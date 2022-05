Khi nào miền Bắc kết thúc mưa ngập?

Đợt mưa lớn ở Đồng bằng Bắc Bộ kết thúc nhưng khu vực duy trì thời tiết âm u với nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C. Trong khi đó, miền núi phía bắc khả năng mưa lớn kéo dài hết tháng 5.

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia), cho biết sau nhiều ngày xuất hiện mưa lớn, miền Bắc sẽ tạnh ráo hơn trong hôm nay (25/5). Đêm qua, nhiều khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ghi nhận lượng mưa phổ biến 10-30 mm.

Theo chuyên gia, đợt mưa lớn ở Bắc Bộ đã kết thúc trong đêm 24/5. Dù vậy, nhiều khu vực miền núi khả năng duy trì mưa rào và dông đến hết tháng 5. Trong khi đó, đồng bằng tiếp diễn trạng thái âm u, mưa rải rác trong những ngày tới.

"Từ ngày 25/5, mưa lớn ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ khả năng giảm dần. Tuy nhiên, vùng núi phía bắc vẫn có thể mưa to đến khoảng cuối tháng 5, tập trung về chiều tối và đêm. Người dân cần đề phòng nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở", ông Năng nói.

Dự báo thời tiết Hà Nội 7 ngày tới Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nhãn Ngày 25/5: Mưa rào Ngày 26/5: Mưa rào Ngày 27/5: Mưa vừa Ngày 28/5: Không mưa Ngày 29/5: Không mưa Ngày 30/5: Không mưa Ngày 31/5: Mưa rào Nhiệt độ cao nhất °C 30 31 29 31 32 31 32 Nhiệt độ thấp nhất

25 25 25 25 25 26 25

Tại Hà Nội, trang dự báo Accuweather cho biết khu vực bắt đầu tăng nhiệt lên ngưỡng cao nhất 30 độ C trong hôm nay, cao hơn những ngày trước đó khoảng 4 độ C. Thời tiết vẫn âm u nhưng có thể hửng nắng vào giữa trưa.

Ngày 26-29/5, nhiệt độ tại thủ đô và khu vực lân cận tiếp tục tăng nhanh lên mức 33 độ C, thời tiết oi nóng hơn. Tuy nhiên, tình trạng mưa dông vẫn có thể tái diễn, tập trung về tối và đêm dù lượng không đáng kể.

Mưa lớn gây ngập ở khu vực đường gom đại lộ Thăng Long ngày 23/5. Ảnh: Tuấn Anh.

Ông Năng cho biết mới bước vào tháng 5 nhưng miền Bắc đã xuất hiện mưa lớn kéo dài là do khu vực chịu ảnh hưởng liên tục của các đợt không khí lạnh tăng cường và đẩy rãnh áp thấp, kết hợp hội tụ gió trên cao.



"Năm nay, ảnh hưởng của trạng thái La Nina sẽ khiến các khu vực mưa nhiều hơn. Tình hình thiên tai trong mùa bão sắp tới có thể khốc liệt, phức tạp và khó dự đoán hơn năm 2021", chuyên gia dự báo.

Trong bản tin nhận định tình hình thời tiết dài hạn, cơ quan khí tượng cho biết nắng nóng vẫn chưa thể xuất hiện ở Bắc Bộ và Trung Bộ trong những ngày cuối tháng 5.

Từ tháng 6 trở đi, nắng nóng khả năng xuất hiện ở hai khu vực nhưng số ngày có nhiệt độ trên 35 độ C vẫn thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Trong một tháng tới, tổng lượng mưa ở Bắc Bộ phổ biến cao hơn 20-40% so với trung bình nhiều năm.