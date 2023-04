Sách của thiền sư Thích Nhất Hạnh bị làm lậu

Trong một chuyến đi du lịch cùng công ty, Lưu Huệ Nghi (biên tập viên của Saigon Books) đã bất ngờ khi thấy một cuốn sách lậu được bày bán tại một cửa hàng lớn.

Hai cuốn sách bên trái là bản giả, cuốn sách bên phải là bản được in bởi Saigon Books. Ảnh: nhân vật cung cấp.

Cụ thể, trong chuyến đi du lịch, biên tập viên Lưu Huệ Nghi thấy cuốn sách Không diệt không sinh đừng sợ hãi của Thích Nhất Hạnh được bày bán tại một cửa hàng đá phong thủy lớn tại Ninh Bình. Không kìm được sự tò mò, Nghi bước tới cầm cuốn sách lên và khoe với chủ cửa hàng là: "Cuốn sách này do đơn vị của bọn em làm đấy".

Nhưng chưa kịp mừng, khi vừa mở cuốn sách ra, Nghi nhận thấy chất lượng giấy rất khác so với bản in của công ty. Mực in lem nhem và màu bìa cuốn sách không giống phiên bản hiện hành. Mất vài giây, Nghi mới nhận ra đây là cuốn sách được in lậu. Nghi hỏi chủ cửa hàng mua cuốn sách này ở đâu, đồng thời thông báo rằng họ đã mua phải sách lậu. Người đó cho biết mình đã mua cuốn sách ở một con phố lớn tại Hà Nội. "Vì nó là một con phố bán nhiều sách nên tôi không nghĩ mình mua phải hàng giả", người chủ cửa hàng thông tin.

Đây không phải là lần đầu tiên Nghi gặp phải sách giả nhưng có lẽ là lần trớ trêu nhất. Bởi cuốn Không diệt không sinh đừng sợ hãi đang là sách bán chạy, vừa cán mốc 100.000 ấn bản được phát hành.

"Bên cạnh vấn đề về mực in và chất liệu giấy, mình còn nhận thấy sách lậu không có những cập nhật mới sau mỗi lần tái bản. Bên Saigon Books đã bỏ đi mã QR trên sách nhưng bản lậu vẫn còn đó", biên tập viên Huệ Nghi chia sẻ.

Điều đáng nói hơn là những cuốn sách lậu đang xuất hiện cả ở những nơi rất nổi tiếng và được nhiều người biết đến. Làn sóng sách lậu đã tràn đến cả các khu du lịch. Người mua hàng nếu không hiểu biết và được cảnh báo về sách lậu rất dễ rơi vào chiếc bẫy hàng giả này.

Các dòng chữ trong cuốn sách lậu có mực in không đều. Ảnh: nhân vật cung cấp.

Cũng theo phía Saigon Books, sách lậu còn xuất hiện trên các gian hàng của mạng xã hội TikTok. Bên cạnh việc cảnh báo người mua, nhân viên của công ty còn liên tục phải báo cáo các sản phẩm vi phạm. Sách giả có thể khác ngay từ trang bìa nhưng một số cuốn phải xem chất liệu giấy và mực in bên trong mới phát hiện ra. Không chỉ vậy, các nguồn ebook trôi nổi trên mạng cũng ít nhiều ảnh hưởng đến doanh thu bán ra của sách.

"Chúng tôi không hiểu tại sao trên mạng có rất nhiều bản PDF sách của Saigon Books được scan lại rõ ràng gắn mác ebook. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm về vấn đề này", Huệ Nghi nói thêm.

Trước đó, ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, CEO của Saigon Books cho biết cuốn Không diệt không sinh đừng sợ hãi của Thích Nhất Hạnh đã in được 70.000 bản trong vòng ba tháng và trở thành cuốn sách bán chạy nhất. Các biên tập viên của đơn vị rất bất ngờ về con số này khi liên tục nhận được những đơn đặt hàng mới.