàn phim Mission: Impossible 7 khi quy tắc an toàn của Covid-19 không được đảm bảo trên chuyến bay bị rò rỉ.

Khi ấy, đoàn phim phải tạm dừng sản xuất tại Warner Bros. Studios ở Leavesden (Anh) vì không đáp ứng được quy định về phòng dịch Covid-19. Truyền thông cho hay Tom Cruise đã nổi cơn giận khi nhìn thấy hai trong số những thành viên phi hành đoàn đứng sát vào nhau.