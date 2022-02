Khi Selena Gomez vượt qua nỗi đau thất tình

Selena Gomez ôm chặt Chris Martin trong MV “Let Somebody Go”. Bộ đôi liên tục động viên nhau vượt qua nỗi đau tan vỡ trong tình yêu.

Selena Gomez từng trải qua nhiều cuộc tình nhưng đều kết thúc không hạnh phúc. Mối quan hệ với Nick Jonas, Justin Bieber đến The Weeknd lần lượt thành đề tài làm hao tổn giấy mực báo giới. Tương tự, Chris Martin cũng gây xôn xao khi ký đơn ly dị Gwyneth Paltrow năm 2014, chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 11 năm.

Trong ca khúc Let Somebody Go, cả hai dùng trải nghiệm cá nhân để lột tả cảm xúc buồn bã khi cuộc tình kết thúc. Qua đó, các giọng ca kêu gọi người nghe thẳng thắn chia sẻ tình cảm với người mình yêu.

Bản song ca kể về chuyện tình buồn

Ở đầu bài, Chris Martin từ tốn nhớ lại ký ức về mối quan hệ đã qua. Anh kể trước đây từng yêu một cô gái: “Chúng tôi đã có một thứ tình yêu / Tôi đã nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ kết thúc”.

Lời hát xây dựng cuộc tình đơn giản. Hai người chỉ mãi nói những chuyện vòng vo nhưng cô khiến thế giới quanh anh “khoác lên sắc vàng óng ánh”. Theo ca sĩ, cô vừa là “người yêu”, “bạn bè”, cũng là “nửa còn lại” trong đời. Tình yêu của anh thì nhiều như khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng.

Hình ảnh Chris Martin - trưởng nhóm Coldplay - trong MV.

Đột nhiên, Chris Martin hạ giọng ở cuối lời một (verse 1). Anh thấy xung quanh tăm tối như thể mọi vì sao đều vụt tắt. Đến điệp khúc, ca sĩ tuyên bố: “Điều đó đau đớn như việc phải buông tay ai đó”.

Selena Gomez cất giọng ở phần lời hai (verse 2). Tiếp lời trưởng nhóm Coldplay, cô nhớ về “mọi phong ba từng trải qua”, “mọi gian nan đã thử thách”. Sau đó, nữ ca sĩ tự hỏi: “Giờ chẳng còn anh nữa, em ở thế gian này để làm gì?”.

Ca từ tiếp tục gom nhặt những cảm xúc khi tình yêu không còn. Người hát gọi cho từng nhà toán học để xin lời giải cho câu hỏi. Song, tất cả đều trả lời như nhau, rằng tình yêu chỉ tương đương với nỗi đau.

Ở đoạn tiếp theo, Chris Martin trở lại hát chính trên giọng bè của Selena Gomez. Anh kết luận: “Khi tất cả mọi thứ lệch đường / Em có thể gửi trao nỗi u sầu của anh vào ca khúc”.

Đây là lần đầu tiên Selena Gomez hợp tác cùng Coldplay.

Sáng tác và sản xuất Let Somebody Go là đội ngũ nhạc sĩ gồm những tên tuổi lớn như Max Martin, Oscar Holter, Jon Hopkins… Bài hát được phối theo phong cách pop ballad. Giai điệu nhẹ nhàng, êm dịu gợi nhớ loạt ca khúc nổi tiếng của Coldplay như Trouble (2000), The Scientist (2002) hay Twisted Logic (2005).

Phần âm nhạc sử dụng những nhạc cụ đơn giản như trống, guitar, bass và keyboard. Điểm nhấn của bản song ca là khi hai giọng nam – nữ hòa vào nhau ở cuối. Nhiều âm thanh điện tử được chèn vào để tạo kịch tính.

Selena Gomez và Chris Martin đều chọn lối hát nhẹ nhàng, đơn giản, không đặt nặng kỹ thuật. Nhiều đoạn họ thủ thỉ như đang xoa dịu tâm hồn người nghe. Bất chấp đớn đau, hai ca sĩ kêu gọi mọi người giữ niềm tin vào tình yêu. Trong đoạn chuyển (bridge), bộ đôi nhắn nhủ: “Khi bạn yêu một ai đó / Hãy cho người đó biết”.

Những tâm hồn lạc lối ở New York

Ngồi ghế đạo diễn là Dave Meyers – từng làm nhiều MV nổi tiếng như No Tears Left to Cry (Ariana Grande), ME! (Taylor Swift), Bad Habits (Ed Sheeran),… Anh chọn tông màu đen trắng để kể lại chuyện tình buồn.

Bối cảnh thành phố New York được dựng lại bằng kỹ xảo vi tính. Ê-kíp sắp đặt các cảnh quay theo phong cách khoa học viễn tưởng (sci-fi) gợi nhớ Inception (2010) hay Doctor Strange (2016).

Ở những cảnh đầu tiên, Selena Gomez và Chris Martin vào vai nhân tình, đứng ôm nhau giữa phố phường tấp nập. Ống kính sau đó tập trung vào gương mặt từng người. Một giọt nước mắt lăn dài trên đôi má cựu ngôi sao Disney, rồi trôi lơ lửng giữa không trung.

Khung hình tiếp tục bị chia làm hai nửa. Các giọng ca giơ tay với nhưng không thể chạm vào nhau. Thế giới xung quanh bóp méo. Những con đường kéo họ xa nhau.

MV có tông màu đen trắng nhưng dùng nhiều kỹ xảo vi tính.

Trong MV, nữ ca sĩ sinh năm 1992 để tóc bob, mặc áo khoác dài, tạo điểm nhấn bằng đôi khuyên tai tròn bản lớn. Trong khi đó, trưởng nhóm Coldplay chọn phong cách đơn giản, nam tính với quần jean, áo thun và áo khoác polo.

Xuyên suốt nửa đầu, bộ đôi như những tâm hồn lạc lối trong thành phố đông đúc. Họ tìm mọi cách để đến với nhau nhưng không thể. Một số hình ảnh ẩn dụ như ánh nắng tắt dần, những bậc thang quấn vào nhau như động cơ đồng hồ, ám chỉ thời gian đang không ngừng trôi.

Khi bài hát đến cao trào, các nhân vật cuối cùng cũng gặp được nửa kia. Họ quấn chặt nhau giữa không gian chao đảo, khiêu vũ theo điệu nhạc, rồi từ từ rời xa.

MV kết thúc bằng hình ảnh đầu tiên khi bộ đôi đang ôm nhau. Sau đó, các cảnh quay được tua nhanh và cả hai đều biến mất, chỉ còn lại đường phố nhộn nhịp.

Cảnh Selena Gomez ôm Chris Martin ở đầu MV.

Let Somebody Go là đĩa đơn thứ ba trích từ Music of the Spheres – album phòng thu thứ chín của Coldplay. Khi ra mắt, ca khúc nhận phản hồi tốt từ giới phê bình, được đánh giá là điểm nhấn trong album.

Ê-kíp khởi quay MV từ tháng 10 năm ngoái. Thời điểm đó, Selena Gomez và Coldplay từng trình diễn ca khúc trên sân khấu The Late Late Show của James Corden. Dù là lần đầu hợp tác, ban nhạc Anh phối hợp ăn ý với đồng nghiệp, mang lại nhiều cảm xúc cho người nghe.

Tung ra vài ngày trước dịp Valentine, Let Somebody Go là bản tình ca nhẹ nhàng, dễ chịu. Ca khúc có khả năng xoa dịu bất kỳ con tim tan vỡ hay những tâm hồn đơn côi, đang lang thang trên hành trình tìm kiếm tình yêu.