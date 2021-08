Khi sao hạng A kết hôn cùng đạo diễn, nhân viên đoàn phim

Christian Bale và Sibi Blažić kết hôn năm 2000. Theo Insider, tài tử nổi tiếng gặp vợ hiện tại trong lúc cô là trợ lý của Winona Ryder. Trước đó, nam diễn viên và Winona Ryder trở thành bạn thân khi đóng chung phim Little Women. Trong cuộc phỏng vấn với The Wall Street Journal, Bale tiết lộ vợ anh từng đóng vai tài xế trong The Dark Knight Returns. "Blažić làm tôi kinh hoàng. Cô ấy có thể lái xe cảnh sát, thực hiện toàn bộ các cảnh nguy hiểm", tài tử đóng vai Người Dơi nói. Ảnh: FameFlynet, Getty.