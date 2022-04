Khi phim siêu anh hùng Marvel lo thua lỗ

Sau ba ngày phát hành, tác phẩm siêu anh hùng ‘Morbius’ đã thu 84 triệu USD từ phòng vé toàn cầu giữa những phản hồi tiêu cực.

Morbius là dự án phim siêu anh hùng được Sony Pictures đầu tư sản xuất từ trước đại dịch, với tham vọng phát hành vào tháng 7/2020, tròn một năm sau Spider-Man: Far From Home (2019). Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, phim phải lùi lịch chiếu tổng cộng 6 lần trước khi chốt lịch ra rạp vào 1/4.

Nội dung phim giới thiệu với khán giả nhân vật bác sĩ Michael Morbius (Jared Leto), người tự biến mình thành ma cà rồng sau một thử nghiệm khoa học thất bại. Dù được chữa khỏi căn bệnh hiểm nghèo cũng như phát triển thêm nhiều siêu năng lực đáng nể, Morbius vẫn phải trả giá cái giá quá đắt. Từ giờ đến hết đời, anh phải dựa vào nguồn máu người để duy trì sự sống.

Quán quân phòng vé Bắc Mỹ

Theo Box Office Mojo, trong ba ngày cuối tuần đầu tiên của tháng 4, Morbius đã kiếm được 39 triệu USD từ phòng vé Bắc Mỹ. Tại quê nhà, phim được phát hành tại 4.268 cụm rạp với mức thu trung bình 9.161 USD /cụm. Con số giúp Morbius chiếm ngôi quán quân phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua, bỏ xa tác phẩm ở ngôi á quân The Lost City ( 14,8 triệu USD ).

Morbius là một trong các quái nhân thuộc vũ trụ siêu anh hùng Spider-Man. Nhân vật được dọn đường để trở thành một phần của hội ác nhân Sinister Six.

Ở các thị trường quốc tế, tính từ 19h ngày 30/3 tới hết 3/4, Morbius đã kiếm tổng cộng 44,9 triệu USD . Con số nâng tổng doanh thu dịp cuối tuần đầu tiên của bộ phim siêu anh hùng lên 84 triệu USD . Đây là mức khiêm tốn so với doanh thu mở màn 248,5 triệu USD mà The Batman kiếm được hồi đầu tháng ba.

Trong số các tác phẩm siêu anh hùng được Sony Pictures phát hành thời gian gần đây, doanh thu mở màn của Morbius chỉ bằng 14% số tiền 601 triệu USD mà bom tấn Spider-Man: No Way Home (2021) kiếm được sau ba ngày phát hành. Thành tích của Morbius kém 19 triệu so với doanh thu mở màn 103,9 triệu USD Venom: Let There Be Carnage gặt hái khi phát hành hồi tháng 10/2021. Năm 2018, Venom thu 205,5 triệu USD sau ba ngày phát hành, cao gấp 2,4 lần Morbius.

Một trong những phim tệ nhất vũ trụ Marvel

Sau ba ngày chính thức phát hành, tỷ lệ phản hồi tích cực của các cây bút phê bình dành cho Morbius chỉ đạt mức 17% trên Rotten Tomatoes - tương đương 32 bình luận tích cực trên tổng số 190 bài viết. Con số tăng 2% so với thời điểm ngay trước khi phim ra mắt. Trên Metacritic, điểm Metascore của phim hiện là 36/100 với 6 bình luận tích cực, 24 trung lập và 19 tiêu cực. Khán giả từng mua vé xem phim chấm Morbius điểm C+ trên CinemaScore.

Bộ phim sở hữu nội dung nhạt nhòa với các nhân vật không đủ sức để lại ấn tượng với khán giả.

Với kết quả này, Morbius hiện là tác phẩm có chất lượng thấp nhất trong số sáu bộ phim siêu anh hùng người đóng thuộc vũ trụ điện ảnh Spider-Man do Sony Pictures sản xuất. Trước đó, bộ phim xếp bét bảng là Venom (2018) với tỷ lệ phản hồi tích cực từ các cây bút phê bình trên Rotten Tomatoes đạt 30%.

Trên bảng xếp hạng các bộ phim điện ảnh được chuyển thể từ truyện tranh siêu anh hùng Marvel, Morbius đang đứng thứ 5 từ dưới lên. Điểm số của phim lần lượt xếp trên Captain America (1990), Fantastic Four (2015), Elektra (2003) và Howard the Duck (1986). Trong danh sách này, phiên bản Captain America sản xuất năm 1990 hiện giữ danh hiệu phim siêu anh hùng Marvel tệ nhất lịch sử.

Phim có khả năng hòa vốn?

Nếu so sánh với các phim siêu anh hùng phát hành độc quyền tại rạp thời gian qua, có thể thấy Morbius đã cầm chắc tương lai trở thành tác phẩm đáng quên của vũ trụ Marvel về cả chất lượng nội dung lẫn doanh thu phòng vé. Tuy nhiên, con số 39 triệu USD kiếm được sau ba ngày từ phòng vé nội địa của Morbius xét cho cùng vẫn vừa vặn với doanh thu dự đoán nằm trong khoảng trên dưới 40 triệu USD mà giới phê bình đưa ra trước đó.

Morbius vẫn còn khả năng hòa vốn nhờ mức kinh phí đầu tư không cao.

Sony Pictures vẫn còn hy vọng gỡ lại khoản tiền vốn đã đầu tư vào việc sản xuất Morbius. Theo Variety, tác phẩm với Jared Leto đóng chính được đầu tư kinh phí 75 triệu USD . Không kể các chi phí phát sinh do lùi lịch chiếu, chỉ với khoảng 200 triệu USD doanh thu từ phòng vé toàn cầu, Morbius đã bắt đầu có lãi.

Với 84 triệu USD từ phòng vé toàn cầu trong ba ngày qua, Morbius đã hoàn thành được 42% chặng đường tiến đến điểm hòa vốn. Bên cạnh đó, Sony không có chính sách phát hành sớm tác phẩm của mình trên nền tảng trực tuyến, nên khán giả chỉ có một kênh duy nhất để tiếp cận Morbius là ra rạp. Đây là lợi thế lớn của bộ phim trong cuộc chạy đua thu hồi vốn những tuần tới.

Ngoài ra, việc Morbius được kết nối với vũ trụ Spider-Man của Tom Holland cũng sẽ là một ưu điểm giúp phim thu hút người hâm mộ MCU. Trong khi đó, gương mặt Jared Leto sẽ khiến tác phẩm không quá mờ nhạt trong mắt khán giả đại chúng. Trước khi phim ra rạp, chiến dịch quảng bá cho Morbius của Sony cũng được lái theo hướng ngoại truyện có liên quan đến các diễn biến trong chùm phim về Spider-Man.