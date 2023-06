Khi người lớn tìm thấy nhiều bài học trong phim thiếu nhi trên K+Kids

Không đao to búa lớn hay đạo lý giáo điều, các bộ phim thiếu nhi trên K+Kids truyền tải một cách tự nhiên những bài học sâu sắc cho cả con trẻ và cha mẹ.

Bác sĩ Dolittle: Chuyến phiêu lưu thần thoại (Dolittle, 17/6) mang đến câu chuyện kỳ thú về người bác sĩ “lập dị” Dolittle. Ông sở hữu một năng lực “thần thánh” là nói chuyện với muôn thú. Ông coi những con vật đáng yêu là gia đình của mình, bất kể hình thù, giống loài, tính cách… Thế nhưng từ đầu phim, ông lại khép mình với loài người vì vẫn còn tự trách bản thân sau sự ra đi của vợ. Hành trình đi tìm phương thuốc thần đã giúp ông bước qua quá khứ mất mát.

Bộ phim truyền cho trẻ em lẫn người lớn cảm hứng tình yêu với muôn loài cũng như sự mở lòng để bản thân đón nhận yêu thương. Tình yêu thương sẽ đưa con người vượt qua ranh giới và khiến họ mong muốn trở thành người tốt hơn.

Bí kíp luyện rồng (How to train your dragon, 1/7) là bộ phim hoạt hình luôn được đánh giá cao bởi kịch bản hấp dẫn và thông điệp đầy nhân văn. Trong phim, Hiccup từ đứa trẻ có ước mơ giết rồng đã trải qua một hành trình đầy kỳ thú nhưng không kém gian nan cùng chú rồng Toothless, trở thành cầu nối xóa đi hận thù của người Viking và loài vật thần thoại.

Thay vì căm ghét và tìm cách diệt rồng như người khác, Hiccup chọn hiểu chúng hơn và nhận ra rằng những sinh vật này không phải kẻ thù. Đôi khi, chúng ta cần dành thời gian để tìm hiểu, chấp nhận và coi trọng sự khác biệt trước khi phán xét hoặc hình thành định kiến về một người hoặc một nhóm người. Đây là một bài học ý nghĩa không chỉ với con trẻ mà còn với các bậc phụ huynh.

Tiếp tục hành trình của Hiccup cùng Toothless, Bí kíp luyện rồng 3: Vùng đất bí ẩn (How to train your dragon: The hidden world, 15/7) cũng truyền tải thông điệp cảm động về tình bạn, tình yêu và sự hy sinh. Đồng hành cùng nhau qua nhiều năm, đôi bạn thân nhận ra rằng loài rồng sẽ không bao giờ được an toàn trong thế giới con người. Họ đành chấp nhận chia xa để Toothless và giống loài tìm chốn bình yên. Đó cũng là lúc Hiccup nhận ra yêu thương là thấy người bạn của mình được hạnh phúc.

Nhóc trùm (The boss baby, VOD app K+) đem đến một câu chuyện đầy giải trí và hài hước mà các bé sẽ rất thích thú. Phim xoay quanh cậu bé Tim đang có cuộc sống bình yên cho đến khi bị rối tung bởi đứa “em nuôi” siêu bá đạo Nhóc trùm. Mặc dù ban đầu Tim khá ghen tị và ghét em trai, song qua cuộc phiêu lưu của mình, cậu đã dành tình thương thật sự cho Nhóc trùm. Sự yêu thương và chấp nhận là điều quan trọng để xây dựng mối quan hệ gia đình bền chặt, thậm chí không có quan hệ máu mủ.

Phim còn là bài học cho phụ huynh về sự nhạy cảm của con trẻ. Từ khi có Nhóc trùm, bố mẹ Tim dường như đã dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc “con trai út”. Điều này không có nghĩa họ không yêu thương Tim, nhưng với đầu óc trẻ con, cậu bé dễ dàng nghĩ rằng mình bị “ra rìa”. Chỉ một chút lơ là, cha mẹ có thể khiến con trẻ buồn vì dành sự quan tâm không đồng đều.

Đấu trường âm nhạc (Sing, VOD app K+)không chỉ là bộ phim đầy giai điệu, sôi động và hài hước mà còn là câu chuyện đáng suy ngẫm về việc theo đuổi ước mơ. Các nhân vật trong phim đại diện cho nhiều loài động vật với ngoại hình và xuất thân khác nhau nhưng đều có tài năng và đam mê ca hát cháy bỏng. Dù vậy, ước mơ của họ đều bị níu lại bởi sự tự ti và thiếu sẻ chia từ gia đình. Bộ phim truyền đi thông điệp ai cũng có quyền được mơ ước và theo đuổi khao khát của mình. Với cha mẹ, việc lắng nghe, ủng hộ định hướng riêng cũng có thể giúp con rất nhiều trong việc thực hiện đam mê và cảm thấy hạnh phúc hơn.

Ngoài những tác phẩm trên, loạt series và phim điện ảnh đặc sắc khác sẽ liên tục "đổ bộ" K+Kids trong 3 tháng hè (Oggy và những chú gián tinh nghịch, Madagascar: Sở thú nhí, Biệt đội giải cứu rồng, Alvin and the chipmunks: Sóc chuột du hí…)