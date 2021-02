Khi nỗi đau của Selena Gomez bị mang ra giễu cợt

Vụ Selena Gomez được bạn thân hiến thận hồi năm 2017 vẫn bị các kênh truyền hình dùng làm chiêu trò câu view. Khán giả chỉ trích hành động đó là vô nhân đạo.

Hashtag #respectselenagomez (tôn trọng Selena Gomez) được đính dưới hàng nghìn bài viết mang thái độ bức xúc trên trên Twitter hôm 25/2, sau khi một bức ảnh từ show truyền hình Minh Tinh Đại Trinh Thám bị rò rỉ.

Đó là ảnh giọng ca Good For You và bạn thân Francia Raisa trên giường mổ ghép thận vào năm 2017, nhưng lại được ghép thành đầu của MC Hà Cảnh và tài tử Tát Bối Ninh.

Hành động cố tình dùng vấn đề sức khỏe của Gomez để câu view khiến nhà sản xuất hứng "gạch đá". Trên Weibo, tài khoản FC chính thức của Gomez ở Trung Quốc đã gắn thẻ tài khoản Đài truyền hình Hồ Nam - đơn vị phát sóng Minh Tinh Đại Trinh Thám - để yêu cầu xin lỗi.

"Chúng tôi xin lỗi, Selena Gomez"

"Những con người thô lỗ và ngu ngốc".

"Selena Gomez đủ đau đớn rồi, làm ơn, đừng xát muối vào nỗi đau quá khứ của cô ấy nữa".

"Chẳng có gì đáng buồn cười ở đây cả, họ cần phải xin lỗi Selena và cả cô bạn Francia".

Từ Twitter đến Weibo, những bình luận kiểu vậy xuất hiện nhiều trong hai ngày qua. Thậm chí từ khóa #selenagomez đã lọt top thịnh hành ở diễn đàn mạng Trung Quốc. Đa số đều lên tiếng bênh vực nữ ca sĩ người Mỹ.

Trước luồng phản ứng gay gắt, trưa cùng ngày, đại diện ê-kíp Minh Tinh Đại Trinh Thám phải lên tiếng thừa nhận sai lầm: "Chúng tôi sai sót trong khâu biên tập chương trình. Selena và fan của cô ấy có thể tổn thương vì điều này. Chúng tôi chân thành xin lỗi".

Tuy nhiên, tờ Sohu nhận định chỉ một lời xin lỗi đơn giản không thể làm xoa dịu dư luận. Chương trình này sau scandal đã nổi tiếng hơn nhưng đã bị người xem tẩy chay.

Chưa hết, Sohu cũng cho biết Minh Tinh Đại Trinh Thám có thể bị phạt vì sử dụng ảnh trên mạng xã hội nhưng không được sự cho phép của người đăng tải là Selena Gomez. Qua đây cho thấy một ví dụ cho hành vi vi phạm bản quyền hình ảnh của các show thực tế ở Trung Quốc.

Minh Tinh Đại Trinh Thám (trái) và Saved By The Bell là hai tác phẩm bị chỉ trích dữ dội vì giễu cợt vụ ghép thận của Selena Gomez. Ảnh: Chụp màn hình.

Tháng 11/2020, vụ ghép thận của Gomez cũng được đề cập trong tập 6 của bộ phim Saved By The Bell bằng thái độ cợt nhả, thiếu tôn trọng.

Ở một phân cảnh, hai nhân vật tranh cãi việc ai mới là người hiến thận cho Gomez. "Tôi biết sự thật. Đó là mẹ của Justin. Tôi ước có điện thoại ở đây để chứng minh điều mình nói", người số một nói. Trong khi người còn lại quả quyết thận là của Demi Lovato.

Đáng phẫn nộ hơn khi dòng chữ "Selena Gomez còn thận không vậy?" đột ngột xuất hiện càng khiến cộng đồng fan của ca sĩ Lose You To Love Me thêm dậy sóng.

Không khó đoán khi kết thúc vụ ồn ào cũng chỉ là một câu xin lỗi được đưa ra, không hơn không kém.

Bệnh của Selena Gomez

Theo tạp chí y tế Health Line, lupus ban đỏ (SLE) là một bệnh lý mạn tính vô cùng nguy hiểm. Bệnh có biểu hiện lên nhiều cơ quan, ảnh hưởng tới phổi và viêm màng ngoài tim, tổn thương thận hoặc thần kinh trung ương, giảm các dòng tế bào máu.

Đó là lý do sau khi mắc bệnh này vào năm 2013, Selena Gomez sa sút hẳn về sức khỏe lẫn tinh thần, dẫn đến trầm cảm. Dù đã tiến hành điều trị nhiều đợt nhưng bệnh tình của cô không tiến triển khả quan.

Đến năm 2017, Gomez được đưa vào viện cấp cứu vì thận đã bị hỏng và cần phải thay thận gấp. Nữ ca sĩ kể trong cuộc phẫu thuật khẩn cấp đó, các bác sĩ thậm chí phải cắt bỏ động mạch khỏi chân cô.

"Tôi nhớ mình đã run rẩy, mẹ tôi thì la hét vì sợ hãi. Không một ngày nào trong bệnh viện mà tôi không nghĩ đến cái chết", Gomez nói trên Wall Street Journalm.

Rất may mắn rằng sau tất cả, cô bạn Francia Raisa đã đồng ý hiến một quả thận cho cựu ngôi sao Disney. Bức ảnh cả hai nằm trên giường, nắm tay nhau sau ca phẫu thuật gây xúc động mạnh.

Selena Gomez và bạn thân Francia Raisa nắm tay nhau sau ca ghép thận. Ảnh: Chụp màn hình.

Câu chuyện về tình bạn của Selena Gomez và Francia Raisa được viral khắp thế giới. Sau này, Gomez kể cô vẫn luôn biết ơn tấm chân tình quá lớn của Raisa.

Khi nhận giải Người phụ nữ của năm trên sân khấu Billboard Women in Music 2017, Gomez đã bật khóc và nói rằng, đáng nhẽ ra giải thưởng phải thuộc về Fancia Raisa.

Cả những giải thưởng uy tín đã công nhận nỗ lực vượt qua bệnh tật của Selena Gomez, vậy cớ sao chuyện sức khỏe của cô vẫn cứ bị mang ra giễu cợt?

Sự im lặng của Selena Gomez

Hai lần vụ ghép thận ồn ào trên mặt báo theo cách tiêu cực, Fancia Raisa giữ thái độ ôn hòa.

Cô chấp nhận lời xin lỗi của nhà sản xuất Saved By The Bell nhưng vẫn tỏ ra lo lắng tác phẩm sẽ khiến những người đã, đang hiến hoặc nhận tạng cảm thấy tổn thương.

"Với tư cách là người hiến thận, tôi muốn lan tỏa yêu thương cho những người hiến thận khác biết rằng họ không đơn độc. Họ được công nhận và đánh giá cao. Họ dũng cảm và hành động quên cả bản thân. Những tính cách đó rất đáng được quý trọng", Raisa viết trên Twitter.

Selena Gomez thì chọn cách im lặng.

Selena Gomez tự tin khoe vết sẹo sau phẫu thuật ghép thận. Ảnh: Instagram Selena Gomez.

Từng có thời gian nữ ca sĩ tránh xa mạng xã hội, các kênh truyền thông vì cho rằng nó "lan truyền tin tức độc hại" khiến cô phiền lòng. Ngừng sử dụng Instagram chính là cách cô rút mình khỏi những tổn thương.

Thay vì trách móc những người chế giễu mình, Selena Gomez nhìn nhận vấn đề với thái độ lạc quan. Hôm 25/2, các tay paparazzi chụp khoảnh khắc nữ ca sĩ vui vẻ khoác tay bạn diễn Aaron Dominguez trên phim trường Only Murders in the Building. Cô hoàn toàn không bận tâm thế giới đang bàn luận gì về mình.

Cựu ngôi sao Disney quyết định thay đổi tư duy sống từ năm 2020 - năm đánh dấu cột mốc cho những thành công ngoài mong đợi của nữ ca sĩ.

Trên Instagram, Gomez đã đăng ảnh vết sẹo lớn ở đùi sau ca ghép thận. Đây là lần hiếm hoi cô khoe vết sẹo vì đã học được cách chấp nhận bản thân.

"Hơn bao giờ hết, tôi tự tin vào bản thân và những việc mình đã trải qua. Tôi tự hào về những điều đã làm. Mọi hình dáng cơ thể, sắc vóc đều đẹp và đáng được trân trọng", ca sĩ Me And Myself chia sẻ.