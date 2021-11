Khi nghệ sĩ không đơn thuần là ngôi sao showbiz

Theo Hollywood Reporter, ngoài việc là một trong những diễn viên được trả lương cao nhất Hollywood, The Rock hiện là doanh nhân thành đạt. Hai năm sau khi đầu tư vào thương hiệu đồ uống cao cấp Voss, sao phim Jungle Cruise dần gây tiếng vang trong kinh doanh. Nam diễn viên sau đó ra mắt Teramana Tequila và xác lập kỷ lục thương hiệu rượu bán chạy nhất lịch sử sau 16 tháng ra mắt. John Shulman, đối tác kinh doanh của The Rock, cho rằng anh không đơn thuần là ngôi sao showbiz. Nam diễn viên là người sáng tạo, người chỉ đạo thực sự của thương hiệu. Ảnh: The Straits Times.