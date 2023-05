Khi nỗi sợ hãi bao trùm Manchester United

Ngày 3/6, MU gặp Man City trong trận chung kết FA Cup. Ý nghĩa của cuộc chạm trán này không chỉ đơn giản là màn so tài để giành chiếc cúp bạc. Với MU, họ cần chiến thắng để củng cố vị thế bị đe dọa nghiêm trọng.

Tới nay, MU vẫn là CLB duy nhất của bóng đá Anh giành cú ăn ba, gồm Premier League, FA Cup, UEFA Champions League. Những Manucians luôn tự hào với quá khứ huy hoàng. Họ tỏ ra ngạo nghễ bởi xứ sở sương mù từng chứng kiến một đội bóng tạo nên chiến tích chưa từng có trong lịch sử.

Ngay cả khi Liverpool từng giành cú ăn ba với FA Cup, League Cup và UEFA Cup vào năm 2001, hay Man City càn quét sạch danh hiệu ở Premier League, FA Cup, League vào năm 2019, điều đó vẫn không thể so với những gì MU làm được. Song, vào lúc này, kỷ lục của "Quỷ đỏ" bị đe dọa. Một thế lực lớn mạnh trỗi dậy, trở thành cơn ác mộng tồi tệ nhất với người hâm mộ lẫn đội chủ sân Old Trafford.

Tiếng ồn ào từ người hàng xóm Manchester City đang lớn hơn và khiến MU thật sự khó chịu. Lịch sử có thể được viết lại dưới tay "The Cityzens". Kịch bản mà hơn hai thập niên trước không ai nghĩ ra, dù cho đó là những người giàu trí tưởng tượng và phong phú nhất.

Thời điểm MU giành cú ăn ba, Man City còn chơi trận play-off ở giải League One. 24 năm sau, màu xanh lấn át màu đỏ, thành Manchester giờ thuộc về "The Cityzens". Pep Guardiola và các học trò đứng trước cơ hội lớn thâu tóm chức vô địch Premier League, FA Cup và UEFA Champions League.

Man City chỉ còn cách kỷ lục của MU vỏn vẹn 3 chiến thắng. Ở đó, chính "Quỷ đỏ" sẽ ngáng đường đối thủ trong trận chung kết FA Cup. Thế nhưng, cán cân giữa hai đội đang rất chênh lệch.

Nói tới Man City là nhắc tới cỗ máy chiến thắng, cơn cuồng phong thịnh nộ càn quét tất cả đối thủ, dù cho đó là Real Madrid - đội bóng được mệnh danh "Ông vua của UEFA Champions League". Còn MU, hình ảnh hiện ra trước mắt người hâm mộ là CLB lắp bắp, chơi bóng thiếu thuyết phục và sự nhất quán về chặng đường phát triển.

Vào lúc này, một sự ủ rũ có lẽ đang bao trùm lấy người hâm mộ MU. Họ biết rằng Man City đang tới. Con quái vật thật sự chờ lấy cúp trên sân Wembley vào ngày 3/6. Nhưng cũng có người tỏ ra lạc quan, bảo rằng "Quỷ đỏ" vẫn có cơ hội giành chiến thắng bởi từng đánh bại đối thủ mùa này.

Song, đội bóng duy nhất cản được Man City chỉ có thể là chính họ. MU có thể quật ngã được gã hàng xóm ồn ào một lần, nhưng không thể làm được điều đó một cách thường xuyên. Man City của năm 2023 được dẫn dắt bởi Pep Guardiola, một trong hai HLV hay nhất thế giới, có tiền đạo đáng gờm nhất lúc này (Erling Haaland), và tiền vệ xuất sắc thế giới (Kevin de Bruyne).

Man City giờ không phải CLB dưới quyền điều hành của Chủ tịch với nhiều màn pha trò hài hước. Họ không phải đội bóng được dẫn dắt bởi HLV chỉ biết ra lệnh cho cầu thủ giữ bóng, câu giờ để tránh xuống hạng. Đây là Man City với bệ đỡ là tiềm lực tài chính hùng mạnh đến từ những ông trùm dầu mỏ Trung Đông.

Sự có mặt của Pep Guardiola như mảnh ghép hoàn hảo còn thiếu cuối cùng để tạo ra cỗ máy bóng đá bất khả chiến bại. Gần đây, HLV Frank Lampard của Chelsea nói thẳng Man City là CLB hay nhất thế giới và phần còn lại của Premier League phải khao khát mới đạt được những tiêu chuẩn cao mà "The Cityzens" đã tạo ra.

Khi Manchester United giành cú ăn ba, không ai gọi "Quỷ đỏ" là CLB hay nhất thế giới. Thậm chí, đã có những lời mỉa mai, bảo rằng chức vô địch UEFA Champions League của thầy trò Sir Alex Ferguson được nhuộm màu "kỳ diệu", tức có được nhờ sự may mắn chứ không phải thực lực hoàn toàn vượt trội đối thủ.

Man City thì khác. Thứ bóng đá của được truyền thông thế giới miêu tả "đến từ hành tinh khác". "The Citizens" cũng tạo ra những màn hủy diệt khó tin, như nhấn chìm RB Leipzig, Bayern và Real Madrid với tỷ số rất cách biệt. Ở Premier League, khi thầy trò Pep Guardiola chơi "trận chung kết" với Arsenal, họ cũng nhấn chìm đối thủ. Thứ bóng đá trên sân Etihad giữa hai đội thật sự chênh lệch. Điều chưa từng xảy ra trong lịch sử giải đấu cao nhất xứ sương mù khi hai ứng viên vô địch chạm trán.

Man City rất mạnh. Sự thật đó không thể hoài nghi. Nhưng trong trận chung kết, điều gì cũng có thể xảy ra. Những người lạc quan tin rằng MU đang có động lực lớn hơn bao giờ hết để ngáng đường gã hàng xóm ồn ào. Lịch sử từng chỉ ra MU đã ngăn chặn Liverpool giành cú ăn ba vào năm 1977, khi đánh bại đối thủ trên sân Wembley ở chung kết FA Cup. Mùa giải đó, "The Kop" thâu tóm danh hiệu Premier League Cúp C1 châu Âu.

Sẽ rất thú vị nếu Casemiro và Marcus Rashford tái hiện những gì tiền bối Lou Macari, Jimmy Greenhoff đã làm. Còn gì tuyệt vời hơn khi MU nâng cao chức vô địch FA Cup, và Bruno Fernandes tiến lên trước dàn sao Man City, hét to rằng: "Bọn bây đã bao giờ giành cú ăn ba chưa?". Kịch bản ấy đang là điều tất cả người hâm mộ Manchester United mong chờ.

Những ngày này, tâm trạng cổ động viên MU như chia đôi. Lo lắng. Hy vọng. Họ sợ Man City xô đổ kỷ lục của đội bóng con cưng. Song, cũng có người cố tỏ ra lạc quan, tin vào niềm kiêu hãnh, tự hào trong các cầu thủ "Quỷ đỏ" sẽ trỗi dậy để phá bĩnh "The Cityzens". Viễn cảnh này đang rất mong manh.

Vào tháng 6, hai điều tệ hại nhất có thể xảy đến với những Manucians. Một là phải chứng kiến Man City diễu hành trên chiếc xe buýt mui trần, giương cao ba chức vô địch Premier League, FA Cup, UEFA Champions League. Tiếp theo, nhà Glazer quyết định không bán đội bóng. Điều còn tồi tệ hơn rất nhiều.

