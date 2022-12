Khi tình yêu là một cái bẫy

Bạn biết mình đang trong một mối quan hệ độc hại, không công bằng, thiếu sự chia sẻ, nhưng mù quáng và không thể thoát ra được. Đó chính là bẫy tình yêu.

Khi rơi vào bẫy tình nhiều người khó thoát ra. Ảnh: Alena Darmel/Pexels.

Cạm bẫy tình yêu là những mối quan hệ có vẻ rất hoàn hảo, nhưng cuối cùng luôn làm tổn hại đến tình cảm và tinh thần của bạn. Theo Love Panky, điều tồi tệ nhất khi rơi vào bẫy tình chính là khi bạn biết mình đang ở trong một mối quan hệ độc hại nhưng không tìm cách thoát ra được.

Có nhiều lý do đẩy bạn vào tình huống như vậy. Đôi khi, có thể do bạn mơ mộng về một tình yêu quá hoàn hảo chỉ sau một buổi hẹn hò. Bạn quên xem xét những yếu tố khác như tính cách, sở thích, lối sống của đối phương và bị tình yêu làm mờ mắt. Tư duy khan hiếm, nỗi sợ cô đơn cũng là một trong những lý do chính.

Khi rơi vào bẫy, bạn luôn cố gắng làm hài lòng nửa kia, chịu đựng thiệt thòi, không dám nói lên ý kiến, nhu cầu bản thân. Thậm chí, bạn còn đầu tư nhiều công sức, thời gian, tiền bạc cho mối quan hệ đó. Trong khi từ phía ngược lại, người ấy không cần nỗ lực vì bạn.

Theo các chuyên gia, một người rơi vào cạm bẫy tình yêu thường sẽ kịch liệt phủ nhận những gì đang xảy ra với họ. Đó chính là điều đáng báo động.

Love Panky đã trò chuyện với các chuyên gia về mối quan hệ để chỉ ra những giải pháp giúp bạn tránh khỏi những bẫy tình.

Hãy đảm bảo bạn có những tiêu chí nhất quán khi chọn ai đó để đồng hành. Ảnh: Alena Darmel/Pexels.

Liệt kê những điều bạn muốn ở đối phương

Bạn cần có các tiêu chí yêu đương của riêng mình. Hãy liệt kê ít nhất 20 điều mà bạn muốn ở người yêu. Những yêu cầu này phải hợp lý, ngắn gọn và không được phép thỏa thuận. Ví dụ: không sử dụng bạo lực, không ngoại tình, phải trung thực...

Nhất quán trong những gì bản thân yêu cầu là điều rất quan trọng. Nếu không, sau này bạn sẽ dễ bị nhượng bộ, chấp nhận những điều bản thân không mong muốn.

Nếu những người bạn đang tìm hiểu không đáp ứng được 75% tiêu chí mà bạn đặt ra, bạn nên dừng mối quan hệ lại. Khi bạn đồng ý hẹn hò với một người kém hơn những kỳ vọng của bản thân, bạn dễ chán nản và cảm thấy không hài lòng.

Việc dành thời gian tìm hiểu đối tác là rất quan trọng. Ảnh: Ketut Subiyanto/Pexels.

Dành nhiều thời gian tìm hiểu

Nếu không muốn rơi vào bẫy tình của ai đó, bạn không nên đưa mình vào những tình huống bị động.

Hãy chủ động dành thời gian tìm hiểu đối tác của mình để hiểu rõ hơn về tính cách, lối sống, sở thích, và các mối quan hệ xung quanh người ấy.

Bạn nên đánh giá các giai đoạn của mối quan hệ để nhận ra những vấn đề bản thân gặp phải. Ảnh: Rodnae Productions/Pexels.

Đánh giá mối quan hệ

Dù bạn bắt đầu mối quan hệ này vì bất cứ lý do gì, hãy đảm bảo rằng việc dành thời gian, yêu thương nhau là xứng đáng. Bạn không nên duy trì mối quan hệ độc hại vì tiền, cảm thấy tội lỗi hay nghĩa vụ.

Khi bạn nhận ra có những vấn đề không ổn trong mối quan hệ, hãy dũng cảm dừng lại.

Bạn nên ngừng giải quyết mọi việc nếu tình hình không thể thay đổi. Đôi khi buông bỏ sẽ là sự lựa chọn khôn ngoan nhất.

Hãy nhớ bạn xứng đáng với những điều tốt đẹp. Ảnh: Ron Lach/Pexels.

Ghi nhớ bản thân xứng đáng với điều tốt đẹp hơn

Ai cũng xứng đáng sống hạnh phúc và có được tình yêu. Nếu bạn không có được một trong hai điều đó thì có lẽ đây là lựa chọn sai lầm.

Con người, các mối quan hệ đều có thể thay đổi và phát triển theo thời gian. Nếu bạn cảm thấy đối tác không thay đổi, chuyện tình cảm dậm chân tại chỗ thì đó là lúc bạn nên suy nghĩ lại.

Trung thực với bản thân là cách tốt nhất để thoát khỏi bẫy tình. Ảnh: Ketut Subiyanto/Pexels.

Trung thực với bản thân

Đừng cố bác bỏ những gì đang xảy ra. Bạn là người hiểu rõ nhất bản thân đang trải qua những chuyện gì trong mối quan hệ. Do đó, hãy thành thật với chính mình trước khi bạn có thể khiến đối tác chú ý.

Giao tiếp cũng quan trọng như sự trung thực. Đây là 2 yếu tố cần thiết khi xác định gắn bó cùng nhau. Hãy đảm bảo bạn và người ấy có thể chia sẻ, phân tích những vấn đề cả hai gặp phải.