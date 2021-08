Khi siêu anh hùng hồn lìa khỏi xác trên màn ảnh

Ngày 24/8, Sony Pictures đã tung trailer chính thức đầu tiên cho Spider-Man: No Way Home. Tác phẩm là phần phim riêng thứ ba về phiên bản Spider-Man/Peter Parker do Tom Holland thủ vai. Phim dự kiến phát hành độc quyền tại rạp từ 17/12.