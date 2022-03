Khi Sandra Bullock, Channing Tatum và Brad Pitt hợp tác

Với nhiều lỗ hổng trong cách sắp đặt tình tiết, "The Lost City" khó có thể đáp ứng yêu cầu giải trí cao của khán giả dù sở hữu dàn diễn viên nổi tiếng.

Câu chuyện của The Lost City xoay quanh nhà văn Loretta (Sandra Bullock). Cô đánh mất đam mê với các tác phẩm của chính mình sau khi chịu tang người chồng đã chết nửa năm. Nhưng vì tiểu thuyết The Lost City rất có giá trị với nhà xuất bản do Beth Hatten (Da’Vine Joy Randolph) điều hành, nên Loretta phải miễn cưỡng bắt đầu tour quảng bá sách.

Tỷ phú đam mê khảo cổ học Abigail Fairfax (Daniel Radcliffe) tin Loretta là người duy nhất có thể giúp hắn tìm thấy một di tích cổ, là thành phố bị mất mà Loretta đề cập trong sách. Vì vậy, hắn bắt cóc cô đến một hòn đảo ở Đại Tây Dương.

Alan (Channing Tatum) là người mẫu bìa sách của Loretta và cũng là “chàng Dash” trong tiểu thuyết của cô. Anh đã lên đường giải cứu nữ văn sĩ cùng với người cộng sự giỏi võ Jack Trainer (Brad Pitt).

Phim đánh dấu lần đầu hợp tác của Bullock và Tatum.

Làm mới cốt truyện cũ

The Lost City có kịch bản không mới. Khán giả mê thể loại phiêu lưu dễ nhìn thấy điểm tương đồng của phim với các tác phẩm điện ảnh nổi tiếng như Romancing the Stone, Indiana Jones, Six Days Seven Nights... Hình ảnh những ngọn núi lửa ngự trị trên hòn đảo xa xôi, nơi phần lớn câu chuyện diễn ra, là bối cảnh đã quá quen thuộc.

Sau 30 phút đầu chủ yếu để giới thiệu nhân vật, The Lost City mang đến màn truy đuổi hồi hộp trên hòn đảo thuộc Đại Tây Dương. Phim dùng lối kể chuyện tuyến tính, từ lúc Alan đến giải cứu Loretta cho đến khi họ mở đường sống trước sự truy đuổi gắt gao của Fairfax. Xuyên suốt cuộc đào thoát, khán giả được chứng kiến những màn rượt bắt giữa đội quân đông đảo của tay tỷ phú và bộ đôi. Đây thoạt trông có vẻ như một trận chiến không cân sức, nhưng nhờ sự lành nghề cùng chút may mắn mà hai nhân vật chính đã thoát nạn.

The Lost City ghi điểm nhờ phần nhìn. Để tăng tính chân thực, phim được quay tại các khu rừng rậm tại Cộng hòa Dominica thay vì dùng CGI. Những ngọn núi có tông màu ngọc có lớp sương mờ che phủ được quay tuyệt đẹp, nâng tầm các pha hành động. Những màn giáp chiến thiết lập khá sáng tạo. Các cú chuyển máy nhanh cho phép phim bắt trọn các chuyển động mượt mà của đặc vụ Jack Trainer khi anh hạ gục kẻ thù.

Tất cả sự quen thuộc này đánh trúng tâm lí giải trí của đa số khán giả. Song, The Lost City chỉ mượn các cuộc phiêu lưu làm khung sườn để phát triển tình yêu của Loretta và Alan. Bộ đôi biên kịch nhà Nee đã sáng tạo ra các hành động nhỏ dễ chịu để thể hiện sự dựa dẫm vào nhau của bộ đôi, "hòa tấu" hợp lý cùng các phân đoạn hài hước. Chẳng hạn như cảnh Alan bị đỉa bám khắp người và phải khỏa thân trước mặt Loretta, hay khi anh sẵn sàng nhấc bổng cơ thể cô bằng đầu của mình khi họ leo lên núi.

Diễn xuất thuyết phục của dàn sao

Vai Loretta không quá tầm của Sandra Bullock. Minh tinh 57 tuổi khắc họa được hai thái cực đối lập của nhân vật - lúc mềm yếu như một "cô em nhà bên" đúng nghĩa, khi thì tỏa ra khí phách nữ quyền mạnh mẽ. Nhà thiết kế trang phục Marlene Stewart đã tạo ra bộ jumpsuit đính sequin lấp lánh cho Loretta, giúp màn hóa thân của Bullock trở nên đáng nhớ,

Channing Tatum có tố chất để diễn nhưng vai anh hùng vụng về, thô kệch nhưng chân thành. Anh phối hợp ăn ý với đàn chị, không thua kém Keanu Reeves - bạn diễn ăn ý của Bullock trong Speed và The Lake House.

Brad Pitt tuy không xuất hiện nhiều nhưng màn tung hứng của anh với Channing Tatum và Sandra Bullock lại duyên dáng. Những cảnh hành động đúng chuẩn đặc vụ của tài tử cũng rất chất lượng. Sắc vóc chồng cũ Angelina Jolie không thua kém đàn em cách mình 17 tuổi.

Brad Pitt tạo điểm nhấn dù đóng vai phụ.

Chuyến phiêu lưu kém hấp dẫn

Sau khi Loretta được giải thoát khỏi tay Fairfax, kịch bản The Lost City dần nhạt, với những tình huống khiên cưỡng. Nhóm người của tay tỷ phú được trang bị vũ khí tối tân nhưng không gây nhiều khó khăn cho con mồi. Càng về cuối, sự vô dụng của lực lượng kẻ ác khiến tính gây cấn của phim giảm mạnh.

Cách xây dựng nhân vật Fairfax cũng thiếu chiều sâu. Người xem không cảm nhận được đây là một ác nhân có đầu óc mà đơn thuần chỉ là tay lắm tiền loạn trí và nông cạn. Điều này cũng khiến các màn đối đầu trực tiếp giữa hắn và Alan - Loretta tẻ nhạt. Cùng lúc, kịch bản lại phung phí thời gian cho những đoạn hội thoại lê thê, vô nghĩa, càng khiến mạch phim bị ngắt quãng.

Biên kịch The Lost City chủ động tạo ra nhiều cảnh bắn súng được bố trí rải rác xuyên suốt chiều dài phim. Tuy nhiên, chúng đa phần khó tìm được sự kết nối với tổng thể tác phẩm - vốn ngay từ đầu đã tạo cho khán giả cảm giác tếu táo.