Thị giác kết nối chúng ta nhiều nhất với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố khiến thị lực suy giảm. Vậy khi thị lực suy giảm nên bổ sung loại vitamin, dưỡng chất nào?

Nhiều yếu tố có thể dẫn đến việc thị lực bị suy giảm như tuổi tác, di truyền, làm việc với thiết bị điện tử quá nhiều... Ảnh minh họa: Pexels.

Thị lực là khả năng của mắt để nhìn và nhận biết hình ảnh, chi tiết, màu sắc, hình dạng và khoảng cách của các đối tượng trong môi trường xung quanh. Thị lực đóng vai trò quan trọng trong hoạt động hàng ngày, bao gồm đọc, lái xe, nhìn xa và tham gia các hoạt động xã hội...

Yếu tố khiến thị lực suy giảm

Thị lực tốt thường được đánh giá dựa trên một số yếu tố chính sau:

Nhìn rõ: Thị lực tốt đồng nghĩa với khả năng nhìn rõ ràng và có khả năng phân biệt chi tiết nhỏ. Mắt có thể tập trung vào đối tượng và nhận biết các đặc điểm như hình dạng, kích thước và màu sắc một cách rõ ràng.

Tuy nhiên, có nhiều yếu tố có thể dẫn đến việc thị lực bị suy giảm. Dưới đây là một số nguyên nhân phổ biến:

Tuổi tác: Quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể có thể gây ra suy giảm thị lực. Càng lớn tuổi, khả năng nhìn xa, nhìn gần và thích ứng với ánh sáng yếu có thể giảm đi.

Môi trường làm việc không tốt: Làm việc trong môi trường thiếu ánh sáng có thể làm căng thẳng mắt và gây ra vấn đề về thị lực.

Nếu gặp vấn đề về thị lực, quan trọng nhất là nên thăm khám bác sĩ chuyên khoa mắt để được tư vấn và khám chữa trị. Bạn cần nhớ rằng phát hiện sớm là nền tảng cho chất lượng thị lực trong suốt cuộc đời, vì vậy việc khám mắt định kỳ là rất quan trọng.

Chế độ ăn uống cân bằng và đa dạng giúp đôi mắt khỏe mạnh hơn. Ảnh minh họa: Pexels.

Các vitamin và dưỡng chất tốt cho thị lực

Một chế độ ăn uống cân bằng và đa dạng là điều cần thiết để có một cơ thể khỏe mạnh và giúp tránh các bệnh như béo phì hay đái tháo đường.

Thường xuyên tiêu thụ thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất có thể giúp ngăn ngừa một số bệnh về mắt như đục thủy tinh thể và bảo vệ thị lực.

Một chế độ ăn uống lành mạnh tốt cho sức khỏe tổng thể, bao gồm cả sức khoẻ thị lực:

Chủ yếu tiêu thụ trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt và các sản phẩm từ sữa không béo hoặc ít béo.

Bao gồm thịt nạc, thịt gia cầm, cá, các loại đậu, trứng và các loại hạt.

Ít chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa, cholesterol, muối (natri) và đường bổ sung.

Tuy nhiên, nhiều người không ăn đủ trái cây, rau và các thực phẩm giàu chất dinh dưỡng khác thì việc bổ sung vitamin và khoáng chất (theo chỉ định của bác sĩ) có thể giúp lấp đầy khoảng trống từ chế độ ăn uống bị thiếu hụt.

Dưới đây là một số vitamin và khoáng chất quan trọng cho sức khỏe mắt:

Vitamin A: Vitamin này quan trọng cho sự hoạt động của võng mạc và giúp duy trì thị lực trong bóng tối. Thực phẩm giàu vitamin A bao gồm các loại rau xanh, cà rốt, bơ, gan và trứng.

Vitamin C: Vitamin C có tác dụng chống oxy hóa và giúp bảo vệ mắt khỏi các tổn thương gây ra bởi tia tử ngoại. Các nguồn giàu vitamin C bao gồm cam, chanh, kiwi, dâu tây, và rau quả có màu sắc tươi sáng.

Vitamin E: Vitamin E cũng là một chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ mắt khỏi tác động của các gốc tự do. Các nguồn giàu vitamin E bao gồm hạt và dầu cây cỏ may mắn (thiều), hạt dẻ và các loại dầu thực vật.

Kẽm: Kẽm là một khoáng chất quan trọng cho sự chuyển hóa vitamin A trong mắt. Thực phẩm giàu kẽm bao gồm hải sản, thịt, hạt, đậu, và sữa.

Lutein và zeaxanthin: Đây là các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ mắt khỏi tác động của ánh sáng xanh. Các nguồn giàu lutein và zeaxanthin bao gồm rau xanh lá đậm màu như rau chân vịt, bắp cải xanh, và cải xoăn.

Omega 3 axit béo thiết yếu: Những chất dinh dưỡng thiết yếu này có thể làm giảm nguy cơ khô mắt và cũng có thể mang lại những lợi ích sức khỏe khác cho mắt.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng, việc bổ sung vitamin và khoáng chất có thể hỗ trợ sức khỏe mắt, nhưng không phải là phương pháp chữa trị duy nhất cho thị lực kém.

Khi thị lực suy giảm, việc tư vấn và theo dõi của bác sĩ chuyên khoa mắt là rất quan trọng. Họ sẽ có thể đánh giá tình trạng và đưa ra đề xuất cụ thể về việc bổ sung dinh dưỡng và các biện pháp điều trị phù hợp.