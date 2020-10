Những câu hỏi người dùng nên đặt ra để biết mình có thực sự cần nâng cấp điện thoại không.

Cuối năm là thời điểm nhà sản xuất ra mắt những dòng smartphone mới nhất. Năm nay, dịch bệnh đã làm đảo lộn cuộc sống, kinh tế ảnh hưởng khiến việc nâng cấp smartphone vào cuối năm không còn được nhiều người ưu tiên.

Sau khi Apple ra mắt 4 mẫu iPhone 12, danh sách smartphone được trông chờ nhất năm gần như đã hoàn thiện. Bên cạnh những ai sẵn sàng chi tiền mua smartphone mới, một số người đang phân vân rằng liệu những cải tiến trên chúng có đáng để nâng cấp.

Đây là những câu hỏi người dùng nên đặt ra để biết mình có thực sự cần nâng cấp điện thoại hay không.

Những câu hỏi nên đặt ra trước khi nâng cấp smartphone mới. Ảnh: New York Times.

Điện thoại có còn được cập nhật hệ điều hành không?

Hãy cân nhắc mua smartphone mới nếu thiết bị đang sử dụng không còn được nhà sản xuất hỗ trợ cập nhật phần mềm. Điều đó khiến người dùng không được trải nghiệm tính năng mới, thậm chí gặp nguy cơ về bảo mật nếu có lỗ hổng. Một số ứng dụng cũng có thể ngừng hoạt động nếu phiên bản hệ điều hành trên máy quá cũ.

Đối với Apple, hệ điều hành iOS 14 mới nhất hỗ trợ iPhone 6s, 6s Plus hoặc mới hơn. Nếu đang sử dụng iPhone 6 hoặc 6 Plus trở về trước, hãy cân nhắc nâng cấp iPhone mới. Riêng người dùng iPhone 6s và 6s Plus cũng nên chuẩn bị bởi iOS 14 có thể là bản cập nhật cuối cùng cho sản phẩm.

Trong khi đó, đa số thiết bị Android có vòng đời cập nhật phần mềm ngắn hơn iOS. Các hãng smartphone Android thường hỗ trợ cập nhật phần mềm cho sản phẩm trong 2-3 năm. Tùy vào thiết bị đang sử dụng, hãy tìm hiểu trên Internet hoặc liên hệ nhà sản xuất xem liệu nó có được cập nhật lên Android mới nhất (hiện tại là Android 11) hay không.

Hãy cân nhắc mua smartphone mới nếu máy cũ không còn được cập nhật phần mềm. Ảnh: The Verge.

Điện thoại có đang cần sửa chữa không?

Bên cạnh cập nhật phần mềm, phần cứng cũng là yếu tố nên được cân nhắc. Qua thời gian sử dụng, điện thoại có thể bị chai pin, tróc viền hoặc vỡ màn hình. Người dùng nên tham khảo thông tin từ trung tâm bảo hành để biết chi phí sửa chữa các bộ phận không hoạt động tốt trên điện thoại là bao nhiêu.

Một số smartphone tốn khoảng 50- 70 USD để thay pin, trong khi phí thay màn hình thường là 100 USD hoặc cao hơn. Mức giá trên rẻ hơn nhiều so với việc mua một chiếc điện thoại mới.

Tuy nhiên, vẫn có những smartphone được đánh giá cao nhưng giá bán lại khá hợp lý như Pixel 4a ( 350 USD ) hay iPhone SE 2020 ( 400 USD ). Dựa vào nhu cầu thực tế và điều kiện tài chính, hãy cân nhắc giữa mua điện thoại mới hoặc sửa máy cũ.

Không nhất thiết nâng cấp điện thoại nếu máy cũ còn chạy tốt. Ảnh: The Verge.

Có đang hài lòng với điện thoại đang dùng không?

Đây là câu hỏi khó trả lời bởi sự hài lòng là suy nghĩ chủ quan. Nếu cảm thấy chiếc điện thoại hiện có không còn đáp ứng nhu cầu về tốc độ, chất lượng camera hay thường xuyên gặp lỗi vặt, hãy mạnh dạn nâng cấp smartphone nếu đủ khả năng. Ngược lại nếu thấy smartphone còn hoạt động tốt, hãy dùng nó thêm một thời gian.

Tất nhiên đây chỉ là tư vấn dựa trên những suy nghĩ phổ biến, lựa chọn cuối cùng vẫn phụ thuộc vào người dùng. Hãy dựa trên nhu cầu, điều kiện tài chính và tình hình thực tế để quyết định nâng cấp smartphone thay vì nghe lời bạn bè hay quảng cáo.