Khi người nổi tiếng như Vũ Cát Tường dũng cảm thừa nhận đồng tính

Công khai xu hướng tính dục không chỉ giúp người nổi tiếng sống thật với chính mình mà còn truyền cảm hứng cho phần còn lại của cộng đồng không cần phải che giấu.

Tối 9/7, Vũ Cát Tường lần đầu come out (công khai xu hướng tính dục). Ca sĩ sinh năm 1992 thừa nhận là người đồng tính và khẳng định sẽ lấy vợ thay vì lấy chồng.

“Trong tưởng tượng của Tường nghĩ về chính mình, Tường thấy mình mặc vest, nắm tay một cô gái làm đám cưới. I’m gay”, cô nói.

Vũ Cát Tường cho biết trước đó không muốn giấu về giới tính nhưng chưa một lần công khai vì đối diện nhiều nỗi sợ.

Chia sẻ của cô nhận được sự ủng hộ từ phía đông khán giả.

Thực tế, việc người nổi tiếng thừa nhận giới tính thật của mình có ý nghĩa nhiều hơn chỉ là sự dũng cảm.

Vũ Cát Tường nhận được sự ủng hộ từ khán giả khi công khai là người đồng tính. Ảnh: Vũ Cát Tường.

“Tôi mệt mỏi khi cứ phải che giấu”

Tháng 12/2020, ngôi sao Hollywood Elliot Page công khai là người chuyển giới nam qua bài đăng trên trang cá nhân.

“Tôi là người chuyển giới, đại từ nhân xưng là anh/họ và tên tôi là Elliot. Tôi cảm thấy may mắn khi được nói ra điều này. Tôi không thể diễn tả cảm giác tuyệt vời khi cuối cùng cũng được là chính mình”, anh nói.

Trước đó, Page thừa nhận là người đồng tính vào năm 2014. Bên cạnh sự ủng hộ từ khán giả, nam diễn viên Umbrella Academy cũng đối diện thái độ thù địch và ác ý không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ hối hận.

“Tôi mệt mỏi khi cứ phải che giấu. Tôi đã chịu đựng nhiều năm vì sợ phải come out. Sức khỏe tinh thần và các mối quan hệ của tôi đều bị ảnh hưởng. Hôm nay, tôi đứng đây, cùng với mọi người, ở phía bên kia của tất cả nỗi đau đó”, Page tuyên bố tại Time to Thrive, hội nghị dành cho giới trẻ LGBT, tháng 2/2014.

Trước khi come out, diễn viên Kristen Stewart từng dè dặt khi nói về xu hướng tính dục của mình. Cô cảm thấy áp lực khi trở thành đại diện của nhóm người hay cộng đồng thiểu số nào đó.

“Lần đầu hẹn hò với một cô gái, tôi lập tức tự hỏi liệu mình có phải là người đồng tính nữ hay không. Tôi khi ấy 21 tuổi và cảm thấy có thể làm tổn thương người bên cạnh mình. Tôi không xấu hổ khi công khai là người đồng tính mà chỉ không thích phô bày con người thật trước công chúng”, nghệ sĩ sinh năm 1990 tiết lộ trong bài phỏng vấn với Instyle tháng 11/2020.

Tuy nhiên, ngôi sao Twilight giờ đã thoải mái hơn với điều đó. Cô không ngại dắt tay bạn gái xuống phố hay có hành động thân mật giữa chốn đông người.

Elliot Page cho biết cuộc sống của anh hạnh phúc hơn khi công khai giới tính. Ảnh: Getty.

Quyết định công khai là người đồng tính cũng khiến Adam Lambert, Á quân American Idol mùa 8, hạnh phúc hơn.

“Ngay sau đêm chung kết, tôi gần như tiết lộ sự thật với các phóng viên. Nhưng tôi nghĩ mình nên chờ đợi. Tôi là nghệ sĩ giải trí nhưng là ai trong cuộc sống cá nhân là điều riêng biệt. Điều đó không đáng bị phán xét”, anh chia sẻ về giới tính của mình trên trang bìa Rolling Stone tháng 6/2009.

Tháng 4/2013, vận động viên bóng rổ Jason Collins làm nên lịch sử NBA khi công khai là người đồng tính.

“Tôi không đặt mục tiêu trở thành vận động viên đầu tiên chơi trong môn thể thao đồng đội lớn của Mỹ công khai đồng tính. Nhưng tôi phải chịu đựng nhiều năm đau khổ và tốn thời gian sống trong dối trá. Tôi từng nghĩ thế giới của mình sẽ sụp đổ nếu ai đó biết. Và khi thừa nhận giới tính của mình, lần đầu tiên tôi cảm thấy nhẹ nhõm”, anh nói với Sports Illustrated.

Theo các chuyên gia, việc ép một người tiết lộ xu hướng tính dục hoặc giới tính có thể mang lại những tác động tiêu cực, cho dù họ có nổi tiếng hay không. Đó là điều xảy ra với Rebel Wilson.

Diễn viên hài người Australia công khai bạn gái là nhà thiết kế thời trang Ramona Agruma bằng bức ảnh chụp chung trên trang cá nhân ngày 9/6.

“Tôi cứ nghĩ mình đang tìm kiếm một hoàng tử Disney. Nhưng có lẽ điều tôi thực sự cần trong suốt thời gian qua là một công chúa Disney”, cô cho biết.

Chia sẻ của Wilson nhận được sự ủng hộ từ khán giả và bạn bè. Tuy nhiên, họ cũng biết quyết định của nữ diễn viên được đưa ra sau lời khích bác từ một phóng viên Australia chuyên viết về tin đồn của các ngôi sao.

Rebel Wilson bị ép công khai mối tình đồng giới trước khi có ý định chia sẻ với người hâm mộ. Ảnh: @rebelwilson.

“Có thể Wilson hay bất kỳ ai trong hoàn cảnh tương tự không được gia đình chấp nhận hoặc môi trường làm việc chưa cởi mở. Họ giữ bí mật vì nguyên do riêng nhưng bị ép thừa nhận có thể phá hỏng các mối quan hệ hoặc sự nghiệp của họ”, TS Eric Yarbrough, nhà tâm lý học người Mỹ tập trung vào cộng đồng LGBT, nói với Yahoo Life.

Theo Yarbrough, quá trình come out không kết thúc ở việc lên tiếng. Bởi vậy, mọi người đều có quyền tiết lộ hoặc giữ kín câu chuyện của mình và quyết định chia sẻ với ai.

“Nếu quyền của cộng đồng LGBTQ được cam kết bảo vệ, chắc chắn việc mọi cá nhân, bất kể danh tiếng hay tài sản mà họ có, kiểm soát câu chuyện của chính mình là một trong những điều cơ bản nhất”, cây viết Eleanor Morgan bày tỏ trên The Guardian.

Truyền cảm hứng

Sarah Garrett, người sáng lập Giải thưởng LGBT của Anh, cho hay khi người nổi tiếng come out, họ giúp phần còn lại của cộng đồng làm điều tương tự dễ dàng hơn.

“Cuộc khảo sát về những người LGBT+ dưới 25 tuổi gần đây của chúng tôi cho thấy việc chứng kiến cá nhân khác bộc lộ xu hướng tính dục, đặc biệt là ngôi sao nổi tiếng, có liên quan trực tiếp đến trải nghiệm của họ trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Có hình mẫu tích cực là bước tiến lớn và giúp thúc đẩy hành trình come out của mỗi cá nhân”, bà nói.

Sally Goldner, nhà đồng sáng lập của Cộng đồng người chuyển giới Victoria (Australia), đồng tình với ý kiến trên.

“Chứng kiến người khác come out có thể giúp một cá nhân cảm thấy có sự kết nối. Sau đó, họ có thể quyết định liệu việc bộc lộ con người thật nhiều hơn có an toàn cho mình hay không”, bà nói với SMH.

Goldner đề cập đến sự thúc đẩy mà cô nhận được khi đô vật Kayla Braxton của World Wrestling Entertainment công khai là người song tính.

“Điều đó truyền cảm hứng và dũng khí cho tôi bộc lộ bản thân nhiều hơn. Tôi không còn cảm thấy mình phải chiến đấu đơn độc”.

Jason Collins là vận động viên đầu tiên chơi trong môn thể thao đồng đội lớn của Mỹ công khai đồng tính. Ảnh: Sports Illustrated.

Jessica Ford, giảng dạy tại Đại học Newcastle (Australia), nhận thấy sự thay đổi tương tự ở sinh viên của mình khi ngày càng nhiều ngôi sao nổi tiếng come out.

“10 năm trước, điều đó khó xảy ra hơn rất nhiều. Bây giờ, gần như tuần nào cũng có sinh viên chia sẻ với tôi về giới tính thật. Khi không còn phải cố gắng che giấu bằng mọi cách, các em thể tập trung học tốt hơn”, cô nói.

Marina Carmen, Giám đốc của Rainbow Health Victoria, cho biết: “Sự chấp nhận của xã hội sẽ cứu sống nhiều người. Đó là điều khiến họ cảm thấy có thể là chính mình. Để cộng đồng LGBT+ có thể hòa nhập, xã hội nên thay đổi thái độ kỳ thị và tạo ra sự khác biệt bằng nhiều cách, ví như cho thêm ô trống ở phần giới tính để mọi người có thể tự chia sẻ về mình”.