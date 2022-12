Khi Messi vượt qua sự trớ trêu định mệnh

Giã biệt ánh nhìn khắc khoải năm 2014, Lionel Messi của World Cup 2022 cuối cùng cũng ôm trọn cúp Vàng thế giới, dù Argentina phải trải qua đủ các cung bậc cảm xúc trong cuộc chạy đua cùng người Pháp. Viên ngọc duy nhất còn thiếu đã được gắn trên vương miện nhà Vua.

Messi của World Cup 2014 là một phiên bản trẻ trung siêu hạng nhưng không may mắn. Khi có mặt ở đó, Messi đã là chủ nhân của 4 Quả bóng Vàng liên tiếp, 3 chức vô địch Champions League, 6 chức vô địch La Liga, nhưng chiếc cúp Vàng thì lại thuộc về người Đức. Messi chỉ có thể buồn bã đi qua nó và đau đáu trong tim một lời hẹn ước…

8 năm sau, lời hẹn ước đó mới thành sự thật. Messi của World Cup 2022 là một phiên bản đã nhuốm màu thời gian và bắt đầu đếm những chương cuối của cuộc đời cầu thủ. Nhưng lần sau chót cháy cho màu áo sọc trắng xanh, cháy cho những ước vọng của bản thân mình ở sân chơi World Cup, Messi đã bùng lên thứ năng lượng diệu kỳ để thúc đẩy Argentina vượt qua những khó nhọc ban đầu, về đích trong viên mãn.

Argentina công phá tảng băng trôi Croatia như thế nào thì cũng thổi bay ngọn núi Pháp như thế ấy. Các đội bóng lớn đều gặp khó khi phối hợp trước những hàng phòng ngự có tổ chức tốt, nhưng HLV Lionel Scaloni lại tìm cơ hội từ những pha đột phá cá nhân. Julian Alvarez xuyên thủng Croatia, còn ở trận chung kết, Di Maria ngoặt bóng xuất thần ở đáy biên khiến Dembele mắc bẫy phạt đền.

Messi ghi bàn từ chấm 11m. Messi “vỉa” cái chân trái ngọt lành đưa bóng ra biên phải, gián tiếp kiến tạo pha làm bàn tuyệt đỉnh sau đó của Di Maria. Messi có những đường chuyền sắc lẹm xé toang hàng tiền vệ Pháp. Messi bay vào tranh chấp với Theo Hernandez, vây ráp Marcus Thuram không khác gì một chuyên gia đánh chặn. Messi có mặt ở khắp nơi và hiệp 1 trận chung kết dường như không tồn tại sự kháng cự từ Didier Deschamp.

Số phận ưu ái Messi trên mọi mặt trận, trừ World Cup. Vì thế, số phận đã tạo ra một hiệp 2 và hai hiệp phụ điên rồ, nơi Messi phải vắt đến những giọt sức cuối cùng nhưng vẫn không thoát khỏi sự bám đuổi của Kylian Mbappe.

Mbappe cho đến phút 71 mới có cú sút đầu tiên, khi ấy những vệ tinh thường đá quanh anh như Giroud, Dembele đã bị thay ra, còn Griezmann còn chẳng có đủ thời gian để thở. Nhưng các đồng đội của Messi và chính anh nữa, không rút được bài học từ trận đấu với Hà Lan, đã lại mắc sai lầm và tự tạo động lực giúp Pháp trở lại đầy hứng khởi. Otamendi dính một quả phạt đền ngớ ngẩn, còn Messi mất bóng vào chân Coman bị phản công. Mbappe chỉ mất có 3 phút để ghi 2 bàn sau 2 tình huống đó, trong khi các cầu thủ mới vào sân khác như Camavinga, Muani, Coman dùng sức mạnh và tốc độ đẩy ngược Argentina vào thế hiểm nghèo.

Messi đi bộ từ giữa hiệp 2, nhưng đến hiệp phụ, bằng một nguồn sống siêu nhiên nào đó, anh lại chạy như thể được gắn động cơ tăng áp. Pha chọn vị trí đá bồi của Messi đưa Argentina vượt lên dẫn 3-2 tưởng đã an bài trận đấu, nhưng rồi mọi thứ lại quay về vạch xuất phát khi Mbappe sút thắng quả 11m thứ hai.

Định mệnh như muốn thử thách bản lĩnh của Messi cho đến những khoảnh khắc cuối cùng, khi loạt sút luân lưu chứng kiến cả anh lẫn Mbappe thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Điều khác biệt chỉ đến từ sự xuất sắc của thủ thành Martinez, lần thứ hai đem về chiến thắng trong cuộc chơi cân não.

Người Pháp dù đã bền bỉ và bùng nổ, dù đã có Mbappe thăng hoa giành ngôi Vua phá lưới, vẫn đành lỗi hẹn với giấc mơ bảo vệ thành công chức vô địch thế giới. Trong ánh sáng lung linh của thánh địa Lusail, họ đầy nuối tiếc nhưng kiêu hãnh, đứng đó làm nền cho một đêm huyền thoại của Messi.

Ở trên kia, Diego Maradona ắt hẳn cũng nở một nụ cười mãn nguyện…

World Cup 2022 là của Messi, nhưng nó cũng kịp ghi lại dấu ấn rạng của Luka Modric, người cận vệ già không bao giờ mệt mỏi. Tấm huy chương Đồng được coi là món quà xứng đáng cho sự nghiệp lẫy lừng, bền bỉ của một Quả bóng Vàng hiếm hoi chen chân vào giữa thời đại Messi và Ronaldo.

2018, Modric cõng Croatia vào đến chung kết World Cup và chỉ về nhì sau người Pháp. 2022, vẫn là người đội trưởng ấy - ở tuổi 37 - gồng gánh cả một hệ thống phòng ngự kiên cường vào đến bán kết và giành hạng Ba chung cuộc. Croatia chơi bóng hệt như tính cách của Modric, nhẫn nại, khiêm nhường nhưng mạnh mẽ, linh hoạt trong những thời khắc quyết định. Hành trình của Croatia ở 2 kỳ World Cup liên tiếp đều giống nhau ở chỗ không được đánh giá cao nhưng càng vào sâu họ càng trở nên lợi hại và đặc biệt bản lĩnh trong những loạt sút luân lưu.

Morocco – hiện tượng Bắc Phi cũng khát khao một dấu ấn lịch sử, nhưng các chú sư tử Atlas vấp phải một đội bóng quá dạn dày kinh nghiệm và lại thực sự quyết tâm, nghiêm túc trong trận cầu tri ân Modric. Nếu các cầu thủ Morocco hơi nặng về trình diễn và các vị trí dự bị vào sân chưa bắt nhịp với cuộc chơi thì Croatia vẫn lao động, vẫn lạnh lùng và vẫn trừng phạt đối thủ từ những sai lầm rất nhỏ. Đấy là điều ý nghĩa nhất mà tương lai của bóng đá Croatia, những Josko Gvardiol, Mislav Orsic… có thể làm để tôn vinh người anh cả Modric.

Neymar và Ronaldo sẽ không bao giờ trở thành những nhà vô địch thế giới, vì cơ hội gần như cuối cùng để họ làm điều đó đã trôi qua ở hoang mạc Trung Đông. Neymar ngỡ ngàng không tin vào những giọt nước mắt Brazil, còn Ronaldo, trong giờ phút buồn bã nhất của Bồ Đào Nha, anh chạy trốn vào đường hầm như một phản ứng giận hờn đã trở nên quen thuộc.

Brazil kể từ thế hệ Roberto Carlos, Ronaldo de Lima, Rivaldo, Kaka… đến giờ mới xây dựng được một lực lượng mang đúng chất samba. Một đội hình vừa nhanh, vừa mạnh, vừa giàu kỹ thuật dưới tay HLV Tite tưởng như có thể giải cơn khát vô địch kéo dài 20 năm, rốt cuộc lại gục ngã ngay từ tứ kết theo cái cách ném chiếc vé đã ở trong tay ra ngoài cửa sổ.

Neymar đã vắng mặt 2 trong 5 trận ở Qatar vì chấn thương, nhưng mỗi lần ra sân, anh đều toả sáng. Đỉnh cao của Neymar chính là bàn thắng ở hiệp phụ vào lưới Croatia, một pha bóng thăng hoa kéo dài suốt đoạn đường 70 mét mà anh là người khởi xướng, cũng là người kết thúc.

Nghiệt ngã thay, đó có thể cũng là dấu ấn cuối cùng của Neymar trên đấu trường World Cup. Điều đáng tiếc khiến Neymar không thể trở thành huyền thoại chính là thanh xuân của anh nhằm trúng giai đoạn bóng đá Brazil khô cằn nhất. Người ta sẽ nhớ đến Neymar như một “kịch sĩ” nhiều hơn “nghệ sĩ”, trong những giải đấu 4 năm 1 lần mà Brazil chủ yếu vật lộn với trái bóng thay vì nhảy múa.

Ronaldo cũng gặp hoàn cảnh tương tự Neymar, khi Bồ Đào Nha có thể vô địch châu Âu nhưng chưa bao giờ đủ đẳng cấp lên ngôi thế giới. Bi kịch của Ronaldo nằm ở chỗ anh không chấp nhận sự thật là mình đã già, đã không còn là người quan trọng nhất và đương nhiên, chẳng thể tạo ra những điều kỳ diệu như suốt những năm tuổi trẻ.

Bồ Đào Nha đã thực sự hay hơn, bay bổng hơn khi cất Ronaldo trên ghế dự bị. Đó là khi họ chơi một set tennis với Thuỵ Sĩ – đội bóng cũng có nền tảng phòng ngự thật đáng sợ. Nhưng trước Morocco không chỉ phòng ngự cứng mà còn biết phản công mềm, người Bồ đã thua một trận tứ kết mà Ronaldo không có nhiều thời gian ở trên sân.

Ronaldo không hài lòng với vai phụ và số cơ hội ít ỏi mà anh nhận được. Anh có một cú sút duy nhất thì bị thủ thành Bounou cản phá. Anh có một vị trí thuận lợi, gọi bóng như thường lệ, nhưng Joao Felix lại lờ đi và chuyền cho Goncalo Ramos. Thua trận, Ronaldo bỏ về sớm và sau đó, anh gọi HLV Fernando Santos là kẻ lừa dối.

Ở một khía cạnh nào đó, sự lừa dối của Santos cũng tương đồng với Erik ten Hag ở MU. Hai người đàn ông đều dư thừa sự trân trọng Ronaldo, đã tìm nhiều cách để tạo môi trường thi đấu cho anh, xoa dịu anh trong quan hệ với đội bóng và đồng nghiệp… Nhưng mọi thứ đều có giới hạn của nó và giới hạn ấy chính là kết quả chung.

Ronaldo đã không còn đóng góp tích cực vào lối chơi của đội. Ngược lại, việc xây dựng một hệ thống chiến thuật xoay quanh Ronaldo khiến cả MU lẫn Bồ Đào Nha trở nên đơn giản, dễ bị bắt bài. Người thay đổi phải là Ronaldo chứ không phải các ông thầy, hay các đội bóng.

Bây giờ thì Fernando Santos đã từ chức, để lại cho HLV mới của tuyển Bồ Đào Nha một gánh nặng về ứng xử với tượng đài của đất nước. Ronaldo dù chưa nói lời chia tay sự nghiệp quốc tế, nhưng chẳng có tín hiệu nào cho thấy anh có thể tìm lại những ngày tươi đẹp. Muốn thế, ít nhất anh cũng phải tìm cho được một bến đỗ sau World Cup, thay vì tập ké ở Real Madrid như những ngày này.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019