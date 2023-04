Khi sao nam được gọi là 'bé gái'

Người hâm mộ trực tuyến dùng thuật ngữ "babygirl" để gọi vui những diễn viên hoặc ca sĩ nam mà họ yêu mến.

Trên mạng, nhân vật Kendall Roy trong phim truyền hình Succession được mô tả bằng nhiều từ ngữ: buồn rầu, chán nản, hay rùng mình, khao khát được chú ý...

Nhưng đối với nhóm khán giả trung thành của loạt phim, Kendall - do diễn viên Jeremy Strong thủ vai - chỉ là một "babygirl" (tạm dịch: bé gái).

"Mọi người đừng hiểu nhầm. Babygirl không diễn đạt cho điều gì đáng tiếc hay dè bỉu cả. Người hâm mộ trực tuyến dùng thuật ngữ này để gọi vui những người đàn ông yêu thích của họ (hư cấu hoặc có thật)", cây bút Kalhan Rosenblatt của NBC News, cho hay.

Thuật ngữ “babygirl" bùng nổ trên Internet. Ảnh: The Daily Beast.

“Babygirl", thường được viết bằng một từ, trở nên phổ biến trong cộng đồng người yêu phim khi người hâm mộ liên tục dùng nó để trêu chọc các sao nam, hoặc nhân vật do nam giới thể hiện. Những "babygirl" này là hiện thân của các chàng trai dễ tổn thương, dễ phục tùng hoặc những quý ông hay ủ rũ, cáu kỉnh.

Trong khi đó, nhà văn Elena Cavender nói thêm rằng "babygirl" chỉ sự quý mến của khán giả trước một người đàn ông tỏ ra dễ thương, thoải mái với vẻ nam tính của mình hoặc yếu đuối trong sự gợi cảm.

Các "babygirl" của showbiz

Tính cách dễ tổn thương của nhân vật Joel (PedroPascal đóng trong series The Last of Us) và sự kỳ quặc của ngôi sao từng được đề cử 4 giải Oscar Willem Dafoe, đã khiến họ được gọi là "bé gái". Đây chỉ là hai trong số vô vàn quý ông showbiz được coi là "babygirl".

NBC News dẫn bình luận của thành viên mạng: "Các fan nữ chúng tôi hay trêu rằng: 'các anh ấy thật babygirl' - những đàn ông đen tối, ủ rũ, u uất nhưng cũng đáng yêu nhất từng được để mắt tới".

Theo Phillip Hamilton, biên tập viên của Know Your Meme, "babygirl" xuất hiện dày đặc từ năm 2021. Và năm 2023, thuật ngữ vui nhộn này bùng nổ trên mạng xã hội, gắn liền với các tập phim truyền hình nổi tiếng và trở thành từ khóa được tìm kiếm hàng đầu Internet.

Còn trong giới nhạc, Bad Bunny, Harry Styles và nhiều nghệ sĩ Kpop (như các thành viên BTS) đều được các fan xem là "bé gái".

Pedro Pascal bụi bặm và già dặn trong The Last of Us nhưng lại được gọi là "bé gái". Ảnh: Digital Spy.

Một số chuyên gia lưu ý "babygirl" đánh dấu cột mốc thú vị trong ngôn ngữ học của Internet, trong đó thuật ngữ diễn tả sự nữ tính lại được áp dụng cho nhân vật nam theo cách không mang tính miệt thị hoặc xúc phạm.

Sylvia Sierra - trợ lý giáo sư nghiên cứu về giao tiếp và hùng biện tại Đại học Syracuse - phát biểu rằng vấn nạn phân biệt giới tính và sự ghét bỏ phụ nữ là gốc rễ của lý do tại sao những người đàn ông dị tính thường ngại bị gọi bằng thuật ngữ nữ tính. Song, "babygirl" có thể khác.

"Những ý nghĩa tiêu cực thường gắn liền với các cụm từ trêu chọc vẻ nữ tính. Với babygirl, chúng ta không thấy điều đó. Thuật ngữ dễ thương này đang được sử dụng theo nghĩa tích cực, giúp làm nổi bật những phẩm chất tốt đẹp ở người đàn ông", Sierra, người có bằng tiến sĩ Ngôn ngữ học tại Đại học Georgetown, chia sẻ.

Cô nhận định thêm, mạng xã hội đẩy nhanh tốc độ lan truyền hàng loạt thuật ngữ liên quan đến giới tính và công chúng dần chấp nhận những thuật ngữ đó. Tuy vậy, không rõ ai mới là người tiên phong gọi nam giới là "bé gái".

Harry Styles cũng được gọi là "babygirl". Ảnh: Rolling Stone.

Theo NBC News, "babygirl" được nhìn thấy lần đầu tiên trong bài đăng trên Wattpad, nền tảng viết và đọc truyện miễn phí, vào năm 2017. Kể từ đó, từ này càn quét các trang web như Tumblr và chủ yếu được sử dụng trong hội nhóm fandom để mô tả nhân vật nam.

Từ ngôn ngữ mạng xã hội sang lời khen ngoài đời thực

Theo biên tập viên Phillip Hamilton, trái ngược với sự vui vẻ đón nhận của các ngôi sao nam, những đàn ông ngoài đời thực cảm thấy bị xúc phạm nếu họ phát hiện ra mình đang bị gọi là "babygirl" trên mạng.

"Thuật ngữ đó trái ngược với những gì một đàn ông nam tính điển hình có thể muốn được gọi, phải không? Nhưng dân mạng vẫn gọi đàn ông như vậy dù họ có thấy khó chịu", Hamilton nói.

Charlie Day - một "babygirl" khác trong lòng người hâm mộ. Ảnh: The Independent.

Đối với Leila Loiza, 23 tuổi, một người dùng Twitter đã tweet về việc cả Kendall Roy và nam diễn viên Charlie Day trong It's Always Sunny in Philadelphia đều là "babygirl", đây là sự thay đổi thú vị trong ngôn ngữ để hướng tới sự hòa nhập và linh hoạt hơn về giới tính.

Loiza lập luận: "Chúng ta hãy xem babygirl là ví dụ điển hình cho việc chuyển các thuật ngữ thường được sử dụng cho khán giả, diễn viên nữ sang cho khán giả, diễn viên nam. 'Babygirl' - từ chứng minh bước tiến mới trong thuật ngữ trung lập về giới tính".

Bắt dùng dùng thuật ngữ này vào đầu năm nay, Loiza tỏ ra thích thú khi gọi nam diễn viên Shemar Moore trong chương trình Criminal Minds là "bé gái". Với cô, vai diễn Derek Morgan của Moore cực kỳ thú vị.

Trong khi đó, Din M'Rini, 25 tuổi, gọi yêu PedroPascal là "cô gái bé bỏng" và bày tỏ sự yêu mến mãnh liệt nhân vật Kendall Roy trong phim truyền hình Succession.

Theo M'Rini, việc nhìn thấy ngôn ngữ trực tuyến (trường hợp này là những từ nữ tính được áp dụng cho nam giới) phát triển để tạo ra thay đổi tích cực là điều đáng mừng, cần khuyến khích. M'Rini nói cô đang mong đến ngày thuật ngữ "babygirl" được chuyển từ ngôn ngữ mạng xã hội sang lời khen ngoài đời thực.

"Tôi không thể chờ đợi đến ngày chúng ta gặp một anh bạn thân đáng mến trong phòng gym và gọi anh ấy là babygirl", M'Rini phát biểu trên NBC News.