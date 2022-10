Khi thần tượng tai tiếng bị đuổi khỏi showbiz

Kim Garam - ra mắt hồi tháng 4 với tư cách thành viên nhóm Le Sserafim - cũng ngừng hoạt động chỉ sau 3 tuần vì bị tố bạo lực học đường.

Ngày 16/10, tờ MoneyS có bài viết về số phận của các ca sĩ thần tượng sau khi vướng scandal nghiêm trọng như bạo lực học đường, lái xe trong tình trạng say rượu… Theo MoneyS, trước đây, các công ty quản lý thường dung túng để nghệ sĩ tạm dừng hoạt động một thời gian sau đó trở lại như không có chuyện gì xảy ra.

Tuy nhiên, gần đây phản ứng của các công ty với nghệ sĩ vướng tranh cãi đã thay đổi. Nhiều trường hợp bị công ty quản lý sa thải và hết cơ hội hoạt động trong ngành giải trí Hàn Quốc.

Hàng loạt thần tượng bị đuổi

Seo Soojin ra mắt trong nhóm nhạc (G)I-DLE. Tháng 2/2021, nữ ca sĩ bị tố cáo việc mặc trang phục không phù hợp độ tuổi, hút thuốc và thậm chí bắt nạt bạn bè khi học trung học. Thời điểm đó, Soojin thừa nhận việc uống rượu, hút thuốc và mặc trang phục không phù hợp. Tuy nhiên, nữ ca sĩ và công ty quản lý kiên quyết phủ nhận việc bạo lực học đường. Cube Entertainment thậm chí gửi đơn kiện người tố cáo Soo Jin.

Tuy nhiên, qua điều tra, cảnh sát bác bỏ đơn kiện của Cube Entertainment. Nữ diễn viên Seo Shin Ae cũng lên tiếng tố cáo Soojin khiến làn sóng tẩy chay nữ ca sĩ càng nghiêm trọng. Thời điểm đó, công ty thông báo Soojin tạm dừng hoạt động. Những tưởng Soojin sẽ trở lại khi “sóng yên biển lặng” giống nhiều đồng nghiệp.

Tuy nhiên, tháng 8/2021, Cube Entertainment thông báo Soojin rời nhóm (G)I-DLE. Nửa năm sau, nữ ca sĩ bị công ty quản lý sa thải, chấm dứt hợp đồng độc quyền. Từ đó, nữ ca sĩ gần như biến mất khỏi ngành giải trí.

Soojin và Kim Ga Ram phải rời nhóm sau bê bối. Ảnh: Fansite, HYBE.

Kim Garam - ra mắt hồi tháng 4 với tư cách thành viên nhóm Le Sserafim - cũng ngừng hoạt động chỉ sau 3 tuần vì bị tố bạo lực học đường. Sau thời gian cố bênh vực và bảo vệ Kim Ga Ram, HYBE buộc phải sa thải nữ ca sĩ trước sức ép quá lớn của dư luận. Tháng 5, nữ ca sĩ 17 tuổi chính thức bị công ty chấm dứt hợp đồng và phải rời nhóm Le Sserafim.

Nhóm nhạc nam ATBO phải thay đổi đội hình ngay sát ngày ra mắt vì Yang Dong Hwa bị tố bạo lực khi học trung học và phổ thông. ATBO là nhóm nhạc tân binh trực thuộc IST Entertainment. Sau đó, IST Entertainment bắt đầu xác minh sự việc và quyết định loại Yang Dong Hwa. ATBO chọn Won Bin là thành viên mới để thay thế Yang Dong Hwa.

Thần tượng lao đao vì lái xe khi say rượu

Lim Young Min, Trưởng nhóm AB6IX bị bắt quả tang lái xe sau khi uống rượu với bạn bè vào tháng 5/2020. Nam ca sĩ sau đó bị cảnh sát thu hồi bằng lái. Khi đó, nhóm AB6IX chuẩn bị phát hành sản phẩm âm nhạc mới. Tuy nhiên, công ty quyết định chỉnh sửa hoàn toàn phần âm nhạc và vũ đạo để loại bỏ sự xuất hiện của Lim Young Min.

Ban đầu Lim Young Min tuyên bố tạm dừng hoạt động để xem xét bản thân. Tuy nhiên, khi làn sóng chỉ trích ngày càng căng thẳng, Lim Young Min quyết định rời nhóm.

Heo Chan của nhóm nhạc Victon vướng tranh cãi tương tự vào tháng 9. Sau khi bị cảnh sát bắt và công chúng chỉ trích, Heo Chan chia sẻ: “Tôi mắc sai lầm và khiến công chúng thất vọng. Tôi đang hối hận và tự trách bản thân mỗi ngày”. Tuy nhiên, chia sẻ của anh không giúp xoa dịu nỗi tức giận của dư luận Hàn Quốc.

Không lâu sau, công ty quản lý của Viction thông báo: "Sau khi thảo luận cẩn thận với tất cả thành viên, bao gồm Heo Chan, chúng tôi quyết định loại anh ấy khỏi nhóm. Chúng tôi đi đến quyết định này sau khi có được sự chấp thuận từ tất cả thành viên. Chúng tôi không muốn rắc rối tiếp tục xảy ra với nhóm".

Moon Jun Young của nhóm Children of Empire thậm chí hai lần bị bắt vì lái xe trong tình trạng say rượu. Tháng 3, anh bị cảnh sát bắt khi đang lái xe trong tình trạng say xỉn trên một con đường ở Sinsa-dong, Gangnam-gu, Seoul. Thời điểm đó, cảnh sát phát hiện nồng độ cồn trong máu của Moon Jun Young là 0,113% và thu hồi giấy phép lái xe của anh.

Moon Joon Young cũng có tiền án vào năm 2018 với lý do tương tự. Việc nhiều lần mắc cùng một lỗi khiến Moon Joon Young bị chỉ trích thậm tệ.

Lim Young Min bị loại khỏi AB6IX. Ảnh:Brand New Music.

Công ty quản lý không còn dung túng

Theo MoneyS, vừa qua Media Real Research Korea thực hiện cuộc khảo sát về cơ hội để người nổi tiếng trở lại sau khi vướng tranh cãi.

Khi được hỏi: “Bạn nghĩ văn hóa rút lui khỏi ngành giải trí của những người nổi tiếng sau khi vướng scandal thay đổi thế nào trong thời gian tới?”, 51,6% người cho rằng nó sẽ khắt khe và nghiêm trọng hơn. Tức là công chúng tin rằng ngày càng nhiều công ty mạnh tay xử lý người nổi tiếng vướng tai tiếng thay vì dung túng họ như trước đây.

Hầu hết người tham gia cuộc khảo sát cho rằng cần có luật để quyết định việc một nghệ sĩ vướng scandal được phép trở lại showbiz hay không. MoneyS nhận định cuộc khảo sát cho thấy thái độ không thiện cảm của dư luận với những nghệ sĩ từng vướng scandal.

Việc những người nổi tiếng ở Hàn Quốc vướng tai tiếng không phải hiếm. Cách xử lý chung của họ trong những tranh cãi là tạm dừng hoạt động một thời gian sau đó ca hát, đóng phim trở lại. Tuy nhiên, mọi thứ đang dần thay đổi. Các công ty đang mạnh tay trục xuất nghệ sĩ tai tiếng để tránh hậu họa về sau chứ không bao che hay tiếp tay, tờ MoneyS nhận định.

Theo đó, lý do các công ty quản lý xử lý quyết liệt là thần tượng tai tiếng có thể gây thiệt hại nghiêm trọng tới toàn bộ ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc. Họ tác động tiêu cực tới hình ảnh hào nhoáng của Kpop đồng thời dẫn đến sự suy giảm lượng người hâm mộ.

Ngành giải trí vốn sống dựa vào lợi ích của công chúng. Do đó giờ đây, công ty quản lý không chấp nhận rủi ro để che đậy cho những thành viên tai tiếng. Đáng nói, việc bị công ty quản lý sa thải đồng nghĩa ca sĩ gần như hết đường trở lại showbiz. Lý do là rất hiếm công ty giải trí nào khác dám ký hợp đồng và lăng xê một ca sĩ có quá khứ ồn ào.