Khi phim kinh dị không dễ dãi trên Netflix

Cốt truyện kịch tính đầy bất ngờ cùng phần hình ảnh đáng sợ là những gì khán giả có thể chờ đợi trong “Blood Red Sky”.

Thể loại: kinh dị, giật gân

Đạo diễn: Peter Thorwarth

Diễn viên: Peri Baumeister, Dominic Purcell, Nele Kiper.

Điểm chấm: 7,5/10

Phim kinh dị từ trước đến nay vẫn là thể loại ăn khách trong kho phim Netflix. Hầu hết trong số đó đều là các phim chất lượng trung bình, dễ xem, mau quên. Tuy nhiên, thi thoảng người xem vẫn được chiêu đãi bằng các tác phẩm khá bất ngờ. Đó có thể là một ý tưởng độc đáo (The Platform, His House) hoặc do cách kể chuyện sáng tạo (Gerald’s Game, Cam).

Đại diện đến từ nước Đức Blood Red Sky (tạm dịch: Bầu trời đỏ máu) là một tác phẩm mạnh dạn khai phá một ý tưởng mới, nhưng đã dám theo đuổi và khai thác đến cùng dù chắc chắn có lẽ ai cũng từng nghĩ đến. Đây là phim kinh dị thuộc top được xem nhiều nhất trên Netflix tháng 7.

Khi khủng bố và ma cà rồng đối đầu trên bầu trời

Bộ phim mở đầu bằng quang cảnh tại sân bay Frankfurt của Đức. Cậu bé Elías (Carl Anton Koch) một mình làm thủ tục cho chuyến bay đêm. Bà mẹ Nadja (Peri Baumeister) yếu ớt và xanh xao tìm gặp con sau đó. Họ đi tới Mỹ để chữa bệnh cho Nadja.

Giữa chuyến bay, một nhóm khủng bố do Berg (Dominic Purcell, diễn viên trong Vượt Ngục) cầm đầu đã điều khiển chiếc máy bay quay về châu Âu. Cơ trưởng bị ám sát. Một trong những kẻ bắt cóc, Eightball (Alexander Scheer) bắn vào ngực Nadja trước mặt con trai cô. Nadja không chết bởi cô là một ma cà rồng, nhưng những viên đạn đã biến cô trở lại hình dạng khát máu. Từ đây, bộ phim hé lộ chân dung quỷ dữ thực sự hiện diện trên máy bay.

Nadja sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ con trai.

Kể từ Snakes on a Plane (2006) được ra mắt, đã có rất nhiều ý tưởng kịch bản về những sự kiện kỳ lạ xuất hiện trên máy bay.

Blood Red Sky có cảm giác như một sự kết hợp giữa yếu tố khủng bố trong Passenger 57 (1992) và cái kết của phim ma cà rồng 30 Days of Night (2007). Đây không phải lần đầu bạn nghe thấy ai đó nói về chuyện gì sẽ xảy ra nếu như có ma cà rồng trên máy bay, thế nhưng bộ phim Netflix thực sự nghiêm túc với ý nghĩ đó và làm tới nơi tới chốn.

Kết hợp giữa thể loại kịch tính và kinh dị

Xuyên suốt tác phẩm, sự căng thẳng cực độ luôn được đẩy cao. Ban đầu là cảm giác khó chịu, chật chột trong khoang máy bay giữa một chuyến bay xuyên lục địa. Tiếp đến là nỗi sợ hãi khi những tên khủng bố xuất hiện.

Chúng không phải là dân nghiệp dư, điều đó được thể hiện qua kế hoạch tỉ mỉ (cài người vào đội bay, vũ khí chuyên dụng, kế hoạch đổ tội cho người Hồi giáo) và sự máu lạnh khi bắn “chết” Nadja. Sau đó, khi ma cà rồng bước vào cuộc chơi, cơn hoảng sợ biến thành sự hỗn loạn, tức giận lan từ nhân vật tới người xem.

Nadja trải qua hành trình biến đổi kể từ khi bị bắn.

Pha trộn hoàn hảo giữa chất hành động giật gân và kinh dị, Blood Red Sky đưa đến một tác phẩm vừa hồi hộp, đáng sợ lại rất nhân văn trong hành trình bảo vệ con của Nadja. Sức mạnh lớn nhất là động lực cho nhân vật chính xuất phát từ tình yêu cao cả dám hy sinh tất cả cho con cái của Nadja phần nào gợi nhắc nhân vật của Martin Freeman trong Cargo, chống chọi với nạn xác sống để che chở cho đứa con nhỏ.

Tạo hình đáng sợ đưa đến thông điệp về tốt – xấu

Trong cảnh hồi tưởng của Nadja, một ông già ma cà rồng nói với cô rằng cô không thể chiến thắng cái ác trong con người mình. Ma cà rồng trong Blood Red Sky đại diện cho cái ác cổ xưa, như một huyền thoại lạnh lùng ẩn sau những ngôi nhà tuyết phủ trong các cánh rừng nước Đức. Dĩ độc trị độc, cái ác đó được đem so với cái ác vô nhân tính của bọn không tặc, những kẻ vũ trang tận răng sẵn sàng bắn trẻ em, giết người già.

Dù là nhân vật phụ, nhưng Eightball lại cướp spotlight mỗi khi xuất hiện.

Trong đó, nhân vật Eightball do Alexander Scheer thủ vai để lại nhiều cảm xúc cho người xem. Đó là kiểu sát nhân tâm thần tựa Joker, thiếu nhân tính hơn cả ma cà rồng. Các nhân vật khác trong nhóm khủng bố khá thống nhất về tính cách, tạo nên một biệt đội hủy diệt trên chuyến bay định mệnh.

Tạo hình đáng sợ trong phim là một phần không thể thiếu thu hút khán giả. So với chất lượng kỹ xảo bom tấn Hollywood, hóa trang ma cà rồng (mắt, răng nanh, đầu trọc, móng vuốt) của Blood Red Sky không quá ấn tượng, vừa đủ thuyết phục. Kết hợp với diễn xuất của Peri Baumeister – một ngôi sao thành danh của Đức và diễn viên nhí Carl Anton Koch, ngay cả trong những cảnh máu me nhất, người ta vẫn thấy được ánh sáng le lói của tình mẫu tử.

Baumeister cho chúng ta thấy hai khía cạnh đối lập của nhân vật. Từ một người mẹ yếu đuối tuyệt vọng từ đầu phim và sau đó từ từ biến đổi thành một thế lực tự nhiên không thể kiểm soát. Về phần mình, Koch đóng vai trò là trục cảm xúc của bộ phim và là điểm gặp gỡ hai phiên bản của Nadja.

Để quay được các cảnh hành động, nhảy nhót và chiến đấu trong khoang máy bay chật hẹp, Baumeister đã cào rách cả ngón tay, bị bầm tím khắp cơ thể. Trong khi đó, đồng nghiệp nhí Anton Koch phải theo dõi cả quá trình hóa trang cho Baumeister để quen với tạo hình ghê gớm của “bà mẹ”.

Kết hợp chặt chẽ hai yếu tố hút khách, nêm nếm vừa vặn cảm xúc, Blood Red Sky đã hiện thực hóa một ý tưởng điên rồ theo cách đơn giản nhất. Lần tới, có lẽ bạn muốn kiểm tra kỹ lại chuyến bay của mình trước khi làm thủ tục đấy.