Khi nhà giàu cũng khóc

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc “Mine” được khán giả đón nhận và dành nhiều lời khen. Không ít người cho rằng tác phẩm mới của Lee Bo Young hay hơn cả “Penthouse”.

Mine xoay quanh câu chuyện cuộc đời của những nàng dâu trong gia đình tài phiệt Hyowon. Cuộc sống thượng lưu vẫn luôn là đề tài hấp dẫn được khai thác qua nhiều bộ phim truyền hình cũng như các tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc.

Cuộc sống vương giả và lố bịch của giới thượng lưu

Mine vẽ lên được bức tranh lộng lẫy về cuộc sống vương giả, lối sống xa hoa và chọn hai người phụ nữ làm nhân vật chính trong phim. Jung Seo Hyun và Seo Hee Soo là những người phụ nữ mạnh mẽ và tham vọng, không ngừng tìm kiếm những gì thực sự thuộc về mình.

Mine được trau chuốt kỹ càng từng góc quay, bối cảnh. Ảnh: tvN.

Vẫn với mô-típ quen thuộc với người xem nhưng Mine thực sự hấp dẫn bởi nhiều yếu tố mà quan trọng nhất là sự chỉn chu, trau chuốt hiếm thấy trong các bộ phim trước kia.

Bộ phim thể hiện được cuộc sống thượng lưu mà rất nhiều người khao khát, nhưng đồng thời cũng mang tới những góc nhìn đa chiều, từ ngoài vào trong, để người xem cảm nhận một cách thấu đáo. Một gia tộc sống trong dinh thự với hàng chục gia nhân được bảo vệ nghiêm ngặt, tựa như một cung điện, có chính điện, được bài trí như viện bảo tàng với kiến trúc nội thất ấn tượng.

Dĩ nhiên, như một phần không thể thiếu của phim về giới nhà giàu Hàn Quốc, luôn có những nhân vật được xây dựng với tính cách "làm quá", thậm chí đến mức lố bịch. Đạo diễn, biên kịch của phim đã mạnh dạn gán cái mác này cho hai người con đẻ của chủ tịch và phu nhân tập đoàn Hyowon.

Đó là những nhân vật sinh ra đã “ngậm thìa vàng”, nghiễm nhiên được đặt vào những vị trí quan trọng trong tập đoàn Hyowon. Nhưng những gì họ đóng góp cho gia tộc là scandal không đáng có, lối hành xử trên phân… được thừa hưởng từ người mẹ - phu nhân danh chính ngôn thuận của chủ tịch tập đoàn. Bà là người phụ nữ nuôi con công làm cảnh, thuê hẳn thầy giáo thanh nhạc về dạy hát và có niềm đam mê bất tận dành cho các loại bánh ngọt, để ăn và… ném vào mọi người, mọi thứ xung quanh mỗi khi nổi cơn tam bành.

Và tất cả chỉ để làm nổi bật lên hình ảnh của hai người con dâu của gia đình là Jung Seo Hyun – dâu trưởng, mợ cả, và Seo Hi Soo – dâu út, mợ út.

Nhân vật con gái của gia tộc Hyowon được xây dựng nhiều thói hư, tật xấu. Ảnh: tvN.

Khi phụ nữ chung tay

Jung Seo Hyun cũng xuất thân là con gái của một gia đình tài phiệt, có thể nói là môn đăng hậu đối với gia tộc tập đoàn Hyowon. Sự giàu sang được tập trung một cách trọn vẹn vào mợ, cốt cách và phong thái không chê vào đâu được. Mợ cả là vợ hai của con trai cả, có niềm đam mê lớn dành cho nghệ thuật và là người cư xử rất đúng mực, được mọi người kính nể.

Mợ út Seo Hi Soo xuất thân là nữ diễn viên nổi tiếng, từ bỏ tất cả để làm dâu nhà học Han, cưới cậu út Han Ji Yong – là con riêng của chủ tịch với một người phụ nữ khác. Có lẽ do đó, con đường Seo Hi Soo làm dâu nhà tài phiệt cũng có phần dễ thở hơn, không câu nệ những nguyên tắc, luật lệ của gia đình trâm anh thế phiệt.

Cũng lâu rồi mới thấy được trong một bộ phim truyền hình Hàn Quốc có sự đồng cảm, gắn kết của hai cô con dâu trong một gia đình bề thế. Mợ cả nguyên tắc và nghiêm khắc bao nhiêu thì mợ út lại tạo cảm giác nhẹ nhàng, gần gũi và ấm áp bấy nhiêu.

Rõ ràng, hai người có hai cuộc sống khác nhau, với hai tính cách khác biệt nhưng lại có sự gắn kết chặt chẽ. Câu chuyện riêng của mỗi nhân vật phải đối mặt với nhiều bi kịch, biến cố và những bí mật động trời. Cả hai vùng vẫy trong chính những bề bộn để tìm được những gì thực sự là của mình (mine).

Hai chị em chia sẻ với nhau về cuộc sống của mỗi người để cùng nhau tìm hướng giải quyết thỏa đáng. Mối quan hệ này đã góp phần tạo nên được nét riêng cho Mine cũng như thu hút sự quan tâm của người xem. Và dường như sự hòa thuận của hai chị em dâu chỉ có thể được hình thành khi không có sự tranh chấp về lợi ích.

Mợ cả Jung Seo Hyun (Kim Seo Hyung) và mợ út Seo Hi Soo (Lee Bo Young) là nhân vật trung tâm của phim. Ảnh: tvN.

Có thể nói cả hai diễn viên đảm nhận hai vai diễn này là Kim Seo Hyung và Lee Bo Young đã hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình, được khán giả hết lời khen ngợi.

Một nhân vật nữa gây tò mò và thích thú cho mọi người là sơ Emma (do diễn viên Ye Soo Jung đảm nhận). Bà vận hành tu viện Ilsin và quỹ từ thiện Ilsin, hỗ trợ cho những đứa trẻ mồ côi gặp hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ vậy, bà còn đóng vai trò chuyên gia tâm lý, là người mà mợ út và mợ cả hết mực tin tưởng.

Nhân vật này có một khả năng nhìn nhận con người thấu đáo và chắc chắn câu chuyện về sơ Emma sẽ còn gây bất ngờ cho người xem trong các tập tiếp theo.

Vâng, một bà sơ xuất hiện trong tập 1 đã khiến mọi người ngơ ngác với chiếc túi Birkin cỡ 35 da Togo – một siêu phẩm không hề dễ kiếm bởi ai đã sở hữu rồi thì sẽ không muốn thanh lý. Không chỉ vậy, các tập phim sau này còn tiết lộ sơ Emma có hẳn một tủ đựng loạt túi hiệu Saint Laurent, Gucci và Chanel.

Tác phẩm đang là đề tài được bàn tán xôn xao của khán giả yêu phim Hàn, cũng như mê đồ hiệu. Một lần nữa, tác phẩm là "món ngon" để khán giả tìm hiểu về thế giới tưởng chừng long lanh, hấp dẫn của giới thượng lưu Hàn Quốc.